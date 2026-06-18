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Alcalde de El Naranjo invita a festejo del Día del Padre con “chicas buena onda”

Rafael Olvera Torres convocó a los padres del municipio a una celebración con comida, bebidas, regalos, comedia y otras actividades programadas para el 19 de junio

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Las ‘chicas buena onda’ desatan polémica en festejo del Día del Padre organizado por alcalde de El Naranjo.
Las ‘chicas buena onda’ desatan polémica en festejo del Día del Padre organizado por alcalde de El Naranjo.

El alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí, Rafael Olvera Torres, difundió una invitación para que los padres de familia del municipio asistan a un festejo con motivo del Día del Padre, programado para realizarse el próximo viernes 19 de junio en el Salón Sindical de la Sección 97.

La convocatoria fue compartida a través de un video publicado en las redes sociales del presidente municipal, donde invitó a los habitantes de la cabecera municipal y de las distintas comunidades a participar en una convivencia que, según explicó, contará con diversas actividades de entretenimiento.

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Durante su mensaje, Olvera Torres señaló que el evento fue preparado para reconocer a los padres de familia y ofrecerles una tarde de convivencia con comida, bebidas, regalos y varias sorpresas.

Anuncian show de comedia, rifas y actividades recreativas

En la grabación, el alcalde detalló algunas de las amenidades que formarán parte de la celebración.

Entre ellas mencionó un espectáculo de comedia, comida, bebidas, botanas, rifas, regalos y un toro mecánico para los asistentes.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue cuando informó que durante la noche también habría “chicas buena onda” para ambientar el evento.

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La expresión utilizada por el edil fue retomada por diversos usuarios en plataformas digitales, lo que contribuyó a que el video se difundiera ampliamente durante las últimas horas.

¿Qué incluirá el festejo del Día del Padre en El Naranjo?

De acuerdo con lo anunciado por el alcalde, la celebración contempla las siguientes actividades:

  • Show de comedia
  • Comida para los asistentes
  • Bebidas y botanas
  • Rifas y regalos
  • Toro mecánico
  • Dinámicas y sorpresas
  • Presencia de “chicas buena onda”, según lo expresado en la invitación oficial
La invitación del alcalde de El Naranjo se volvió viral por las referencias a ‘chicas buena onda’ y la petición de acudir sin menores de edad.
La invitación del alcalde de El Naranjo se volvió viral por las referencias a ‘chicas buena onda’ y la petición de acudir sin menores de edad.

El evento está previsto para iniciar a las 18:30 horas del viernes 19 de junio en el Salón Sindical de la Sección 97.

Piden a los asistentes acudir sin menores de edad

Otro de los puntos mencionados por el presidente municipal fue la solicitud para que los asistentes no acudan acompañados de niños.

Durante el video, Olvera Torres explicó que el festejo está pensado exclusivamente para los padres de familia y pidió que los menores permanezcan fuera de la convivencia.

“Que no lleven niños para que la pasen de lo mejor, se diviertan a lo grande”, expresó.

Una mujer sentada frente a una computadora en una mesa, con tres niños pequeños a su alrededor. Hay una ventana con luz natural y un sofá azul con juguetes.
El alcalde pidió que no se permitiera la asistencia de menores al festejo del Día del Padre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, comentó que quienes así lo deseen podrán ingresar con una hielera y bebidas adicionales para complementar lo que se ofrecerá durante el evento.

Mensaje a las madres y parejas de los asistentes

Hacia el final de la invitación, el alcalde dirigió unas palabras a las madres de familia y parejas de los asistentes, a quienes pidió permitir que los padres acudan a la celebración.

“Mamás, déjenlos ir, se la pasarán a lo grande, ahí se los vamos a cuidar”, señaló en el mensaje compartido en redes sociales.

La frase también fue retomada por usuarios de distintas plataformas, donde el video comenzó a circular más allá del municipio potosino.

dia del padre mexico Miguel angel Zamarron
El alcalde pidió a las madres de familia permitir la asistencia de los padres al festejo.

Incluso, algunas publicaciones relacionadas con la convocatoria registraron comentarios de personas de otros municipios interesadas en conocer más detalles sobre el evento.

El Naranjo, municipio ubicado en la Huasteca Potosina

El Naranjo es un municipio localizado en la región Huasteca de San Luis Potosí, a aproximadamente 173 kilómetros de la capital del estado. La localidad es reconocida por sus atractivos naturales y por formar parte de una de las zonas turísticas más visitadas de la entidad.

Entre sus principales sitios de interés destacan la Cascada El Meco, la Cascada de Minas Viejas y diversos parajes naturales caracterizados por sus aguas de tonalidades turquesa.

En este contexto, el Ayuntamiento de El Naranjo prepara la celebración dirigida a los padres de familia del municipio, una actividad que se llevará a cabo la tarde y noche del próximo viernes y cuya invitación ha alcanzado una amplia difusión en redes sociales tras la publicación del video encabezado por el alcalde Rafael Olvera Torres.

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