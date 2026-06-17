El conmovedor homenaje de La Chilindrina al Profesor Jirafales en su aniversario luctuoso

(Instagram)

La Chilindrina recordó con cariño y nostalgia al Profesor Jirafales en el aniversario luctuoso de Rubén Aguirre, a una década de su partida.

La actriz compartió un emotivo mensaje en redes sociales, donde revivió la huella imborrable que dejó su compañero tanto en la pantalla como en la vida real, mientras los fans del programa El Chavo del 8 evocaron el desolador final del actor, marcado por la tragedia y las adversidades que enfrentó en sus últimos años.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo La Chilindrina?

Este 17 de junio y a través de su cuenta de Instagram, María Antonieta de las Nieves colocó una imagen en donde se le ve con Rubén Aguirre y añadió:

“Hoy recordamos con mucho cariño a nuestro querido amigo Rubén Aguirre, quien nos dejó hace ya 10 años. Más allá del inolvidable Profesor Jirafales que hizo reír a generaciones enteras, Rubén fue un compañero entrañable, un caballero dentro y fuera de los foros, y una persona a la que siempre llevaremos en el corazón”, dijo.

PUBLICIDAD

Rubén Aguirre, "El Profesor Jirafales"

Asimismo, agradeció todo lo que vivió a lado de él y los aprendizajes que le dejó.

“Gracias por las risas, las enseñanzas, la amistad y todos los momentos compartidos. Tu legado sigue vivo en cada episodio, en cada recuerdo y en el cariño de millones de personas alrededor del mundo. Te extrañamos y te recordamos siempre”.

PUBLICIDAD

(Instagram)

Así fue la trágica muerte de Rubén Aguirre

Rubén Aguirre, conocido como el Profesor Jirafales, vivió sus últimos años enfrentando graves problemas de salud y dificultades económicas.

Tras un accidente automovilístico en 2007, su movilidad se vio afectada y requirió cuidados médicos constantes. La diabetes y complicaciones renales agravaron su estado, mientras su esposa también resultó lesionada en el mismo accidente.

PUBLICIDAD

El actor murió el 17 de junio de 2016, en Jalisco, prácticamente en la ruina y rodeado de pocas personas, luego de haber sido una figura emblemática en la televisión latinoamericana.