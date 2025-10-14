Despojan de su camioneta a la diputada del PRI, Paola Gárate, en Culiacán

Un grupo de sujetos armados le quitó la unidad (Especial)

Paola Gárate Valenzuela, quien se desempeña como diputada del (Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue despojada de la camioneta que conducía en Culiacán, Sinaloa. Los primeros informes refieren que se trató de un asalto a mano armada.

Los hechos fueron informados el 14 de octubre por medios locales, los cuales detallan que un grupo de sujetos armados fue el encargado de las acciones contra la mujer.

Fue alrededor de las 3:30 de la tarde que la diputada estaba en un establecimiento de café en la avenida Álvaro Obregón con su Toyota Highlander blanca. En dicho sitio fue interceptada por sujetos con armas, quienes se llevaron la unidad.

Encuentran la camioneta de la diputada

Al menos hasta las 6:00 de la tarde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa no había compartido información al respecto en sus redes sociales.

Además, informes de la prensa local indican que, poco después del hurto de la unidad, la misma fue hallada cerca de una gasolinera sin que hubiera personas las inmediaciones.

El portal Luz Noticias detalla que una camioneta fue encontrada en La Costerita aproximadamente a las 4:30 horas, es decir una hora después del robo. El vehículo quedó a disposición de las autoridades para que sean realizadas las investigaciones.

Las acciones en contra de la diputada suceden luego de que a finales de septiembre pasado un civil fue despojado de su camioneta por sujetos que llevaban armas largas en Guasave.

Diputada señala impunidad en casos de desaparecidos

(Facebook/Paola Gárate )

Horas antes del robo, Gárate Valenzuela aprovechó su lugar en el Congreso de Sinaloa para poner foco en la desaparición de Carlos Emilio Galván.

“En Sinaloa no desaparecen personas por casualidad… desaparecen porque hay impunidad. Porque los responsables saben que pueden hacerlo y no pasa nada. Hoy, desde el Congreso, alzo la voz por Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven duranguense desaparecido en Mazatlán", compartió a través de su cuenta de Facebook.

Carlos Emilio fue visto por última vez el 5 de octubre pasado cuando acudió con familiares al bar Terraza Valentino durante la madrugada. Dicho establecimiento asegura haber entregado el material audiovisual solicitado por las autoridades y que está dispuesto a continuar con las colaboraciones.

“Hemos colaborado de manera inmediata y total con las autoridades locales, estatales y federales. El mismo día en que recibimos el requerimiento, entregamos la información y videograbaciones solicitadas, las cuales fueron recibidas oficialmente por la autoridad”, se puede leer en su mensaje.