Se forma la Tormenta Tropical Arthur, primera de 2026 en el Atlántico: ¿afectará a México?

La tormenta tropical Arthur, primer ciclón nombrado de la temporada 2026 en el Atlántico, se formó sobre el golfo de México cerca de Texas, con vientos de hasta 95 km/h. EFE/NHC

La tormenta tropical Arthur ha captado la atención de los servicios meteorológicos al convertirse en el primer ciclón nombrado de la temporada 2026 en el Atlántico, al desarrollarse recientemente sobre el Golfo de México, cerca de la costa estadounidense de Texas.

Su evolución ha sido seguida de cerca por las autoridades, quienes han aclarado que el fenómeno no implica riesgos para el territorio mexicano y que, por su trayectoria, sus consecuencias se concentrarán en Estados Unidos.

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Desde su formación, Arthur ha mostrado una rápida intensificación. El sistema, que surgió como una zona de baja presión cerca de México, evolucionó hasta adquirir la categoría de tormenta tropical mientras cruzaba el noroeste del golfo de México.

Según datos oficiales, el centro de Arthur se ubicó a menos de 100 kilómetros al noreste de Puerto O’Connor, Texas, y a más de 400 kilómetros al noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas.

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En este punto, presentaba vientos máximos sostenidos de entre 65 y 75 km/h, con rachas que alcanzaban los 95 km/h, y avanzaba a una velocidad de 15 km/h en dirección noreste.

Ubicación y trayectoria de Arthur

La posición de Arthur se mantuvo estable frente a la costa texana durante el martes y miércoles, alejándose progresivamente de la costa mexicana.

Los reportes oficiales ubican el centro del ciclón siempre a más de 400 kilómetros del punto más cercano en Tamaulipas, lo que ha llevado a descartar cualquier impacto directo sobre México.

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Mientras tanto, la tormenta avanzó hacia el sureste de Estados Unidos, dirigiéndose a estados como Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y la región conocida como Panhandle de Florida.

Durante su trayecto sobre aguas del golfo de México, las autoridades meteorológicas estadounidenses mantuvieron una alerta de tormenta tropical desde la zona de Sargent, Texas, hasta Morgan City, Louisiana.

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La principal preocupación derivada de Arthur no fueron los vientos, sino la cantidad de agua asociada al sistema.

La posición de Arthur se mantuvo estable frente a la costa texana durante el martes y miércoles, alejándose progresivamente de la costa mexicana. EFE/Orlando Barría

¿Qué consecuencias provocará Arthur?

De acuerdo con los pronósticos oficiales, Arthur podría generar lluvias intensas con acumulados de entre 12 y 25 centímetros y, en áreas aisladas, hasta 50 centímetros sobre distintas regiones del sureste estadounidense.

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El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas y urbanas potencialmente mortales, especialmente en el sur de Louisiana, Mississippi, Alabama, el suroeste de Georgia y el Panhandle de Florida, con la posibilidad de que estas condiciones se prolonguen hasta el viernes.

Además, existe la posibilidad de tornados aislados durante la noche y la mañana del jueves en los estados antes mencionados.

Las autoridades estadounidenses también han alertado sobre la probabilidad de inundaciones costeras de leves a moderadas en los litorales del Alto Texas y Louisiana, debido al arrastre de agua provocado por el avance del ciclón.

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¿Habrá afectaciones en México?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Arthur no representa ningún peligro para México.

La distancia de su centro respecto a la costa y su desplazamiento alejado de territorio nacional han sido elementos clave para descartar la emisión de alertas o recomendaciones para Tamaulipas y otras entidades.

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El monitoreo oficial indica que, mientras Arthur continúa su trayecto hacia el interior del sureste de Texas y otros estados, el sistema se irá debilitando gradualmente hasta disiparse entre la madrugada y las primeras horas del jueves.

Las autoridades mexicanas mantienen vigilancia constante sobre la evolución de la tormenta, pero no prevén efectos directos sobre el clima de México.

De hecho, la previsión meteorológica para eventos destacados, como el partido entre México y Corea del Sur a celebrarse en Guadalajara, señala solo un 30% de probabilidad de lluvias aisladas, sin relación con Arthur.

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En la Ciudad de México y sus eventos asociados, la estimación es de un 40% de lluvias dispersas y temperaturas agradables durante la noche.

La Tormenta Tropical Arthur se localiza cerca de la costa de Texas, E.U.A., con vientos de 75 km/h, y su trayectoria no representa peligro para el territorio mexicano. (SMN/CONAGUA)

Monitoreo de la tormenta

La evolución de Arthur ha sido documentada por imágenes satelitales difundidas por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Estas muestran el desplazamiento de la tormenta sobre el Atlántico, al norte de México, y evidencian su separación respecto al territorio nacional.

El monitoreo constante ha permitido confirmar que su circulación no ha generado ni generará efectos relevantes en México.

El comportamiento de Arthur se ajusta a los patrones típicos de los ciclones tropicales en el Atlántico: inicia como una baja presión que, al intensificarse, da lugar a vientos en sentido contrario a las manecillas del reloj, incrementando la nubosidad y la probabilidad de lluvias en su entorno.

Sin embargo, en esta ocasión, la combinación de su ubicación y desplazamiento ha alejado cualquier amenaza para el país.

Inicio de la temporada de huracanes 2026

Arthur marca el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico para 2026, que oficialmente comenzó el 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre.

Las autoridades recomiendan mantener la vigilancia sobre los próximos sistemas que pudieran formarse, aunque por el momento la atención está centrada en los posibles efectos de Arthur en Estados Unidos y la evolución de los sistemas meteorológicos en las próximas semanas.

Los datos oficiales señalan que la tormenta tropical Arthur, pese a su intensidad y a la atención que ha generado por ser el primer ciclón nombrado de la temporada, no tendrá repercusiones en México y se mantendrá como un fenómeno de interés exclusivo para las autoridades estadounidenses y sus zonas costeras.