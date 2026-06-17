Más de 11 mil policías vigilarán el partido de Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México

Elementos de la policía de tránsito de la SSC CDMX implementan un operativo vial con vallas y patrullas en la Calzada de Tlalpan, bloqueando el paso vehicular cerca del Estadio Azteca durante un día de partido del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará más de 11 mil policías para el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, este miércoles 17 de junio. El encuentro forma parte de la Copa Mundial de Futbol 2026 y convoca un operativo integral de seguridad, movilidad y atención ciudadana.

El operativo abarca el estadio, el Fan Festival del Zócalo y los Festivales Futboleros distribuidos en las 16 alcaldías de la capital. Con ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) coordinará las acciones junto con autoridades federales dentro del esquema de la Fuerza de Tarea Conjunta y el Gobierno de la Ciudad de México.

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El despliegue total: cifras y recursos

En conjunto, la SSC movilizará 11 mil 219 oficiales y 923 vehículos para cubrir todos los puntos de concentración de aficionados. La distribución de esos efectivos varía según la densidad esperada de público en cada sede.

Cabe mencionar que el estadio concentra la mayor parte del operativo, con siete mil 800 uniformados y 627 vehículos. Ese personal asumirá la vigilancia perimetral, el control de accesos, los filtros de revisión y el reforzamiento en las puertas principales del inmueble.

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Foto: SSC

Medidas en el estadio: filtros y prohibiciones

Como parte del proceso, la SSC activó el “Operativo Cometa” para impedir el ingreso de pirotecnia, bengalas y artículos similares al recinto. Quienes porten esos objetos deberán entregarlos al personal de seguridad o no obtendrán acceso al estadio.

El polígono de movilidad Última Milla entrará en operación en las inmediaciones del estadio para ordenar el flujo de aficionados. Su objetivo es facilitar la operación del transporte público y preservar la circulación de los vecinos de la zona.

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El operativo también incluye orientadores mundialistas y personal especializado en atención a personas con movilidad limitada. La medida busca garantizar una experiencia incluyente para todos los asistentes.

El Zócalo y los Festivales Futboleros

El Fan Festival del Zócalo contará con tres mil 400 efectivos y 296 vehículos de la SSC. Allí se instalarán filtros de seguridad, puntos de revisión de mochilas y objetos voluminosos, patrullajes a pie, ciberpatrullajes y monitoreo permanente por videovigilancia.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)

En los Festivales Futboleros de las alcaldías, la secretaría despliega 291 policías y 75 vehículos. Sus funciones abarcan la prevención del delito, la seguridad vial, la atención de emergencias médicas y la aplicación de pruebas amistosas del Programa Conduce sin Alcohol.

En todos esos puntos se instalarán filtros de revisión de objetos prohibidos desde el inicio de las actividades mundialistas. La ciudadanía tiene prohibido ingresar con mochilas y bolsas grandes, sustancias ilícitas, cigarros, encendedores, vapeadores, armas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, latas, alimentos, bebidas, latas de pintura, pirotecnia, arneses y bombas de humo.

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La Policía Turística y el apoyo a visitantes

La Policía Turística desplegará personal especializado para orientar e informar a turistas nacionales y extranjeros. Ese equipo ofrece asistencia en diversos idiomas y acompaña a los visitantes durante su traslado y permanencia en la capital.

El servicio cubre desde la llegada de los aficionados hasta su salida de los distintos recintos y zonas de concentración. La presencia de estos agentes responde al volumen de turismo internacional que genera la Copa del Mundo.

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La SSC-CDMX, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, desplegó más de 400 policías, 130 vehículos y dos helicópteros Cóndores en siete colonias de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para prevenir delitos de alto impacto. (SSC)

El operativo del jueves: México contra Corea

Con motivo del partido entre México y Corea del jueves, la SSC reforzará su presencia en el Fan Festival, los Festivales Futboleros y el Ángel de la Independencia. Para esa jornada desplegará cuatro mil 286 policías y 673 vehículos.

La SSC reafirmó su compromiso de coordinación con las autoridades federales para preservar el orden público durante las actividades del Mundial. El objetivo central es proteger a la ciudadanía y garantizar condiciones de seguridad en cada sede de concentración de aficionados.

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