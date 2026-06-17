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Papa León XIV anhela visitar México: “Espero que no pase demasiado tiempo”

El Pontífice señaló que México y Perú son dos destinos probables en su agenda internacional para 2027

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El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada para dirigir su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 17 de junio de 2026. EFE/EPA/ANGELO CARCONI
El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada para dirigir su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 17 de junio de 2026. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

El papa León XIV expresó su deseo de visitar México en un futuro próximo y adelantó que una posible gira por América Latina —que incluiría también a Perú— podría materializarse en 2027. Las declaraciones las realizó al término de una jornada de descanso en el Palacio de Castel Gandolfo, al ser cuestionado por periodistas sobre sus próximos viajes internacionales.

"Vamos a ver, espero que no pase demasiado tiempo“, respondió el Pontífice cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de una visita al país.

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Un vínculo especial con América Latina

La región no es ajena al líder de la Iglesia católica. León XIV desarrolló gran parte de su labor pastoral como misionero agustino en Perú, país donde ejerció como obispo de Chiclayo y donde obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, lo que le otorga un lazo particular con América del Sur.

El propio gobierno peruano anticipó el pasado 2 de junio que el Papa visitará ese país antes de fin de año, posiblemente en noviembre, como parte de una gira sudamericana. Así lo confirmó el ministro de Exteriores, Carlos Pareja, en entrevista con la radio RPP:

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“La fecha no la tenemos con precisión, pero será antes de fin de año, en noviembre posiblemente.”

El papa León XIV abandona la residencia papal para regresar al Vaticano, en Castel Gandolfo (Italia), el 16 de junio de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV abandona la residencia papal para regresar al Vaticano, en Castel Gandolfo (Italia), el 16 de junio de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Argentina y Uruguay serían los otros dos países que integrarían ese recorrido, de acuerdo con autoridades políticas y religiosas de ambas naciones.

México, entre los destinos más esperados

De concretarse la visita, México recibiría al Papa en su calidad de una de las naciones con mayor población católica del mundo. América Latina concentra cerca del 40% de los fieles católicos a nivel global, lo que convierte a la región en un eje estratégico para el pontificado de León XIV.

Aunque el Vaticano no ha confirmado oficialmente fechas ni itinerarios, las palabras del Pontífice refuerzan las expectativas de una visita cercana, especialmente en un país donde la presencia de la Iglesia tiene raíces históricas y culturales profundas.

La semana pasada, León XIV concluyó una gira de siete días por España, lo que evidencia el ritmo activo de su agenda internacional desde el inicio de su pontificado.

Lo que se sabe hasta ahora

  • León XIV mencionó a México y Perú como destinos probables de visita.
  • Perú podría recibirlo antes de fin de año, en noviembre.
  • Argentina y Uruguay también formarían parte del recorrido sudamericano.
  • El Vaticano aún no ha confirmado fechas ni detalles oficiales.
  • México es uno de los países con mayor número de católicos en el mundo.

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