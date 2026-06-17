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Eugenio Derbez tras volver a ser ‘Burro’ en Shrek 5: “Todavía tengo mucho que decir”

El querido actor desató reacciones tras confirmas su regreso a la entrañable saga

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El actor hizo un gran trabajo doblando a Burro, que fue uno de los personajes más queridos por el público de Latinoamérica. (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

Eugenio Derbez confirmó el pasado 16 de octubre su regreso como la voz de Burro en Shrek 5, tras la polémica por la ausencia de Alfonso Obregón en el tráiler latino de la película.

El anuncio ocurrió después de que la conversación en redes sociales se centrara en el cambio de voces en la popular franquicia animada.

En el mensaje publicado en Instagram, Derbez narró:

“Les voy a contar una historia. Había una vez un ogro que, como las cebollas, tenía capas. Una princesa con un oscuro secreto. De noche, se volvía una ogra. Y bueno, el mejor personaje: un burro que decían que no se podía quedar callado, pero yo digo que siempre tenía algo importante que decir”.

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Shrek 5 (Captura de tráiler oficial)
Shrek 5 (Captura de tráiler oficial)

Eugenio Derbez: “Regreso como la voz de Burro en Shrek 5”

La confirmación de Derbez se dio en medio de una alta expectativa entre los seguidores de la saga. El actor destacó que Burro “dejó frases icónicas, cantó como nadie y se convirtió en parte de la infancia de muchísima gente”.

Añadió que el personaje “es parte de la cultura pop” y subraya:

“Pasaron los años y aunque muchos seguimos repitiendo sus frases, todavía falta algo: volver a escucharlo. Por eso quiero contarles que regreso como la voz de Burro en Shrek 5. Y créanme, este Burro todavía tiene mucho que decir”.

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El regreso de la voz original de Burro para Latinoamérica marcó un momento relevante para los fanáticos, quienes han manifestado nostalgia y entusiasmo ante la noticia.

Este video presenta al actor y comediante Eugenio Derbez. El artista, vestido con una camiseta negra, se encuentra de pie frente a una pared con papel tapiz estampado en tonos crema y rojo. Derbez habla directamente a la cámara mientras aparecen textos superpuestos en pantalla. Los textos identifican al actor y hacen referencia a su papel como la voz en español del personaje 'Burro' de la película 'Shrek'. La producción documenta su participación en este personaje animado.

Alfonso Obregón queda fuera de Shrek 5 tras proceso legal y negociaciones sin acuerdo

El estreno del tráiler en español latino de Shrek 5 generó conversación entre los seguidores, luego de que la voz de Alfonso Obregón, identificada durante años con el personaje de Shrek, no apareciera en el avance.

Hasta el momento, la producción no confirma oficialmente quién interpreta al ogro en la versión final para Latinoamérica.

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La incertidumbre surge tras un periodo complicado para Obregón, quien enfrentó un proceso legal en agosto de 2024 por una acusación de presunto abuso sexual agravado. El actor fue detenido, pero posteriormente recibió una sentencia absolutoria y no vinculación a proceso. Obregón afirmó que las acusaciones eran infundadas.

Antes del lanzamiento del tráiler, Obregón señaló que no recibió una propuesta formal para regresar a Shrek 5 y que habría puesto condiciones sobre los créditos, la dirección de doblaje y el acuerdo laboral.

La aparición de una nueva voz para Shrek en el avance provocó reacciones entre los fans, quienes recuerdan el trabajo de Obregón desde las primeras películas. Hasta la fecha, la producción no aclara si existió una negociación entre las partes o si la salida del actor es definitiva.

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