México

Aficionados del Tricolor roban lonas de desaparecidos para cubrirse de la lluvia tras inauguración de la Copa Mundial 2026

El colectivo Una Luz en el Camino exhibió en video a tres aficionados mexicanos que usaron sus lonas con fotografías de personas desaparecidas para refugiarse del aguacero en Paseo de la Reforma

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El colectivo Una Luz en el Camino exhibió en video a tres aficionados mexicanos que usaron sus lonas con fotografías de personas desaparecidas para refugiarse del aguacero en Paseo de la Reforma. (Redes Sociales)
El colectivo Una Luz en el Camino exhibió en video a tres aficionados mexicanos que usaron sus lonas con fotografías de personas desaparecidas para refugiarse del aguacero en Paseo de la Reforma. (Redes Sociales)

Un grupo de aficionados, con playeras de la Selección Mexicana, irrumpió en la protesta del colectivo Una Luz en el Camino en el Ángel de la Independencia, tras tomar varias lonas con fotografías de personas desaparecidas para cubrirse de la lluvia.

El incidente ocurrió horas después de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde miles de seguidores del Tricolor se reunieron en la Avenida Paseo de la Reforma para celebrar la victoria de México sobre Sudáfrica.

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Sin embargo, en el mismo lugar las madres buscadoras mantenían su vigilia con mantas que mostraban los rostros y datos de sus familiares desaparecidos. Al encontrarse, dos de los aficionados tomaron varias de esas lonas para protegerse del aguacero.

Uno de ellos, al ser confrontado sobre por qué había tomado las pancartas, respondió que la lona estaba tirada en el suelo. La respuesta fue rechazada por el colectivo, el cual insistió en la devolución inmediata del material.

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Momento en que la madre buscadora le quita la lona a los agresores. Crédito: Santiago Rentería
Momento en que la madre buscadora le quita la lona a los agresores. Crédito: Santiago Rentería

El periodista agredido y el equipo destruido

De acuerdo con medios locales, un reportero de Telemundo intervino para defender a una de las madres buscadoras cuando el aficionado con playera negra del Tricolor comenzó a insultarla tras perder la lona durante la lluvia. El grupo lo rodeó, lo tiró al piso y lo golpeó ante sus actos.

“El periodista se metió a defenderla y lo empezaron a agredir a él; finalmente lo tiraron al piso, lo golpearon y obviamente destruyeron todo su material de trabajo”, relataron integrantes del colectivo presentes en el conflicto. La líder del grupo pidió ayuda a los medios para localizar al comunicador afectado.

De acuerdo con medios locales, las buscadoras también denunciaron que el mismo grupo agredió a una de las familias presentes en la manifestación. Palmeros informó que el colectivo acudió a la Comisión de Derechos Humanos para documentar los hechos: “Ya hablamos con Derechos Humanos para que nos apoyen con esta situación”.

La indignación en redes y el contexto de la crisis

Los videos del incidente se propagaron en redes sociales y generaron una ola de repudio. Las imágenes mostraban a los tres aficionados, en aparente estado de ebriedad, usando las lonas como paraguas improvisados mientras las buscadoras los perseguían para recuperarlas.

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Avanza contingente de madres buscadoras sobre Calzada de Tlalpan, portando mantas, lonas y fichas de búsqueda con los rostros de sus familiares desaparecidos. Entre consignas y llamados de justicia, exigen a las autoridades resultados concretos en las investigaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de localización, visibilizando la crisis de desapariciones en el país. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Avanza contingente de madres buscadoras sobre Calzada de Tlalpan, portando mantas, lonas y fichas de búsqueda con los rostros de sus familiares desaparecidos. Entre consignas y llamados de justicia, exigen a las autoridades resultados concretos en las investigaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de localización, visibilizando la crisis de desapariciones en el país. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

Manifestantes declararon a medios locales sentirse “indignados” por el trato que las autoridades federales dispensaron a los colectivos durante las protestas previas y paralelas a la inauguración del torneo, lo cual provocó el cierre de vialidades por sus demandas.

Cabe mencionar que el colectivo se manifestó en el Ángel de la Independencia desde las 10 de la mañana con actividades para visibilizar a sus hijos desaparecidos. Nos obstante, el incidente puso de manifiesto el contraste entre la celebración deportiva y la lucha diaria de quienes buscan a sus familiares.

La marcha del 10 de junio y el bloqueo

La noche anterior, cientos de madres buscadoras vestidas de blanco, con veladoras y fotografías de sus familiares, iniciaron la marcha “Iluminemos la búsqueda” con destino al Estadio de la Ciudad de México. Sobre la Calzada de Tlalpan, un bloqueo les impidió avanzar hacia Calzada del Hueso.

Reportes preliminares destacaron que la movilización buscó visibilizar una crisis que, al 11 de junio de 2026, acumula 134 mil 903 personas desaparecidas en todo el país, de las cuales 29 mil 247 son mujeres. Solo en la capital se registran más de 22 mil casos entre hombres y mujeres.

Familiares de personas desaparecidas protestan en una avenida este jueves, rumbo al estadio Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
Familiares de personas desaparecidas protestan en una avenida este jueves, rumbo al estadio Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Las buscadoras desplegaron mantas con frases como “La pelota regresa, ¿cuándo nuestros desaparecidos?” y “Con nuestro dolor no se juega”. El contraste entre la euforia de los aficionados y el reclamo de las familias definió la jornada en el Paseo de la Reforma.

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