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Memo Schutz revela la negociación que tuvo con su esposa para entrar a La Casa de los Famosos México 2026

El periodista deportivo reveló que el verdadero desafió fue convencer a su familia

Memo Schutz reveló que lo complicado fue convencer a su familia para ingresar al reality (@memo_schutz / Instagram)
Memo Schutz reveló que lo complicado fue convencer a su familia para ingresar al reality (@memo_schutz / Instagram)
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El periodista deportivo Memo Schutz reveló a sus compañeros que tuvo que convencer a su esposa para entrar a La Casa de los Famosos México 2026.

Durante una conversación mientras realizaban ejercicio Schutz fue cuestionado sobre qué lo convenció para pertenecer a la cuarta temporada del reality.

Memo muy claro con el tema, aseguró que a él lo convencieron de pertenecer al reality solo con la invitación, sin embargo, el verdadero problema fue convencer a su esposa e hijos para ingresar.

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“No fue tanto de que me convencieran a mi, yo tenía que convencer a mi esposa y a mis hijos”, comentó Schutz.

La razón principal era el estado de salud de dos de sus hijos, quienes tenía cirugías programadas desde principios de año, por lo que si Memo Schutz decidía entrar a La Casa de los Famosos México no estaría presente durante las intervenciones.

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Schutz logró llegar a un acuerdo con su familia y logró convencerlos de entrar a La Casa de los Famosos México, donde tras dos semanas de competencia se ha convertido en uno de los favoritos del público.

Memo Schutz convenció a su esposa para entrar a La Casa de los Famosos México
Memo Schutz convenció a su esposa para poder participar en La Casa de los Famosos México 2026 Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué lloró Memo Schutz?

Memo Schutz fue captado llorando a solas en su habitación luego de comentarle a su compañera Brianda Deyanara que iba a dormir.

El periodista y conductor de TUDN se tapó el rostro con una almohada para evitar que sus compañeros lo escucharan, y permaneció así durante varios minutos sin dar explicación alguna sobre su quiebre emocional.

El llanto coincide con una acumulación de situaciones que lo afectan dentro del encierro, ese mismo día, un carrito con mensajes de apoyo pasó frente a la casa durante la prueba de salvación.

Fue Yanet García quien le informó que era para él: “México te ama Memo, despierta”, fueron las palabras que escuchó el comentarista deportivo desde el exterior.

A eso se suma el descubrimiento de que dentro de la casa se forman alianzas de las que él no forma parte, algo que, según comentó con Gema Garoa, le explica haber subido a la placa de nominación por segunda semana consecutiva. La situación lo tiene visiblemente afectado.

Por encima de todo, Schutz carga con la preocupación familiar de las intervenciones de sus hijos mientras él permanece en el encierro, sin posibilidad de contacto con su familia.

El formato de La Casa de los Famosos México prohíbe cualquier comunicación con el exterior lo que le ha resultado difícil de sobrellevar, a pesar de llevar menos de dos semanas dentro de la casa, la carga emocional de Schutz lo ha orillado a esto.

Sin embargo, los carritos que llevan información del exterior pueden jugar un papel importante para que Schutz sea actualizado sobre la salud de sus hijos.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Memo Schutz se encuentra nominado

A pesar de ser uno de los favoritos del público el periodista deportivo sigue siendo nominado por sus compañeros, por lo que se encuentra en riesgo de abandonar la competencia esté domingo.

Por segunda semana consecutiva el representante de TUDN en La Casa de los Famosos México se encuentra en la placa final de nominados, junto a Ernesto Laguardia, Ximena Herrera, Gema Garoa y Masad Altamimi.

Memo Schutz se encuentra nominado por segunda semana consecutiva. (Infobae México)
Memo Schutz se encuentra nominado por segunda semana consecutiva. (Infobae México)

Schutz recibió nueve votos en contra, sin embargo tras realizarse una votación a través del canal oficial de WhatsApp de la Casa de los Famosos México el cronista de TUDN recibió el apoyo de la gente para sumarse a Masad Altamimi y competir por el Robo de Salvación.

El duelo por la salvación lo disputaran con Moisés Peñaloza, el líder de la semana, la gala de este viernes revelará quien es el habitante que saldrá de la Placa de Nominados rumbo a la eliminación el día domingo.

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