No solo Caro Quintero: estos son los dos mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa que tuvieron procesos con jurado anónimo en EEUU

Rafael Caro Quintero tendrá una nueva audiencia en octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio en Estados Unidos de Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, se podría realizar con un jurado anónimo y con pruebas protegidas por tratarse de temas de seguridad nacional luego de que el Departamento de Justicia de ese país así lo solicitó.

Con esto, se busca que las 12 personas que integren el jurado -y que tendrán la responsabilidad de determinar la culpabilidad del narcotraficante- se mantengan en el anonimato, no se revelen sus domicilios ni lugares de trabajo, así como que sean transportados de manera diaria por alguaciles federales y se mantengan separados del público.

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Además, se solicitó que sea considerada la aplicación de la Ley de Procedimientos para el Manejo de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés) con el objetivo de que las partes sensibles de documentos sean eliminadas o sustituidas por resúmenes para evitar exponer datos.

De “El Chapo” Guzmán a Genaro García Luna: los otros mexicanos que llevaron un proceso con jueces anónimos

Foto: Reuters

Esta petición no es la primera que se emite para procesos en contra de mexicanos, ya que en años anteriores sucedió con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, y con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

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Fue en febrero de 2018 cuando el juez, Brian Cogan, determinó que el jurado que definiría el destino de “El Chapo” tendría su identidad resguardada, así como sus domicilios y lugares del trabajo, además de que serían transportados hasta la corte por alguaciles para proteger su privacidad.

La decisión se tomó debido a que Guzmán Loera era considerado peligroso y ante el interés mediático que provocaría su juicio. Aunque la defensa del narcotraficante se oponía a que el jurado fuera anónimo, Cogan determinó que era otra de las razones por las que sí debía aplicarse.

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El 12 de febrero de 2019, “El Chapo” fue condenado a cadena perpetua más 30 años luego de un juicio de tres meses al estar acusado de 10 cargos, entre ellos por narcotráfico, uso de arma de fuego, entre otros.

En esta imagen, tomada en el tribunal federal de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 16 de octubre de 2024, el exministro de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, comparece ante el juez federal Brian Cogan, donde fue sentenciado a más de 38 años de prisión por aceptar sobornos de los cárteles de la droga contra los que supuestamente debía luchar. REUTERS/Jane Rosenberg

En julio de 2022, el juez Brian Cogan también anunció que el juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se realizaría con un jurado anónimo para evitar posibles represalias.

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Y es que el exfuncionario fue acusado de tener nexos con el Cártel de Sinaloa al recibir sobornos. De acuerdo con los fiscales, se contaba con grabaciones en las que se le escucha hablar en la cárcel con otro preso sobre ejercer violencia y manipular testigos.

Fue el 16 de octubre de 2024 cuando Cogan dictó una sentencia de 38 años de prisión para Genaro García Luna por cuatro cargos que involucraban vínculos con el narcotráfico, participación en una organización criminal continua y falsedad de declaraciones ante las autoridades estadounidenses. Además, le incluyeron una multa por 2 millones de dólares y 5 años de libertad condicional.

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Juicio contra Caro Quintero iniciará el 8 de marzo de 2027

Rafael Caro Quintero fue entregado a Estados Unidos por parte de las autoridades mexicanas en un paquete de 28 narcotraficantes. Foto: Especial

Rafael Caro Quintero fue entregado a los Estados Unidos por parte de las autoridades mexicanas en un paquete que incluyó 28 narcotraficantes más, esto pese a que contaba con un amparo que evitaba su extradición.

Al llegar a ese país, le fueron colocadas las esposas del exagente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, por cuyo secuestro, tortura y asesinato se le acusa a Caro Quintero.

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El Narco de Narcos enfrenta cargos por uso de armas de fuego, tráfico de drogas, narcotráfico y el homicidio del exagente de la DEA.

Será en una audiencia del próximo 1 de octubre de este año cuando se defina si el juicio en su contra contará con jueces anónimos y pruebas confidenciales para garantizar un proceso imparcial. En tanto, se tiene previsto que sea el 8 de marzo de 2027 cuando el proceso de enjuiciamiento comience.

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