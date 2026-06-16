Se llama planta rezadora, mueve sus hojas sola y es la tendencia de decoración más buscada este año en México

Sus hojas plegables y su belleza exótica la convierten en protagonista indiscutible de este año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maranta, conocida como “planta rezadora”, ha irrumpido en la escena de la decoración en México y se ha posicionado como una de las especies más solicitadas en viveros urbanos.

Este fenómeno se explica por la suma de su follaje decorativo, su singular movimiento diario y su integración en las tendencias del look selvático.

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El auge de la maranta en redes sociales y su presencia en espacios de interiorismo contemporáneo han reforzado aún más su atractivo.

Origen y características botánicas

La Maranta leuconeura, identificada en la base de datos del NCBI Taxonomy y en el registro científico de Kew Science, es originaria de las selvas tropicales de Brasil.

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Su ambiente natural la ha dotado de una preferencia por la humedad ambiental elevada, temperaturas estables y luz indirecta filtrada.

Las hojas, de tonos verdes con nervaduras en rojo o púrpura, muestran patrones llamativos que la distinguen entre otras plantas de interior.

El género Maranta pertenece a la familia Marantaceae, que agrupa especies tropicales de sotobosque.

La M. leuconeura destaca por su porte compacto y tallos flexibles, adecuados para macetas colgantes o estanterías altas.

Los especialistas en botánica, como los compiladores de la base de datos de Kew Science, señalan que existen más de una decena de sinónimos y cultivares de esta especie, aunque la leuconeura es la más popular en el comercio ornamental.

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Sus hojas se mueven solas al caer la noche. Crédito Freepik

El movimiento de la maranta: nictinastia y “oración”

Uno de los rasgos que más fascina a los aficionados es el movimiento visible de las hojas, explicado científicamente como nictinastia.

Este fenómeno, descrito por expertos en fisiología vegetal, consiste en el plegamiento de las hojas hacia arriba al caer la noche, simulando unas manos en oración.

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El proceso está regulado por el reloj circadiano de la planta y ocurre gracias a cambios de presión en los pulvinos, estructuras especializadas en la base de los pecíolos.

El movimiento cumple funciones adaptativas: durante el día, las hojas se orientan para captar luz y favorecer la fotosíntesis; en la noche, se pliegan para reducir la pérdida de agua y proteger el tejido foliar.

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Este comportamiento, registrado en videos y explicado por divulgadores en plataformas especializadas, ha convertido a la maranta en protagonista de contenidos virales, donde el asombro y la curiosidad científica se entrelazan.

Cuidados esenciales para el éxito en interiores

El cuidado de la maranta requiere atención a varios factores clave. Los especialistas coinciden en que el nivel de humedad ambiental es el más determinante para mantener sus hojas sanas y evitar puntas secas.

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Se recomienda una humedad superior al 60 %, que puede lograrse con humidificadores, agrupando varias plantas o pulverizando agua sobre el follaje.

Un ambiente seco no solo afecta la estética, sino que también facilita la aparición de plagas como la araña roja.

La iluminación debe ser abundante pero nunca directa. Ubicar la maranta cerca de una ventana con cortina ligera permite que reciba claridad sin riesgo de quemaduras.

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El sustrato debe ser ligero y poroso, mezclando tierra para plantas verdes con perlita y grava, asegurando un drenaje eficaz.

En cuanto al riego, es preferible mantener el sustrato húmedo, pero evitando el encharcamiento que podría pudrir las raíces.

Se aconseja palpar la capa superior antes de regar y ajustar la frecuencia según la estación y las condiciones de la vivienda.

La fertilización regular, cada dos semanas durante el periodo de crecimiento, y la poda de hojas dañadas contribuyen al vigor y la apariencia de la planta.

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La maranta responde bien a la división de matas para su propagación, lo que facilita compartir ejemplares entre aficionados sin depender siempre del mercado.

Maranta y salud: purificación del aire y mascotas

El prestigio de la maranta como “planta purificadora” se ha extendido por la interpretación popular de estudios sobre la capacidad de las plantas de interior para eliminar contaminantes del aire.

Sin embargo, investigaciones científicas citadas por divulgadores especializados aclaran que, aunque la maranta puede contribuir a reducir ciertos compuestos en condiciones controladas, el efecto en un hogar corriente es limitado.

Sería necesario un número muy alto de plantas para igualar los beneficios de una ventilación adecuada.

Un aspecto comprobado es su seguridad para mascotas. Según guías especializadas y listados de toxicidad, la Maranta leuconeura no es tóxica para perros ni gatos, lo que la convierte en una elección responsable para hogares donde conviven animales y personas.

La planta "rezadora" es segura para mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maranta en el contexto decorativo actual

La maranta ha sido adoptada como símbolo del look jungle, una tendencia que apuesta por la abundancia de plantas de gran follaje para crear ambientes frescos y vibrantes.

Su porte colgante y sus hojas tricolores la distinguen entre otras especies de moda, como la monstera o la alocasia.

El auge de la maranta se refleja en la alta demanda en viveros urbanos y en la difusión de contenidos en español sobre su cuidado y peculiaridad, lo que ha consolidado su lugar en la conversación pública mexicana.

La facilidad para adquirirla en comercios electrónicos, junto a la abundancia de información confiable, ha facilitado su integración en hogares y oficinas, tanto como elemento decorativo como objeto de conversación y curiosidad científica.

La maranta, entonces, se consolida como una tendencia genuina en la decoración mexicana, avalada por su belleza, su movimiento diario y su idoneidad para hogares multiespecie, según lo documentado por fuentes científicas internacionales.