Congreso de la CDMX despliega banderas LGBTTTIQ+ por el Mes del Orgullo

En el marco del Mes del Orgullo, el Congreso de la Ciudad de México desplegó las banderas representativas de la comunidad LGBTTTIQ+ en sus distintos edificios, como muestra de respaldo a la diversidad sexual, la inclusión y la defensa de los derechos humanos.

Durante la ceremonia realizada en las instalaciones legislativas ubicadas en el Zócalo capitalino, diputadas locales destacaron la importancia de mantener vigentes las acciones de visibilización y de fortalecer las políticas públicas orientadas a combatir la discriminación y la violencia contra las personas de la diversidad sexual y de género.

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La diputada Diana Sánchez Barrios señaló que la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos de la comunidad continúa y subrayó la necesidad de erradicar los discursos de odio, así como las prácticas discriminatorias que aún persisten en distintos ámbitos de la sociedad.

Derechos LGBT+ y combate a la discriminación, entre las principales demandas

Durante su intervención, la legisladora destacó que el acto simbólico representa un espacio para exigir respeto absoluto hacia las personas de la diversidad sexual y recordar la lucha histórica que ha permitido avanzar en el reconocimiento de sus derechos.

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Diputadas destacan avances en derechos LGBT+ y retos pendientes en materia de igualdad.

Asimismo, enfatizó la relevancia de seguir impulsando acciones en favor de las mujeres trans, quienes han enfrentado históricamente situaciones de violencia, exclusión y vulneración de derechos.

Por su parte, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo, afirmó que la Ciudad de México se ha consolidado como un espacio de libertades y resistencia, y señaló que las banderas colocadas representan tanto los avances alcanzados como los desafíos pendientes para garantizar la igualdad.

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Por qué junio es el Mes del Orgullo LGBT+

La conmemoración del Mes del Orgullo tiene su origen en los Disturbios de Stonewall, ocurridos en Nueva York en 1969, considerados un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas LGBT+.

Junio, el mes que conmemora la lucha histórica por los derechos LGBT+. Foto: X/@GobCDMX.

Entre los aspectos más relevantes de esta conmemoración destacan:

La defensa de la igualdad de derechos para todas las personas.

La visibilización de las diversidades sexuales y de género .

La lucha contra la homofobia, transfobia y otras formas de discriminación.

La promoción de espacios seguros e incluyentes .

El reconocimiento de los avances y retos pendientes en materia de derechos humanos.

Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 ya tiene fecha en la capital

Como parte de las actividades del Mes del Orgullo, el comité organizador de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México confirmó que la edición de 2026 se realizará el próximo 27 de junio.

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Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 ya tiene fecha en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

La movilización es considerada una de las más importantes de América Latina y cada año reúne a miles de personas, colectivos, organizaciones civiles, activistas y aliados que participan para visibilizar las demandas de la comunidad y celebrar la diversidad.

Tradicionalmente, el recorrido parte del Ángel de la Independencia y concluye en el Zócalo capitalino, atravesando algunas de las principales avenidas de la ciudad.

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Mundial 2026 podría incrementar la asistencia a la Marcha del Orgullo

La edición de 2026 tendrá una particular relevancia debido a que coincidirá con la celebración de la Copa Mundial de Futbol, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Mundial 2026 podría incrementar la asistencia a la Marcha del Orgullo LGBT+. REUTERS/Amanda Perobelli

Ante este escenario, organizadores prevén una mayor afluencia de asistentes nacionales e internacionales, así como una amplia atención mediática, lo que podría convertir a la próxima Marcha del Orgullo en una de las más concurridas de los últimos años.

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Con acciones simbólicas como el despliegue de las banderas del Orgullo en el Congreso capitalino y la próxima realización de la marcha, la Ciudad de México reafirma su papel como uno de los principales espacios de promoción de la diversidad, la inclusión y el respeto a los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.