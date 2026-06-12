Las imágenes que muestran la fiesta mundialista y la alegría tras el triunfo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica

La Selección Mexicana ganó en su primer partido en este Mundial 2026 y sus aficionados lo festejan

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Como era de esperarse la afición mexicana se volcó al Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de México ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

Así se vivió en imágenes la fiebre mundialista con una afición considerada como una de las más festivas y alegres del mundo.

festejos en en Ángel de la Independencia por el mundial 2026
Hinchas de diferentes edades se reúnen para compartir la alegría tras el triunfo del Tri. (Néstor Hernández/ Infobae)
festejos en en Ángel de la Independencia por el mundial 2026
La lluvia no detiene la fiesta: seguidores festejan bajo paraguas y capas, unidos por el futbol. (Néstor Hernández/ Infobae)
festejos en en Ángel de la Independencia por el mundial 2026
A pesar de los festejos el paisaje nos recuerda que hacen falta mexicanos en el festejo. (Néstor Hernández/ Infobae)
People celebrate Mexico's victory in the opening match of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos
People celebrate Mexico's victory in the opening match of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos
Momentos de convivencia: niños, jóvenes y adultos bailan y entonan porras en honor a la Selección Mexicana. REUTERS/Fred Ramos
Momentos de convivencia: niños, jóvenes y adultos bailan y entonan porras en honor a la Selección Mexicana. REUTERS/Fred Ramos
Los aficionados mexicanos viven al máximo la fiesta mundialista. Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos
Los aficionados mexicanos viven al máximo la fiesta mundialista. Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos
Las calles se pintan de verde, blanco y rojo en esta celebración mundialista. Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos
Las calles se pintan de verde, blanco y rojo en esta celebración mundialista. Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos
Los aficionados no pueden ocultar su emoción ante el triunfo de México. Esto aumenta las esperanzas de que la selección tenga un buen desempeño en los siguientes partidos. Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos
Los aficionados no pueden ocultar su emoción ante el triunfo de México. Esto aumenta las esperanzas de que la selección tenga un buen desempeño en los siguientes partidos. Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos
festejos en en Ángel de la Independencia por el mundial 2026
Paseo de la Reforma se llena de colores, música y familias que comparten la emoción mundialista. (Néstor Hernández/ Infobae)
festejos en en Ángel de la Independencia por el mundial 2026
Los mexicanos festejan a pesar de los inconvenientes que han generado durante meses los preparativos para el mundial. (Néstor Hernández/ Infobae)
festejos en en Ángel de la Independencia por el mundial 2026
Paseo de la Reforma se llena de gente en busca del ambiente mundialista. (Néstor Hernández/ Infobae)
festejos en en Ángel de la Independencia por el mundial 2026
Personas de todas las nacionalidades se dan cita en la justa mundialista y que buscan vivir la emoción del futbol. (Néstor Hernández/ Infobae)

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