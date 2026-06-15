Beca Benito Juárez: quiénes reciben su pago del lunes 15 al viernes 19 de junio

El apoyo de la Beca Benito Juárez forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México para alumnos de bachillerato en escuelas públicas.

El calendario oficial de la Beca Benito Juárez 2026 para estudiantes de prepa ha sido publicado este lunes 15 de junio y como siempre ocurre la dispersión ordenada será según la letra inicial de la CURP de cada beneficiario.

El apoyo forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y está dirigido a quienes cursan bachillerato o profesional técnico bachiller en escuelas públicas del país.

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En 2026, cada beneficiario de la Beca Benito Juárez recibe mil 900 pesos cada dos meses, según el calendario oficial y la entrega se hace por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La distribución del recurso sigue un criterio alfabético basado en la letra inicial de la CURP de cada titular, de acuerdo con el calendario oficial.

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Es por eso que aquí te decimos quienes serán los beneficiarios que recibirán su pago durante esta primera semana de depósitos que va del lunes 15 de junio al viernes 19 de junio.

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes son los beneficiarios que reciben su pago del lunes 15 al viernes 19 de junio

Como mencionamos antes, el calendario oficial de la Beca Benito Juárez ha sido publicado y estipula que las letras que recibirán su pago del lunes 15 al viernes 19 son las letras de la A a la L.

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En este sentido, el siguiente es el calendario por día de la semana del lunes 15 al viernes 19 de junio con las letras correspondientes por día:

Lunes 15 de junio: apellidos con iniciales A, B.

Martes 16 de junio : apellidos con iniciales C.

Miércoles 17 de junio : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 18 de junio: apellidos con iniciales G .

Viernes 19 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

En 2026, cada beneficiario de la Beca Benito Juárez recibe 1,900 pesos cada dos meses, según el calendario oficial y la entrega se hace por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar.

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Al cierre de 2025, los tres principales apoyos educativos para el Bienestar sumaron 13 millones de beneficiarios y una inversión superior a $128,000 millones, de acuerdo con el texto fuente.

En muchas escuelas, los responsables de becas informan a los estudiantes cuando hay pagos disponibles. Revisa los avisos en tu plantel o pregunta al área administrativa.

Cómo saber si ya me depositaron mi Beca Benito Juárez

Para saber si ya te depositaron tu Beca Benito Juárez, puedes seguir estos pasos:

1. Consulta en la plataforma oficial

Entra al Buscador de Estatus de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Ahí puedes ingresar tu CURP para revisar si tu pago ya fue depositado y el estatus de tu beca.

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2. Revisa tu app o plataforma bancaria

Si recibes la beca mediante depósito bancario (tarjeta del Banco del Bienestar u otra), entra a la app o al sitio web del banco y revisa tu saldo y movimientos recientes.

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3. Consulta la app Bienestar Azteca (para algunos beneficiarios de media superior)

Si usas la plataforma Bienestar Azteca, ingresa a bienestarazteca.com.mx o a la app móvil con tu usuario y contraseña para ver si ya tienes el depósito.

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4. Mensajes y avisos escolares

En muchas escuelas, los responsables de becas informan a los estudiantes cuando hay pagos disponibles. Revisa los avisos en tu plantel o pregunta al área administrativa.

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5. Líneas de atención

Puedes llamar al teléfono de atención de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez: 800 500 50 50 (lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas).

Importante: Los pagos no siempre llegan el mismo día para todos los beneficiarios. Si tu estatus dice “en proceso” o “programado”, espera algunos días y sigue revisando. Como saber si ya me depositaron mi Beca Benito Juárez