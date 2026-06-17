Jet privado procedente de Los Cabos se estrella en autopista de Texas: hay un muerto y cinco heridos | Video

El jet privado Cessna Citation Latitude terminó destruido tras desplomarse sobre el Loop 20, cerca del Aeropuerto Internacional de Laredo. (Impresión de pantalla video)

Un pasajero murió y otras cinco personas resultaron heridas luego de que un jet privado que había despegado desde Los Cabos, Baja California Sur, se estrellara la noche del martes sobre una transitada autopista de Laredo, Texas, en un accidente que además involucró a un automóvil que circulaba por la zona.

La aeronave accidentada era un Cessna Citation Latitude con matrícula N523QS, la cual transportaba a seis personas y se desplomó alrededor de las 10:00 de la noche en el Loop 20, una de las principales vías de circulación de la ciudad fronteriza, ubicada muy cerca del Aeropuerto Internacional de Laredo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información preliminar proporcionada por el Departamento de Policía de Laredo, la aeronave habría presentado problemas mecánicos momentos antes del accidente.

“Un avión privado estaba teniendo problemas mecánicos o estaba presentando fallas, y se perdió contacto con la aeronave. Después de unos momentos se reportó que había aterrizado aquí en el Loop 20 y chocó con la carretera. Tengo confirmado que al aterrizar sí golpeó a un automóvil”, explicó un vocero de la corporación.

PUBLICIDAD

El avión impactó un vehículo en plena autopista

El accidente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre parcial de la autopista. Durante la maniobra de aterrizaje forzoso o el impacto contra el pavimento, el jet privado colisionó con un automóvil que transitaba por el lugar.

El jet privado transportaba a seis personas cuando sufrió presuntos problemas mecánicos y terminó impactándose en el Loop 20, cerca del Aeropuerto Internacional de Laredo

Las autoridades informaron que el conductor del vehículo sobrevivió al incidente y se encuentra en condición estable, aunque no se han revelado mayores detalles sobre las lesiones que sufrió.

PUBLICIDAD

En cuanto a los ocupantes de la aeronave, las autoridades confirmaron la muerte de uno de los pasajeros y reportaron que las otras cinco personas resultaron lesionadas. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud ni la gravedad de las heridas.

Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos posteriores al accidente. En las imágenes se observa a varios de los pasajeros salir de la aeronave con ayuda de los equipos de rescate, aunque algunos aparentemente lograron caminar por su propio pie.

PUBLICIDAD

Las labores de emergencia también dejaron afectaciones entre el personal de rescate. Al menos cinco oficiales fueron trasladados a hospitales tras presentar síntomas de inhalación de humo mientras participaban en las maniobras para atender el siniestro.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y otras autoridades federales ya iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el accidente y esclarecer si efectivamente una falla mecánica ocasionó la pérdida de control de la aeronave.

PUBLICIDAD

El accidente revive otro desplome de una aeronave mexicana en Texas

En diciembre pasado una avioneta de la Marina se estrelló en Texas. (X/@sentdefender)

La tragedia ocurrida en Laredo se produce apenas seis meses después de otro accidente aéreo relacionado con una aeronave mexicana en territorio texano.

En diciembre pasado, un avión médico de la Secretaría de Marina de México se estrelló en la bahía de Galveston, Texas, mientras realizaba una misión humanitaria para trasladar a un menor de edad con quemaduras graves desde Mérida, Yucatán, hacia un hospital pediátrico especializado.

PUBLICIDAD

La aeronave, una King Air ANX-1209, llevaba a bordo a cuatro civiles y cuatro integrantes de la tripulación. Inicialmente se informó que al menos cinco personas murieron, mientras que otras dos sobrevivieron y una más permanecía desaparecida durante las operaciones de búsqueda.

La misión se realizaba en coordinación con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada al apoyo de menores mexicanos con quemaduras severas y que habitualmente canaliza pacientes hacia el Hospital Shriners para Niños de Texas, en Galveston.

PUBLICIDAD

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó entonces el accidente y señaló que era necesario esperar el análisis de la información de la caja negra antes de determinar las causas del desplome.

Autoridades estadounidenses indicaron que el accidente ocurrió en medio de condiciones de niebla espesa en la zona de Galveston, mientras que la Guardia Costera de Estados Unidos desplegó embarcaciones y un helicóptero para apoyar las labores de rescate.

PUBLICIDAD

El nuevo accidente registrado en Laredo vuelve a poner la atención sobre la seguridad de las operaciones aéreas que involucran aeronaves procedentes de México y deja nuevamente una estela de víctimas en territorio texano, mientras las investigaciones intentan esclarecer qué ocurrió durante los últimos minutos de vuelo del jet privado que partió desde Los Cabos.