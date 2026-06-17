México

Detención de dos mexicanos en Australia coincide con el aumento de cargamentos de metanfetamina procedentes de México

El cargamento, valuado en 185 millones de dólares australianos, fue interceptado en Sídney y se suma a una serie de decomisos registrados durante los últimos años en Australia y Nueva Zelanda

Guardar
Google icon
La combinación de producción constante, mayor sofisticación técnica y acceso parcial a insumos ha facilitado la llegada de cargamentos mexicanos de metanfetamina a mercados de alto valor como Australia y Nueva Zelanda. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
La combinación de producción constante, mayor sofisticación técnica y acceso parcial a insumos ha facilitado la llegada de cargamentos mexicanos de metanfetamina a mercados de alto valor como Australia y Nueva Zelanda. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Dos ciudadanos mexicanos comparecieron este martes ante la justicia australiana después de que las autoridades interceptaron en Sídney un cargamento de más de 200 kilogramos de metanfetamina oculto en pintura industrial, valuado en 185 millones de dólares australianos —unos 120 millones de dólares estadounidenses—.

El caso se remonta a inicios de junio, cuando agentes de la Fuerza Fronteriza Australiana detectaron un contenedor procedente de México que presentaba indicios de contener sustancias ilícitas. Tras una inspección especializada, las autoridades determinaron que la droga había sido impregnada en la pintura transportada dentro del cargamento, un método utilizado para dificultar su detección durante los controles aduaneros.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Policía Federal Australiana (AFP), el decomiso representó aproximadamente dos millones de dosis de metanfetamina que habrían llegado al mercado ilegal australiano. Después del hallazgo, los investigadores realizaron diversas diligencias para identificar a las personas vinculadas con el envío.

Las pesquisas condujeron a una vivienda ubicada en Box Hill, un suburbio de Sídney, donde fueron detenidos tres ciudadanos mexicanos: un hombre de 49 años, su hijo de 25 años y una mujer de 25 años.

PUBLICIDAD

Posteriormente, los dos hombres comparecieron ante las autoridades judiciales australianas en el marco de la investigación. La mujer quedó en libertad mientras continúan las indagatorias.

Este martes 16 de junio, un hombre de 49 años y su hijo, de 25, comparecieron ante la justicia australiana por el cargamento de más de 200 kilos de metanfetamina. (Crédito: Policía Federal Australiana)
Este martes 16 de junio, un hombre de 49 años y su hijo, de 25, comparecieron ante la justicia australiana por el cargamento de más de 200 kilos de metanfetamina. (Crédito: Policía Federal Australiana)

Durante el cateo realizado en el inmueble, los agentes aseguraron dispositivos electrónicos y equipo industrial que presuntamente habría sido utilizado para procesar la sustancia contenida en la pintura.

Flujo de metanfetamina y grupos criminales mexicanos

La investigación ocurre en un contexto de creciente preocupación de las autoridades australianas y neozelandesas por el aumento de cargamentos de metanfetamina procedentes de México detectados en los últimos años.

Diversas investigaciones internacionales y reportes de inteligencia han vinculado parte de ese flujo con organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalados por autoridades de distintos países como actores relevantes en el tráfico global de drogas sintéticas.

Sin embargo, las autoridades australianas no han informado públicamente que los mexicanos detenidos en este caso mantengan vínculos con alguna organización criminal específica, por lo que la investigación permanece centrada en las circunstancias del cargamento interceptado en Sídney.

Capacidad de producción de metanfetamina y mercados cada vez más atractivos

La capacidad de producción detrás de la metanfetamina mexicana ha sido un factor clave en su expansión internacional, de acuerdo con especialistas citados por InSight Crime, quienes señalan una transformación en los métodos utilizados por organizaciones criminales en México.

Durante años, estos grupos dependieron de precursores químicos importados para fabricar drogas sintéticas. Sin embargo, investigaciones recientes indican que han desarrollado la capacidad de producir parte de esos insumos a partir de sustancias de uso industrial y comercial disponibles en el mercado legal.

Las autoridades determinaron que la droga había sido impregnada en la pintura transportada dentro del cargamento, un método utilizado para dificultar su detección durante los controles aduaneros. (Crédito: Policía Federal Australiana)
Las autoridades determinaron que la droga había sido impregnada en la pintura transportada dentro del cargamento, un método utilizado para dificultar su detección durante los controles aduaneros. (Crédito: Policía Federal Australiana)

Este cambio ha reducido su dependencia de proveedores extranjeros, principalmente de Asia, y les ha permitido mantener altos niveles de producción incluso ante el endurecimiento de controles internacionales sobre químicos clave.

El ajuste en los métodos también ha impactado en la calidad del producto. Análisis retomados por InSight Crime señalan que operadores criminales han logrado sintetizar compuestos esenciales para la metanfetamina, lo que ha contribuido a la producción de droga de alta pureza.

En distintos decomisos internacionales se han registrado cargamentos con pureza superior al 90 por ciento, una característica que ha incrementado su competitividad frente a otras regiones productoras.

Esta combinación de producción constante, mayor sofisticación técnica y acceso parcial a insumos ha facilitado la llegada de cargamentos mexicanos a mercados de alto valor como Australia y Nueva Zelanda.

En esos países, la metanfetamina alcanza precios mucho más altos que en América del Norte, lo que ha incrementado el interés de organizaciones criminales por abastecer la demanda en la región.

Las investigaciones han documentado un aumento de decomisos vinculados a cargamentos procedentes de México desde al menos 2018. En varios casos, la droga ha sido hallada oculta en mercancías comerciales o transportada mediante rutas marítimas internacionales complejas.

Puertos y centros logísticos en Asia y Norteamérica como puntos de tránsito

Los reportes también indican el uso de puertos y centros logísticos en Asia y Norteamérica como puntos de tránsito antes de llegar a Oceanía, una estrategia diseñada para dificultar el rastreo del origen de los envíos.

En este contexto, especialistas en seguridad consideran que la capacidad de producción de metanfetamina de alta pureza ha favorecido la expansión de estos flujos hacia mercados cada vez más lejanos.

La detención de estos ciudadanos mexicanos en Sídney se suma a una serie de operativos y decomisos que han llevado a Australia y Nueva Zelanda a reforzar la vigilancia sobre cargamentos vinculados al tráfico internacional de drogas sintéticas.

Temas Relacionados

MetanfetaminaDrogasNarcotráfico en MéxicoNarco en MéxicoCártel de SinaloaCJNGmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nadie lo sabe, pero hay dos actores mexicanos que han sido testigos de todas las Copas del Mundo

Ambos artistas tienen una amplia trayectoria en la televisión y cine nacional

Nadie lo sabe, pero hay dos actores mexicanos que han sido testigos de todas las Copas del Mundo

Sheinbaum pide a secretaria del Bienestar “al menos llamarle la atención” a la prima de AMLO que llamó “asqueroso” a Trump

La presidenta pidió a los funcionarios de Morena distinguir su labor institucional de la militancia partidista

Sheinbaum pide a secretaria del Bienestar “al menos llamarle la atención” a la prima de AMLO que llamó “asqueroso” a Trump

Cinthia Aparicio rompe el silencio tras su divorcio de Alexis Ayala: “Yo no negocio mi paz”

La actriz compartió su versión sobre el fin de su matrimonio, habló de los proyectos que ya no coincidían y dejó claro que hay decisiones que no estaba dispuesta a sacrificar

Cinthia Aparicio rompe el silencio tras su divorcio de Alexis Ayala: “Yo no negocio mi paz”

Hospital General de Xoco contará con una sala de urgencias “más avanzada y grande de América Latina” equipada con IA

El propósito de estos cambios tiene el objetivo de fortalecer la cobertura universal y gratuita

Hospital General de Xoco contará con una sala de urgencias “más avanzada y grande de América Latina” equipada con IA

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de junio: Cierran incorporación de Periférico Oriente al Circuito Estadio Azteca por partido Colombia-Uzbekistán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este miércoles

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de junio: Cierran incorporación de Periférico Oriente al Circuito Estadio Azteca por partido Colombia-Uzbekistán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a policías estatales en Mazatlán: detienen a dos presuntos agresores

Atacan a policías estatales en Mazatlán: detienen a dos presuntos agresores

Sicarios usan falsos uniformes de policías de la CDMX para asesinar a una familia: advierten disputa entre grupos criminales

Rafael Caro Quintero tendrá nueva audiencia en Estados Unidos: buscan blindar a los jueces y las pruebas en su contra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero tendrá nueva audiencia en EEUU

Comisario de Los Guajes de Ayala denuncia presuntos vínculos entre autoridades de Guerrero y “La Familia Michoacana”

ENTRETENIMIENTO

Nadie lo sabe, pero hay dos actores mexicanos que han sido testigos de todas las Copas del Mundo

Nadie lo sabe, pero hay dos actores mexicanos que han sido testigos de todas las Copas del Mundo

Cinthia Aparicio rompe el silencio tras su divorcio de Alexis Ayala: “Yo no negocio mi paz”

Guerra en RBD: Uckermann y Chávez apoyan a Andrés Tovar en proceso penal, fans de Anahí y Dulce María lo rechazan

Lolita Cortés abre su corazón sobre su bisexualidad: “Por respeto a mi madre”

Gabriel Soto quiere pelear en Ring Royale y éste es el rival que podría enfrentar

DEPORTES

Selecciones de África y CONCACAF arremeten contra titular de la UEFA por menospreciarlos en el Mundial 2026: “No somos insignificantes”

Selecciones de África y CONCACAF arremeten contra titular de la UEFA por menospreciarlos en el Mundial 2026: “No somos insignificantes”

Martinoli habla sin filtros de David Faitelson en plena guerra por el rating entre TUDN y TV Azteca

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Así fue la llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara: celebración de aficionados previo al partido contra Corea del Sur

Así llegó la Selección de Panamá aToronto para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana