México

Temperaturas en Cancún: prepárate antes de salir de casa

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima (Ayuntamiento de Benito Juárez)
Cuál será la temperatura máxima (Ayuntamiento de Benito Juárez)

Antes de partir de tu casa, checa el pronóstico del clima en Cancún para las siguientes horas en este 14 de junio.

El tiempo para este domingo en Cancún alcanzará los 33 grados, mientras que la temperatura mínima será de 26 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 13.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 28%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 16%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del clima en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

El tropical clima de Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en esta región favorita de los turistas la temperatura media es de 26 grados, misma que puede llegar hasta los 35 grados durante el verano.

Pese a que el clima es muy parecido durante todo el año, se ven al menos dos periodos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de lluvias pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.

Las precipitaciones siempre se hacen presentes, pero son más abundantes en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)
La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país privilegiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer divide al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en CancúnClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Australia vs Turquía en VIVO en el Mundial 2026: sigue en tiempo real el duelo desde Vancouver

Se juega el debut de ambas selecciones en el Grupo D del Mundial, en lo que promete ser un duelo de muchos goles

Australia vs Turquía en VIVO en el Mundial 2026: sigue en tiempo real el duelo desde Vancouver

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Este proyecto televisivo contará con tres días de encierro y retos sin eliminaciones ni votaciones. Participarán personalidades mexicanas y la transmisión se prevé desde la casa de Adame en Cuernavaca

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Ejército Mexicano blinda Durango: ya son 690 los elementos enviados para combatir al crimen organizado

Murciélagos, Perrazos y Acorazados: así se conoce a las tres unidades militares que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó en entre el 10 y el 13 de junio

Ejército Mexicano blinda Durango: ya son 690 los elementos enviados para combatir al crimen organizado

Sheinbaum cancela asistencia a evento en Zacatecas, decisión se da tras desencuentro con CNTE en Aguascalientes

Las protestas del magisterio podrían haber llevado a cambiar la agenda de la presidenta de México para el domingo 14 de junio

Sheinbaum cancela asistencia a evento en Zacatecas, decisión se da tras desencuentro con CNTE en Aguascalientes

PAN condena asesinato de edil de Oaxaca y advierte “fracaso” en la estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum

Acción Nacional exige investigación pronta y exhaustiva para esclarecer el caso

PAN condena asesinato de edil de Oaxaca y advierte “fracaso” en la estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Tecate a presunto integrante del CJNG con pistola de calibre prohibido

Detienen en Tecate a presunto integrante del CJNG con pistola de calibre prohibido

Asesinan a balazos a Isela Lizbeth González, asambleísta del PRD Oaxaca, en pleno centro de Santiago Pinotepa Nacional

Fiscalía de Oaxaca detiene a probable autor del ataque contra el presidente municipal de Miahuatlán en menos de 24 horas

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

Cae presunta integrante de “Los Olmos Fragoso”, banda ligada a robos de casas en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Danny Ocean anuncia concierto GRATIS en la CDMX tras su show en el Mundial 2026: ¿dónde y a qué hora será?

La fiesta futbolista llega a Los Pinos con esta increíble exposición histórica de los mundiales en México: fechas y horarios

Con rubíes: los detalles del lujoso reloj que Belinda usó en su show del Mundial 2026

Llega el Spider-Fest a la CDMX, actores de doblaje, concursos y proyecciones gratis: lugar, fecha y horario

DEPORTES

Australia vs Turquía en VIVO en el Mundial 2026: sigue en tiempo real el duelo desde Vancouver

Australia vs Turquía en VIVO en el Mundial 2026: sigue en tiempo real el duelo desde Vancouver

José Ramón Fernández califica de “incomprensible” la prohibición de preguntas en español en conferencia de Brasil y Marruecos

El América llega al Mundial 2026: David Beckham y Tom Cruise son captados con su playera

Samuel García recibe a la Selección de Suecia en Monterrey

Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, defiende a periodista mexicano en conferencia de prensa del Mundial