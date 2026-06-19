Qué ha pasado con Rafael Zaga Tawil: el empresario sigue detenido en Estados Unidos

Con su detención en EU se reavivó el desfalco de 5 mil millones al Infonavit siendo David Penchyna el titular

La situación legal de Rafael Zaga Tawil volvió a captar la atención pública luego de que fuera detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Su captura no solo reactivó el interés sobre su situación jurídica, sino también sobre el denominado caso Telra Realty, considerado uno de los expedientes más relevantes relacionados con presuntas irregularidades en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

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El empresario mexicano fue arrestado a mediados de abril de 2026 en Florida y trasladado al Centro de Detención del Condado de Glades. Aunque en México es considerado un objetivo prioritario para las autoridades federales, su detención en territorio estadounidense se produjo inicialmente por presuntas irregularidades migratorias.

La captura ocurrió en un contexto en el que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene vigentes órdenes judiciales en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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La batalla legal que enfrenta en Estados Unidos

Tras su detención, la defensa de Rafael Zaga Tawil emprendió una estrategia jurídica para intentar recuperar su libertad. Sus abogados argumentaron ante tribunales estadounidenses que el empresario ingresó a Estados Unidos en marzo de 2024 bajo una solicitud de asilo, por lo que cuestionaron la legalidad de su arresto y posterior reclusión.

Como parte del proceso, un juez solicitó a funcionarios de ICE presentar las justificaciones formales que sustentaron la detención, con el fin de determinar si el empresario podía obtener una liberación bajo fianza o si debía permanecer bajo custodia mientras se resolvía su situación migratoria.

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Hasta ahora, Zaga Tawil continúa detenido mientras las autoridades estadounidenses analizan los recursos promovidos por su defensa.

El empresario enfrenta un proceso migratorio en Estados Unidos mientras en México continúa siendo requerido por la justicia por presuntos delitos relacionados con el caso Telra Realty

El caso Telra Realty y el presunto daño al Infonavit

La relevancia del caso trasciende el ámbito migratorio debido a que Rafael Zaga Tawil está vinculado con la empresa Telra Realty, señalada en una investigación relacionada con un presunto daño patrimonial superior a los 5 mil millones de pesos al Infonavit.

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El expediente se remonta al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y está relacionado con contratos que derivaron en una indemnización multimillonaria otorgada a la compañía. La operación fue ampliamente cuestionada debido al monto de los recursos involucrados y a las circunstancias bajo las cuales se autorizó el pago.

Durante ese periodo, el Infonavit era dirigido por David Penchyna, exfuncionario que ha sido mencionado en diversas investigaciones y señalamientos políticos relacionados con la aprobación de la operación. No obstante, hasta el momento no existen sentencias judiciales firmes en su contra derivadas de este caso.

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Las investigaciones federales han permitido recuperar una parte de los recursos presuntamente desviados; sin embargo, las autoridades continúan indagando el destino de miles de millones de pesos que habrían sido dispersados mediante diversas operaciones financieras.

¿Qué podría ocurrir en los próximos meses?

El futuro de Rafael Zaga Tawil dependerá en gran medida de las resoluciones que adopten los tribunales migratorios estadounidenses. Si las autoridades de ese país determinan que existen elementos suficientes para mantener su detención y rechazan los recursos promovidos por su defensa, podría abrirse la puerta a un procedimiento de deportación o a una entrega formal a México.

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La FGR busca que el empresario enfrente los procesos penales pendientes relacionados con el caso Telra Realty, considerado uno de los mayores escándalos de presunta corrupción vinculados al Infonavit en los últimos años.

A una década de los hechos investigados, la captura de Rafael Zaga Tawil en Estados Unidos volvió a colocar el expediente en el centro del debate público. La posibilidad de que el empresario sea trasladado a México mantiene la atención sobre un caso que aún genera cuestionamientos sobre el destino de recursos públicos y las responsabilidades de quienes participaron en las decisiones que dieron origen a la polémica operación.

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