México

Chivas se suma al México vs Corea con guiño al K-pop y los dramas surcoreanos

Este 18 de junio se disputará el partido entre ambas selecciones en el Estadio Guadalajara

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Ilustración plana de cinco jugadores de Chivas frente a un fondo con los colores de México y Corea del Sur. Se ven símbolos de K-pop, BTS, fútbol y cultura coreana.
Una vibrante ilustración celebra la hermandad cultural entre México y Corea del Sur, fusionando el fútbol de Chivas y la efervescencia del K-pop con símbolos representativos de ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escuadra rojiblanca expresó a través de su cuenta oficial de X, su apoyo a la Selección Mexicana para el partido de este 18 de junio, entre México vs Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara (Akron).

A unas horas del encuentro mundialista el Chivas publicó una imagen donde se aprecia a los jugadores: Armando González, conocido como “La Hormiga”, Bryan Gutiérrez, el Piojo Alvarado, Luis Romo y Raúl “Tala Rangel” con una estética inspirada en la cultura surcoreana y los K-dramas, reflejando el vínculo amistoso que llevan ambas naciones, construido a por medio de la música, el entretenimiento y el deporte.

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El visual también se encuentra acompañado de un mensaje en español y coreano: “Rojiblancos de Selección, hoy juega México vs Corea del Sur, Estadio Guadalajara (국가대표팀의 로히블랑코스 오늘 멕시코는 한국과 저녁 7시 스타디움에서 경기를 펼칩니다)”, redactaron en la foto.

Asimismo, el equipo mexicano recordó la unión entre sus jugadores y las ARMY mexicanas en referencia a los seguidores de la banda de K-pop, BTS. Los fanáticos de ambas industrias en las últimas semanas han mantenido una convivencia cercana, en el marco de la Copa del Mundo.

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“Nuestros Rojiblancos y las ARMY mexicanas tienen una sola misión: hacer vibrar a todo un país hasta el silbatazo final”, manifestó el conjunto tapatío.

Chivas
El equipo de Chivas a través de su cuenta oficial de X. (X - @Chivas)

Todo lo que tienes que saber sobre el juego México vs Corea del Sur

México y Corea del Sur protagonizarán este jueves 18 de junio uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, cuando se midan en el Estadio Guadalajara (Akron).

Ambas selecciones llegan al juego con tres puntos, luego de ganar en sus respectivos debuts: el conjunto dirigido por Javier Aguirre derrotó 2-0 a Sudáfrica, mientras que los surcoreanos superaron 2-1 a República Checa. Un triunfo podría acercar significativamente al ganador a los dieciseisavos de final, a la espera de lo que ocurra en el otro duelo del sector.

El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de distintas plataformas de streaming, entre ellas ViX Premium, DGO, Disney+ Premium y Paramount+, dependiendo del país.

Por un lado, el Tricolor tendrá que reorganizar su línea defensiva ante la ausencia de César Montes, expulsado en el partido inaugural, por lo que Edson Álvarez perfila como una de las opciones para ocupar su lugar. En ataque, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado aparecen como las principales armas ofensivas del equipo mexicano.

Del lado asiático, Corea del Sur buscará mantener el buen paso mostrado en su estreno mundialista, encabezado por su capitán y máxima figura, Son Heung-min.

Aunque los surcoreanos atraviesan un momento positivo, los antecedentes favorecen a México, que registra siete victorias en once enfrentamientos ante este rival y ha salido vencedor en las dos ocasiones en que ambos se han encontrado en una Copa del Mundo.

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