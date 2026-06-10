México

Congreso de la CDMX despliega banderas LGBTTTIQ+ por el Mes del Orgullo

Legisladoras llaman a fortalecer la inclusión y erradicar la discriminación contra la diversidad sexual

Guardar
Google icon
Imagen Q5L52NUMTBGN7NTYAFPUCWK5HI

En el marco del Mes del Orgullo, el Congreso de la Ciudad de México desplegó las banderas representativas de la comunidad LGBTTTIQ+ en sus distintos edificios, como muestra de respaldo a la diversidad sexual, la inclusión y la defensa de los derechos humanos.

Durante la ceremonia realizada en las instalaciones legislativas ubicadas en el Zócalo capitalino, diputadas locales destacaron la importancia de mantener vigentes las acciones de visibilización y de fortalecer las políticas públicas orientadas a combatir la discriminación y la violencia contra las personas de la diversidad sexual y de género.

PUBLICIDAD

La diputada Diana Sánchez Barrios señaló que la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos de la comunidad continúa y subrayó la necesidad de erradicar los discursos de odio, así como las prácticas discriminatorias que aún persisten en distintos ámbitos de la sociedad.

Derechos LGBT+ y combate a la discriminación, entre las principales demandas

Durante su intervención, la legisladora destacó que el acto simbólico representa un espacio para exigir respeto absoluto hacia las personas de la diversidad sexual y recordar la lucha histórica que ha permitido avanzar en el reconocimiento de sus derechos.

PUBLICIDAD

Diputadas destacan avances en derechos LGBT+ y retos pendientes en materia de igualdad.
Diputadas destacan avances en derechos LGBT+ y retos pendientes en materia de igualdad.

Asimismo, enfatizó la relevancia de seguir impulsando acciones en favor de las mujeres trans, quienes han enfrentado históricamente situaciones de violencia, exclusión y vulneración de derechos.

Por su parte, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo, afirmó que la Ciudad de México se ha consolidado como un espacio de libertades y resistencia, y señaló que las banderas colocadas representan tanto los avances alcanzados como los desafíos pendientes para garantizar la igualdad.

Por qué junio es el Mes del Orgullo LGBT+

La conmemoración del Mes del Orgullo tiene su origen en los Disturbios de Stonewall, ocurridos en Nueva York en 1969, considerados un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas LGBT+.

El Gobierno de la Ciudad de México y los organizadores de la marcha compartieron las cifras a través de sus redes sociales oficiales. Foto: X/@GobCDMX.
Junio, el mes que conmemora la lucha histórica por los derechos LGBT+. Foto: X/@GobCDMX.

Entre los aspectos más relevantes de esta conmemoración destacan:

  • La defensa de la igualdad de derechos para todas las personas.
  • La visibilización de las diversidades sexuales y de género.
  • La lucha contra la homofobia, transfobia y otras formas de discriminación.
  • La promoción de espacios seguros e incluyentes.
  • El reconocimiento de los avances y retos pendientes en materia de derechos humanos.

Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 ya tiene fecha en la capital

Como parte de las actividades del Mes del Orgullo, el comité organizador de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México confirmó que la edición de 2026 se realizará el próximo 27 de junio.

La alcaldía Iztapalapa invitó a la población a sumarse a esta movilización en calles de la demarcación de la Ciudad de México.
Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 ya tiene fecha en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

La movilización es considerada una de las más importantes de América Latina y cada año reúne a miles de personas, colectivos, organizaciones civiles, activistas y aliados que participan para visibilizar las demandas de la comunidad y celebrar la diversidad.

Tradicionalmente, el recorrido parte del Ángel de la Independencia y concluye en el Zócalo capitalino, atravesando algunas de las principales avenidas de la ciudad.

Mundial 2026 podría incrementar la asistencia a la Marcha del Orgullo

La edición de 2026 tendrá una particular relevancia debido a que coincidirá con la celebración de la Copa Mundial de Futbol, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Mundial 2026 podría incrementar la asistencia a la Marcha del Orgullo LGBT+. REUTERS/Amanda Perobelli
Mundial 2026 podría incrementar la asistencia a la Marcha del Orgullo LGBT+. REUTERS/Amanda Perobelli

Ante este escenario, organizadores prevén una mayor afluencia de asistentes nacionales e internacionales, así como una amplia atención mediática, lo que podría convertir a la próxima Marcha del Orgullo en una de las más concurridas de los últimos años.

Con acciones simbólicas como el despliegue de las banderas del Orgullo en el Congreso capitalino y la próxima realización de la marcha, la Ciudad de México reafirma su papel como uno de los principales espacios de promoción de la diversidad, la inclusión y el respeto a los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

Temas Relacionados

Congreso CDMXLGBTTTIQ+Mes del OrgulloDiana Sánchez BarriosCDMXPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Embajador de EEUU plantea mayor cooperación en seguridad con México: reafirma unión entre Sheinbaum y Trump

Ronald Johnson sostiene que apunta a conseguir resultados concretos mediante mayor coordinación

Embajador de EEUU plantea mayor cooperación en seguridad con México: reafirma unión entre Sheinbaum y Trump

Resultados del Sorteo Mayor 4015 de la Lotería Nacional martes 9 de junio: premio mayor y reintegros

El periodo para reclamar el premio se contará desde el día posterior a la publicación de los resultados y tendrá una duración máxima de 60 días naturales

Resultados del Sorteo Mayor 4015 de la Lotería Nacional martes 9 de junio: premio mayor y reintegros

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 9 de junio: ya comienza a llover en estas alcaldías de la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 9 de junio: ya comienza a llover en estas alcaldías de la capital

Quién es Colton Herta, piloto qué manejará el Cadillac de Checo Pérez en el Gran Premio de Barcelona

Pérez cederá su asiento al estadounidense para las prácticas libres del GP a celebrarse en España

Quién es Colton Herta, piloto qué manejará el Cadillac de Checo Pérez en el Gran Premio de Barcelona

Diego Luna y José Ramón Fernández son ‘víctimas’ del Hooligan al promocionar la película México 86

Netflix reunió a Diego Luna, José Ramón Fernández y Andrés Bustamante para una escena cómica especial del filme previo al Mundial

Diego Luna y José Ramón Fernández son ‘víctimas’ del Hooligan al promocionar la película México 86
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a dos hombres por extorsionar a comerciante en Iztapalapa

Vinculan a proceso a dos hombres por extorsionar a comerciante en Iztapalapa

FGR presenta plan de cara al Mundial 2026: lanza campaña contra trata y habilita micrositio para denuncias en línea

Detienen a “El 60” presunto líder de sicarios del CJNG en Baja California

FBI y otras agencias federales desmantelan redes de cárteles mexicanos en la frontera

Secretario de Seguridad de Puebla admite fallas policiales tras explosión en Tepeaca y releva a elementos

ENTRETENIMIENTO

Belinda se encuentra con Andrea Bocelli en ensayos para los eventos del Mundial 2026 y cantan juntos “Bésame Mucho”

Belinda se encuentra con Andrea Bocelli en ensayos para los eventos del Mundial 2026 y cantan juntos “Bésame Mucho”

Danna Paola es cuestionada sobre la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os, entre rumores de distanciamiento con su amiga

Shakira ensaya ‘Dai Dai’ en el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial

Jay Park llega por primera vez a la Ciudad de México con su gira “Serenades & Body Rolls”: fecha y lugar del concierto

“Hoy No Me Puedo Levantar” 20 años después: Alan Estrada resuelve misterios alrededor de la obra musical

DEPORTES

Quién es Colton Herta, piloto qué manejará el Cadillac de Checo Pérez en el Gran Premio de Barcelona

Quién es Colton Herta, piloto qué manejará el Cadillac de Checo Pérez en el Gran Premio de Barcelona

¿Quién es Ronwen Williams? El capitán de Sudáfrica nominado al Yashin que buscará arruinar el debut de México

El truco de los capitalinos para llegar al Estadio Ciudad de México sin morir en el Metro

Polémica mundialista: ¿Por qué Japón se fue de Monterrey a días del Mundial 2026?

Así fue la llegada de Thomas Müller a la CDMX: este es el motivo de su visita