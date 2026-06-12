México

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 12 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Google icon
Imagen IBOBYLSTTNFYZADZ6VLAPNKRJE

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 17,19 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,36% respecto al cierre anterior de 17,25 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del 1,67%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 7,8%.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cinco días, reflejando un debilitamiento del peso. La volatilidad actual se sitúa en 9,8%, superando la volatilidad de referencia del 7,63%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un tigre de bengala y un cocodrilo: el hallazgo que desató operativo en residencial de Zapopan

La intervención, realizada en conjunto con la PROFEPA, resultó en el aseguramiento de seis ejemplares de especies protegidas. Las autoridades continúan con la investigación por posibles delitos contra la biodiversidad

Un tigre de bengala y un cocodrilo: el hallazgo que desató operativo en residencial de Zapopan

Cómo hacer un limpiador casero que elimina el moho y evita que regrese

El moho solo necesita un rincón para crecer y afectar la salud de la familia, pero controlarlo es más sencillo y barato de lo que parece

Cómo hacer un limpiador casero que elimina el moho y evita que regrese

José Ramón Fernández ve un Mundial 2026 para élites: “Hay un alejamiento de la gente pobre”

El periodista comparó la situación actual con la Copa del Mundo de 1986, y destacó que percibe una diferencia abismal en el ánimo colectivo

José Ramón Fernández ve un Mundial 2026 para élites: “Hay un alejamiento de la gente pobre”

Tras ser secuestrado rescataron al hijo de la diputada federal morenista Rocío López Gorosave en Baja California

También se llevaron a José Héctor Olivero Carabita quien lo acompañaba mientras ambos estaban en Punta Colonet

Tras ser secuestrado rescataron al hijo de la diputada federal morenista Rocío López Gorosave en Baja California

Sheinbaum exhibe video de Yolett Cervantes en el Mundial 2026 y frena rumores sobre su ausencia

Ante los rumores que cuestionaban si la ganadora había acudido a la ceremonia inaugural, la presidenta mostró un video grabado por la propia Yolett Cervantes

Sheinbaum exhibe video de Yolett Cervantes en el Mundial 2026 y frena rumores sobre su ausencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mundial 2026 abre nueva oportunidad para los cárteles, advierte director de la DEA

Mundial 2026 abre nueva oportunidad para los cárteles, advierte director de la DEA

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de junio: matan a agente tras llamado por feminicidio

Sentencian a hombres que llevaba más de 900 kilos de marihuana ocultos entre sillas en un camión de mudanzas

Cae en Colima “El Chuy Roñas”, objetivo prioritario vinculado al Cártel de Los Mezcales

Joaquín El Chapo Guzmán manda mensaje a Claudia Sheinbaum en su nueva carta para las autoridades de EEUU

ENTRETENIMIENTO

¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

Sasha Sokol reacciona ante los dichos de Charly López sobre su pasado con Luis de Llano

Alejandro Fernández estalla por críticas y explica por qué tenía la lengua verde en show

Deadmau5 felicita a México tras victoria en el partido inaugural del Mundial 2026

Belinda se siente orgullosa tras su show en el Mundial 2026: “Fue un momento histórico”

DEPORTES

José Ramón Fernández ve un Mundial 2026 para élites: “Hay un alejamiento de la gente pobre”

José Ramón Fernández ve un Mundial 2026 para élites: “Hay un alejamiento de la gente pobre”

Sheinbaum exhibe video de Yolett Cervantes en el Mundial 2026 y frena rumores sobre su ausencia

Sheinbaum aclara papel de Salma Hayek en inauguración del Mundial 2026: “No iba en representación de la Presidenta”

Guillermo Ochoa rompe el silencio tras quedarse en la banca en el partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica

¿Cuántos partidos se perderá César Montes en el Mundial 2026? Aguirre ya perfila a su reemplazo para enfrentar Corea del Sur