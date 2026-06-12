Las imágenes que muestran la fiesta mundialista y la alegría tras el triunfo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica

Como era de esperarse la afición mexicana se volcó al Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de México ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

Así se vivió en imágenes la fiebre mundialista con una afición considerada como una de las más festivas y alegres del mundo.

Hinchas de diferentes edades se reúnen para compartir la alegría tras el triunfo del Tri. (Néstor Hernández/ Infobae)

La lluvia no detiene la fiesta: seguidores festejan bajo paraguas y capas, unidos por el futbol. (Néstor Hernández/ Infobae)

A pesar de los festejos el paisaje nos recuerda que hacen falta mexicanos en el festejo. (Néstor Hernández/ Infobae)

People celebrate Mexico's victory in the opening match of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos

Momentos de convivencia: niños, jóvenes y adultos bailan y entonan porras en honor a la Selección Mexicana. REUTERS/Fred Ramos

Los aficionados mexicanos viven al máximo la fiesta mundialista. Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos

Las calles se pintan de verde, blanco y rojo en esta celebración mundialista. Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos

Los aficionados no pueden ocultar su emoción ante el triunfo de México. Esto aumenta las esperanzas de que la selección tenga un buen desempeño en los siguientes partidos. Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos

Paseo de la Reforma se llena de colores, música y familias que comparten la emoción mundialista. (Néstor Hernández/ Infobae)

Los mexicanos festejan a pesar de los inconvenientes que han generado durante meses los preparativos para el mundial. (Néstor Hernández/ Infobae)

Paseo de la Reforma se llena de gente en busca del ambiente mundialista. (Néstor Hernández/ Infobae)

Personas de todas las nacionalidades se dan cita en la justa mundialista y que buscan vivir la emoción del futbol. (Néstor Hernández/ Infobae)