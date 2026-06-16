Día Mundial de las Tortugas Marinas: estas son las seis especies que anidan en México y se encuentran en riesgo

Una hermosa ilustración de acuarela muestra tortugas marinas adultas y crías en una playa tropical y nadando entre arrecifes de coral bajo el agua, destacando la biodiversidad oceánica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial de las Tortugas Marinas cobra especial relevancia en México, donde seis especies de estos reptiles anidan en playas nacionales y enfrentan serios riesgos para su supervivencia. Entre las amenazas más graves se encuentran las pesquerías de arrastre de camarón en el Golfo de México y la costa este de Estados Unidos, lo que pone en jaque los esfuerzos de conservación realizados en territorio mexicano.

Las seis especies que depositan sus huevos en costas mexicanas son las tortugas laud, caguama, verde, carey, lora y golfina, y han sido reconocidas por su papel clave en los ecosistemas marinos. Sin embargo, todas ellas se encuentran en alguna categoría de riesgo, principalmente por la interacción con actividades humanas, la degradación de hábitats y la captura incidental en diversas pesquerías.

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Amenazas fuera de las playas de anidación

Elizabeth Labastida Estrada, posdoctorante del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, ha liderado un estudio que analiza el impacto específico de la pesca industrial sobre las tortugas caguama y verde que habitan y migran desde la Península de Yucatán. La experta detalla que no existen datos certeros sobre cuántos ejemplares quedan atrapados accidentalmente en redes de arrastre de camarón, ya que no hay un programa de observadores a bordo de embarcaciones en el Caribe mexicano y el Golfo de México.

En palabras de Labastida Estrada, “el esfuerzo pesquero de las redes de arrastre de camarón coincide espacialmente con los hábitats de desarrollo y alimentación que utilizan las tortugas, lo cual aumenta la proporción de individuos que se llegan a capturar incidentalmente”. Esto implica que la protección en las playas de anidación es apenas una parte del reto.

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(Magnific)

Migraciones y rutas bajo amenaza

Las tortugas marinas mexicanas se caracterizan por su comportamiento migratorio. Las hembras, en particular, realizan largos desplazamientos entre zonas de alimentación y anidación, cruzando fronteras marítimas y enfrentando riesgos en cada etapa. “Nos dimos cuenta de que las rutas migratorias para ambas especies siguen una trayectoria desde la Península de Yucatán hacia hábitats marinos al noreste del Atlántico”, explicó la investigadora.

El recorrido incluye destinos tan lejanos como Florida y Texas para las tortugas verdes, mientras que las caguama suelen desplazarse a lo largo del Golfo de México y la costa este de Estados Unidos, llegando incluso hasta el Mediterráneo. Estas rutas migratorias, determinadas tanto por factores biológicos como por las corrientes marinas, han sido confirmadas mediante estudios de telemetría satelital y, recientemente, gracias al análisis genético.

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El valor del monitoreo genético

El trabajo encabezado por Labastida Estrada incorporó una perspectiva novedosa en México: el análisis del ADN mitocondrial, que permite identificar el origen materno de cada tortuga. Entre 2016 y 2017, la investigación examinó el material genético de 93 hembras de tortuga caguama, 165 hembras de tortuga verde y 26 juveniles de esta última, recolectados en zonas de alimentación del Golfo de México y Florida.

El enfoque genético permitió determinar que muchos de los ejemplares capturados incidentalmente en pesquerías internacionales nacen en playas mexicanas. Así, la captura accidental en redes de arrastre en el Golfo de México afecta directamente a las tortugas caguama originarias de México, mientras que las tortugas verdes juveniles sufren sobre todo en pesquerías de palangre del Atlántico medio.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos y límites de la conservación local

El análisis revela que los corredores migratorios, esenciales para el ciclo de vida de las tortugas marinas, se superponen con áreas de intensa actividad pesquera, lo que incrementa el riesgo de que las tortugas queden atrapadas y mueran por ahogamiento o sufran lesiones graves. “La realidad es que una vez que las pequeñas inician su migración las amenazas que enfrentan están fuera del alcance de quienes las cuidan en los campamentos tortugueros”, reflexionó Labastida Estrada.

De acuerdo con la especialista, el hallazgo más relevante es la necesidad de ampliar la visión sobre la protección de las tortugas marinas. “Los resultados obtenidos en este trabajo aportan información para plantear que los programas de conservación deben ser vistos en un contexto más global”, subrayó. Enfatizó que la supervivencia de las especies depende de la preservación de los hábitats críticos utilizados en distintas etapas de su vida, muchos de los cuales se encuentran fuera de la jurisdicción nacional.

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A pesar del trabajo realizado en las playas mexicanas, la migración expone a las tortugas a peligros que no pueden ser controlados solamente con acciones locales. Una vez que una tortuga deja la arena donde nació, los riesgos en mar abierto, especialmente la captura incidental, siguen representando el mayor desafío para garantizar su futuro.

En el Día Mundial de las Tortugas Marinas, el caso mexicano deja claro que la cooperación internacional y la protección integral de corredores migratorios son indispensables para evitar que estas especies desaparezcan de los océanos.

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