Papa León XIV recibe balón firmado del Mundial 2026 de manos de los embajadores de México, EEUU y Canadá

El Papa Francisco sonríe mientras recibe un balón de fútbol en el Vaticano, acompañado por otros asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Papa León XIV recibió este miércoles un balón del Mundial 2026 firmado por los embajadores de México, Estados Unidos y Canadá ante la Santa Sede, en un gesto simbólico que busca destacar la colaboración entre los tres países organizadores de la próxima Copa del Mundo.

La entrega se realizó al término de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro, donde el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, junto con sus homólogos estadounidense, Brian Burch, y canadiense, Joyce Napier, hicieron llegar personalmente el obsequio al pontífice.

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Papa León XIV destaca la unión entre países a través del deporte

De acuerdo con el diplomático mexicano, el líder de la Iglesia católica recibió con entusiasmo el balón y consideró que representa un ejemplo de cómo las naciones pueden trabajar juntas alrededor de objetivos compartidos.

“Al Santo Padre le dio mucho gusto el gesto, dijo que esto es una muestra de que los países pueden tener objetivos comunes, pueden de alguna forma mantener una integración frente a un acontecimiento importante como es el deporte”, explicó Alberto Barranco Chavarría.

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El papa León XIV también manifestó su deseo de que esa cooperación vaya más allá del ámbito deportivo. Según relató el embajador mexicano, el pontífice señaló que este tipo de iniciativas pueden servir como un incentivo para fortalecer la integración entre países en favor de la paz.

El balón fue firmado por los embajadores de los países anfitriones

Barranco Chavarría explicó que la intención del obsequio era transmitir al pontífice el mensaje de que es posible construir una anfitrionía compartida para un evento internacional de gran magnitud como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Los representantes de México, Estados Unidos y Canadá firmaron el balón en los espacios correspondientes a los símbolos nacionales de cada país.

“Cada uno de los embajadores firmamos justamente en la parte donde está el emblema de su país, la hoja de arce de Canadá, el símbolo azul de los Estados Unidos y nosotros el símbolo verde, blanco y rojo”, detalló el diplomático mexicano.

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El embajador agregó que el gesto busca reflejar que las naciones pueden alcanzar acuerdos importantes cuando comparten metas comunes y trabajan de manera coordinada.

Mundial 2026 será histórico por su formato y organización

El Mundial 2026 marcará un hito en la historia del futbol internacional al convertirse en la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

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Además, será la primera edición del torneo que contará con la participación de 48 selecciones nacionales, ampliando significativamente el número de equipos respecto a los mundiales anteriores y convirtiéndose en el campeonato más grande organizado hasta ahora por la FIFA.

Papa León XIV anhela visitar México

Además de recibir el balón conmemorativo del Mundial 2026, el papa León XIV expresó recientemente su deseo de realizar una visita a México, uno de los países anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

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Durante un encuentro con peregrinos mexicanos en el Vaticano, el pontífice afirmó que espera poder viajar al país en el futuro cercano. “Espero que no pase demasiado tiempo”, respondió cuando fue cuestionado sobre una posible visita pastoral a territorio mexicano, una declaración que generó entusiasmo entre los fieles presentes.

Aunque por el momento no existe una fecha oficial ni un anuncio formal por parte de la Santa Sede, las palabras del Papa han sido interpretadas como una señal de interés por fortalecer los lazos con la comunidad católica mexicana. De concretarse, sería la primera visita de León XIV a México desde el inicio de su pontificado.

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