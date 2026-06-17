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¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

Los involucrados reaccionaron a las versiones que circularon en redes sociales y dejaron claro cuál es la verdadera relación que mantienen fuera de cámaras

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Aldo Rendón y Karla Díaz salen a desmentir en redes sociales los rumores de enemistad tras fragmentos de un podcast. - (Instagram)
Aldo Rendón y Karla Díaz salen a desmentir en redes sociales los rumores de enemistad tras fragmentos de un podcast. - (Instagram)

Las especulaciones sobre una supuesta enemistad entre Aldo Rendón y Karla Díaz volvieron a cobrar fuerza en redes sociales tras la difusión de fragmentos de un podcast que muchos usuarios interpretaron como incómodos. Sin embargo, ambos decidieron poner fin a los rumores y explicar lo que realmente ocurrió.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en la presentación de Solo Las Más 2 de La Más Draga, el diseñador de imagen rechazó por completo las versiones que apuntaban a un distanciamiento con la conductora. Lejos de cualquier conflicto, aseguró que la grabación se desarrolló en un ambiente de amistad, confianza y diversión.

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Yo creo que les encanta hacer chisme”, declaró Aldo Rendón al referirse a la polémica que surgió después de aquella conversación. Según explicó, las reacciones del público estuvieron muy alejadas de lo que verdaderamente ocurrió durante el encuentro.

Aldo Rendón asegura que el podcast fue una fiesta entre amigos

El diseñador de imagen Aldo Rendón niega un distanciamiento con Karla Díaz y afirma que la grabación del podcast ocurre en un ambiente de amistad. - (Instagram)
El diseñador de imagen Aldo Rendón niega un distanciamiento con Karla Díaz y afirma que la grabación del podcast ocurre en un ambiente de amistad. - (Instagram)

El también influencer explicó que la experiencia junto a Karla Díaz fue una de las más agradables que ha tenido como invitado en este tipo de formatos. Incluso destacó la atención que recibió por parte de la conductora y de todo su equipo.

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De todos los podcast que he ido, este era el podcast en el que mejor me han atendido”, afirmó. Además, dejó claro que nunca existió tensión entre ellos y que la dinámica se desarrolló de manera completamente natural.

Era una peda de amigas”, comentó entre risas al recordar la grabación. También aseguró que las conversaciones continuaron mucho después de que terminaron las cámaras. “Se acabó el podcast y yo me quedé como dos horas más platicando. Nos amamos, nos queremos”, expresó para descartar cualquier señal de conflicto.

Karla Díaz responde a quienes interpretaron mal las bromas

Karla Díaz explica que conoce a Aldo Rendón desde hace años y que su humor irreverente y bromas pesadas forman parte de su personalidad. - (Instagram)
Karla Díaz explica que conoce a Aldo Rendón desde hace años y que su humor irreverente y bromas pesadas forman parte de su personalidad. - (Instagram)

Por su parte, Karla Díaz explicó que conoce a Aldo Rendón desde hace muchos años y que siempre ha tenido una personalidad irreverente, caracterizada por el humor pesado y las bromas constantes.

A Aldo lo conozco desde hace muchos años, tiene un humor irreverente y bromas pesadas”, comentó. La conductora señaló que quienes siguen su amistad entienden perfectamente la dinámica que existe entre ambos y que nunca se sintió ofendida por ninguno de sus comentarios.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a quienes suelen tomar como verdad absoluta todo lo que aparece en redes sociales. “No tomarse tan en serio las cosas que ven a través de las redes sociales”, recomendó, al considerar que muchas veces las percepciones digitales no reflejan la realidad de las relaciones personales.

“La amo, es una reina”: el mensaje que terminó con la polémica

(IG: @karladiazof)
Aldo Rendón afirma que ama y respeta a Karla Díaz y dice que su amistad es previa al podcast, con lo que cierra la controversia. - (IG: @karladiazof)

Aldo Rendón fue todavía más contundente al momento de hablar de Karla Díaz. El influencer aseguró que existe un profundo cariño y respeto mutuo que va mucho más allá de cualquier comentario realizado durante el programa.

Que le quede claro a todo el mundo que la amo, es una reina, merece todo mi respeto hoy y siempre”, afirmó frente a los medios. También recordó que su amistad no nació a raíz de la grabación, sino que tiene varios años de historia.

Incluso se mostró sorprendido por la magnitud que alcanzó la controversia. “A mí sí me dio mucha risa que hicieran tanta polémica del podcast en el que más nos hemos divertido”, señaló. Finalmente, ambos intercambiaron muestras de afecto frente a las cámaras, dejando claro que entre ellos no existe ninguna rivalidad. “I love you”, dijo Aldo, mientras Karla respondió con la misma cordialidad, poniendo punto final a una historia que, según ellos mismos, nunca tuvo fundamento.

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