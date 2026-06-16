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México llega a la revisión del T-MEC como el principal proveedor de Estados Unidos en medio de la guerra arancelaria

Las conversaciones formales para la renovación del T-MEC están programadas para este 16 y 17 de junio en Washington, D.C

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Ilustración de una mesa de negociaciones con el logo del T-MEC al centro. Cuatro siluetas de personas discuten documentos con símbolos de aranceles y gráficos.
Representantes de México, Estados Unidos y Canadá negocian acuerdos comerciales y aranceles bajo el marco del T-MEC en una ilustración que simboliza el diálogo entre las naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con el respaldo de la Fundación Friedrich Naumann (FNF), difundió un análisis sobre la posición comercial de México ante el proteccionismo arancelario de Estados Unidos y los escenarios posibles en torno a la segunda revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Este estudio destaca la resiliencia del acuerdo comercial en un entorno internacional donde la política estadounidense ha endurecido sus barreras de negocios en las últimas décadas.

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A pesar de que Washington ha incrementado aranceles de hasta 50% a sus principales aliados económicos, las exportaciones mexicanas que cumplen con reglas de origen han mantenido su acceso preferente a su mercado. Este contexto permitió que en abril de 2026, México se consolidara como el principal proveedor de importaciones para EU, con un 16.9% de participación, superando a la Unión Europea, Canadá y China.

Uno de los factores que explican este liderazgo es la baja tasa de gravámenes implícita que enfrenta el país, situada en 3.6%, considerablemente menor que a la de otras naciones europeas y asiáticas, lo que refuerza su competitividad como socio estratégico en el comercio regional.

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Desafíos y oportunidades ante la revisión del T-MEC

Con el comienzo de la segunda ronda de conversaciones del T-MEC, México parte de una posición ventajosa, pero con retos considerables. El escenario más probable es que el proceso de renegociación se extienda hasta 2027, generando un periodo de incertidumbre sobre los términos finales que contendrá el tratado, aunque las condiciones arancelarias actuales se mantendrían durante las discusiones.

El instituto también señaló que el pacto no se encuentra en peligro de ser eliminado, pero sí en un punto crucial donde se definirán las reglas del juego para la próxima década. Para inversionistas europeos, especialmente alemanes, con operaciones en México, el territorio mexicano sigue destacándose como la mejor plataforma para acceder al mercado norteamericano, incluso en este entorno de mayor proteccionismo.

Un camión de carga blanco con la bandera de México y el logo del T-MEC en su tráiler cruza un carril exprés en una moderna frontera entre México y Estados Unidos, bajo cielo azul.
Un camión de carga blanco con el logo del T-MEC y la bandera de México en la cabina cruza un carril exprés en un moderno puesto fronterizo entre México y Estados Unidos, simbolizando el flujo comercial binacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia implementada, por Marcelo Ebrard, secretario de Economía, debe centrarse en conservar y potenciar la ventaja competitiva que ha sostenido hasta ahora. Entre las tareas prioritarias se encuentran fortalecer el cumplimiento de reglas de origen, reducir la dependencia de insumos asiáticos, modernizar los procedimientos aduaneros y coordinar posturas con Canadá ante las exigencias de Estados Unidos en temas energéticos, propiedad intelectual e inversiones provenientes de China.

México insiste en mantener el T-MEC pese a incertidumbre en Estados Unidos

Previo al nuevo encuentro para las negociaciones del acuerdo comercial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum manifestó que la permanencia del T-MEC beneficia a las tres economías involucradas. Destacando que su desaparición afectaría de manera directa a los ciudadanos estadounidenses, así como a sectores clave que han obtenido ventajas desde su entrada en vigor.

El contexto actual está marcado por declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó la renovación del tratado y aseguró que su país no depende de los bienes ni recursos de sus vecinos, aunque sí existen déficits comerciales con México y Canadá. Mientras tanto, ambos países han manifestado su intención de extender el acuerdo por al menos 16 años más, buscando dar certidumbre a los inversionistas y mantener la prosperidad compartida en América del Norte.

Las conversaciones formales para la renovación del T-MEC continuarán este 16 y 17 de junio en Washington, D.C., con la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el embajador Roberto Lazzeri. Una tercer reunión está prevista para julio en la Ciudad de México, con el objetivo de cerrar los puntos pendientes antes de la revisión conjunta.

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