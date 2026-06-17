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Destapan los nombres que ya habrían firmado para La Casa de los Famosos México: esta es la lista filtrada

Una revelación del equipo de Maxine Woodside encendió la conversación alrededor del popular reality

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El equipo de Maxine Woodside comparte en radio supuesta información exclusiva sobre el casting de La Casa de los Famosos México. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
El equipo de Maxine Woodside comparte en radio supuesta información exclusiva sobre el casting de La Casa de los Famosos México. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La expectativa por la próxima temporada de La Casa de los Famosos México sigue creciendo y una reciente revelación realizada por integrantes del equipo de Maxine Woodside encendió las especulaciones sobre quiénes podrían convertirse en los primeros habitantes del reality.

Durante la transmisión de su programa, uno de los colaboradores aseguró contar con información exclusiva relacionada con el proceso de selección de participantes. En la conversación se mencionaron nombres que, presuntamente, ya habrían firmado su incorporación, así como una figura que todavía estaría negociando los términos de su posible entrada.

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Aunque hasta el momento la producción del programa no ha realizado un anuncio oficial sobre el elenco, los comentarios compartidos durante la emisión rápidamente generaron interés entre los seguidores del formato, quienes ya comenzaron a debatir sobre el posible impacto de estas celebridades dentro de la competencia.

Mariana Ochoa habría cerrado su participación en el reality

La exOV7 se presentará en la plancha del Zócalo capitalino para dar un concierto. Foto: Instagram/soymarianaochoa.
La producción de La Casa de los Famosos México todavía no anuncia de forma oficial al elenco de la próxima temporada. - Instagram/soymarianaochoa.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Mariana Ochoa. De acuerdo con lo expresado por el equipo de Woodside, la cantante sería una de las incorporaciones que ya tendrían todo resuelto para formar parte de la próxima edición.

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La información fue presentada como una sorpresa durante la conversación. “Mariana Ochoa ya negoció, cerró su contrato”, afirmó el colaborador antes de señalar que la artista estaría contemplada para ingresar al programa.

Posteriormente, al ser cuestionado sobre el destino de la intérprete, respondió de manera directa: “Va a La Casa de los Famosos”. La mención de la integrante de OV7 provocó reacciones inmediatas, ya que se trata de una personalidad ampliamente reconocida dentro del entretenimiento mexicano y con una trayectoria que podría convertirla en una de las participantes más observadas.

Brianda Deyanara y Aldo Rendón aparecen entre los supuestos firmados

Aldo Rendón es señalado como “confirmado” y con firma hecha para integrarse a La Casa de los Famosos México, según el colaborador.
Aldo Rendón es señalado como “confirmado” y con firma hecha para integrarse a La Casa de los Famosos México, según el colaborador.

La lista compartida durante la transmisión también incluyó a Brianda Deyanara. Según lo dicho al aire, la creadora de contenido sería otra de las figuras que ya tendrían un lugar asegurado dentro del proyecto.

Además, aseguró que la producción ya habría avanzado de manera importante en su incorporación al programa.

Otro de los perfiles mencionados fue Aldo Rendón. Durante la charla fue descrito como un diseñador de imagen que ha protagonizado diversas polémicas en redes sociales. Respecto a su situación, la versión compartida fue contundente. “Confirmado”, señaló el colaborador antes de agregar que “él ya firmó”. Con ello, tanto Brianda como Aldo fueron colocados entre los nombres que presuntamente ya tendrían un acuerdo cerrado para integrarse al reality.

Gabriel Soto estaría cerca, pero aún falta el paso definitivo

Gabriel Soto todavía negocia su posible entrada al reality y habría un preacuerdo sin firma definitiva, según el equipo de Maxine Woodside. - (Foto: Instagram/@gabrielsoto)
Gabriel Soto todavía negocia su posible entrada al reality y habría un preacuerdo sin firma definitiva, según el equipo de Maxine Woodside. - (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

Sin embargo, el comentario que más revuelo provocó fue el relacionado con Gabriel Soto. A diferencia de los otros nombres mencionados, el actor todavía no habría concluido por completo las negociaciones para ingresar al programa.

Durante la emisión se explicó que existe un preacuerdo entre ambas partes, aunque todavía faltarían detalles para concretar la firma definitiva. “No han firmado, pero están a nada de confirmarlo”, aseguró el integrante del equipo de Maxine.

La declaración más llamativa llegó cuando describió el estado de las negociaciones. “Están buscando el dinero para poderlo convencer”, afirmó. Incluso añadió que se encuentran trabajando “a marchas forzadas” para lograr su incorporación. Por ahora, todas estas versiones permanecen en el terreno de la información compartida por el equipo de trabajo de la conductora, mientras los seguidores del reality permanecen atentos a cualquier anuncio oficial sobre quienes ocuparán los lugares de la próxima temporada.

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