La fuerte respuesta de Gustavo Adolfo Infante a la Wanders, “Arman problemas para que los inviten a Ring Royal” (Redes Sociales)

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El presentador de televisión Gustavo Adolfo Infante le respondió a La Wanders Lover luego de que la comediante subiera un video a sus redes sociales en la que lo acusó de insultarla y luego buscarla para entrevistas, y se le fue con todo insultándolo.

A través de su cuenta de Tik Tok, el conductor subió un video en el que le respondió a la Wanders haciendo comentarios demeritando a la comediante y acusándola de armar un problema con Ana Show sólo para que sea invitada a Ring Royal, el evento de Poncho de Nigris.

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Infante usó el inicio del video de la Wanders para reaccionar con el suyo, y le respondió en tono de burla y sarcasmo mencionando también al comediante Radamés de Jesús.

La respuesta pública de Gustavo Adolfo Infante en TikTok

Gustavo Adolfo Infante en su programa de YouTube "Gustavo Adolfo Infante TV", denunciando amenazas de Poncho de Nigris. (Captura de pantalla: YouTube)

El intercambio se detonó por un video previo de La Wanders Lover, donde la comediante señaló a Infante por presuntos insultos. A partir de ese material, el presentador construyó su respuesta al reutilizar el arranque del clip original como parte de su propio contenido.

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Infante planteó el episodio como un “veto” en su contra y lo abordó desde la burla. “Qué golpe tan duro. Imagínate nada más. Vetado por la Wanders Lover. ¿En serio? Dame otra oportunidad”, dijo Gustavo Adolfo Infante en TikTok.

En el video, Infante afirmó que no tenía interés en involucrarse con La Wanders Lover y mencionó también al comediante Radamés de Jesús. “Si ese es tu punto de vista, es tu opinión, que no me meta contigo y con Radamés”, dijo Gustavo Adolfo Infante en sus redes sociales.

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En la misma pieza, el conductor comparó a otras figuras de la música con el caso que discutía y recalcó a quiénes, según su criterio, no conviene “meterse”. “Yo dije: ‘No, bueno, no hay que meterse con Luis Miguel y con Shakira, no con Radamés y contigo’”, señaló el presentador de televisión en su cuenta de Tik Tok.

Wanders Lover reveló que su médico le propuso amputarle los glúteos para quitar los polímeros que le detectaron Crédito: IG/@wandersloveroficial

La acusación de “armar un problema” para llegar a Ring Royal

Además de responder a la acusación original, Infante sostuvo que el pleito que se ha generado en las últimas semanas entre la Wanders y Ana Show tiene un propósito detrás: ser considerados para una invitación a Ring Royal.

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“Imagínate nada más armando problemas para que los inviten a Ring Royal”, dijo Gustavo Adolfo Infante en su cuenta haciendo alusión al evento que organiza Poncho de Nigris, en el que influencers y personajes del medio se suben al ring a dar un espectáculo de boxeo.

En ese mismo tramo, el presentador aseguró que, tras años sin infraestructura para hacer algo por cuenta propia, se creó un problema con “una desconocida” para obtener visibilidad ligada al evento. “Después de tantos años que no, pues tengan ni siquiera la infraestructura artística para hacer algo por su cuenta y tienen que armar un problema con una desconocida para que los inviten a Ring Royal”, dijo el conductor.

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La influencer Wanderslover/ Tik Tok

Infante arrastra pleitos con Adame, Maribel Guardia, Ceriani y Poncho de Nigris

El choque con La Wanders Lover se suma a una lista de confrontaciones públicas de Gustavo Adolfo Infante con figuras del entretenimiento mexicano. Uno de los casos más largos es su disputa con Alfredo Adame, iniciada en 2020 después de una entrevista a Diana Golden, exesposa del conductor.

En 2021 Adame acusó a Infante de ser la “cabeza intelectual” de un supuesto complot para secuestrarlo. El periodista negó ese señalamiento.

El punto más tenso de ese pleito llegó en junio de 2024, cuando Adame fue arrestado y pasó seis horas en el Centro de Reclusión Temporal, conocido como el “Torito”, tras insultar a la madre de Infante.

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En noviembre de 2025, un juez de la Ciudad de México ordenó 12 horas de arresto administrativo contra Infante por violar medidas de restricción solicitadas por Maribel Guardia. La resolución estableció que el conductor volvió a referirse a ella de forma despectiva en redes sociales y ordenó eliminar videos e imágenes vinculados con la actriz y su esposo, Marco Chacón.

Gustavo Adolfo Infante podría ser arrestado. (Cuartoscuro)

Ese mismo año, el conductor pidió una orden de restricción contra Javier Ceriani después de que el argentino difundió señalamientos sobre una supuesta infidelidad con Mayela Laguna. En su canal de YouTube, Infante dijo: “A partir de hoy Javier Ceriani tiene una orden de restricción y no puede hablar de mí ni de mi esposa”.

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En marzo de 2026, también denunció a Poncho de Nigris por presuntas amenazas, luego de acusarlo de haber organizado un “fraude total” en el evento Ring Royale. De Nigris respondió con audios en los que le dijo: “¿Por qué demeritar? ¿Para qué hacerte de más enemigos? Acuérdate que siempre nos encontramos”.

Los conflictos del conductor también alcanzaron a su entorno laboral. En septiembre de 2022 protagonizó una pelea en vivo en Sale el Sol con Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, a quienes acusó de desacreditar su trabajo.

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Al aire les dijo: “Pónganse a trabajar, saquen sus notas, aquí el que trae las exclusivas soy yo”. Al día siguiente ofreció disculpas públicas.