Euro hoy en México: cotización de apertura del 5 de agosto

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,88 pesos mexicanos, con una disminución del 0,27% respecto al precio de cierre anterior de 19,94 pesos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -0,59%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -7,22%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cinco días, reflejando una caída sostenida en su valor. Con una volatilidad actual del 5,33%, ligeramente inferior a la volatilidad de referencia del 5,54%, se sugiere un escenario de estabilidad moderada en el mercado cambiario.

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