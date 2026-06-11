México

Víctor Castro niega revocación de visa y descarta investigaciones de EEUU

El gobernador de Baja California Sur aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial y negó estar sujeto a investigaciones por parte de autoridades estadounidenses

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(CUARTOSCURO)
Rechaza rumores sobre restricciones migratorias. (CUARTOSCURO)

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, negó que su visa para ingresar a Estados Unidos haya sido revocada y aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial relacionada con restricciones migratorias o investigaciones en su contra.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal rechazó las versiones que han circulado en los últimos días y sostuvo que no existe información oficial que respalde dichos señalamientos.

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Asimismo, afirmó que mantiene una relación institucional con autoridades estadounidenses y que sus actividades de gobierno continúan desarrollándose con normalidad.

Castro Cosío señaló que los rumores surgieron en medio de un contexto nacional en el que diversos funcionarios mexicanos han sido mencionados en publicaciones periodísticas relacionadas con posibles revisiones de visas por parte del gobierno de Estados Unidos.

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Niega investigaciones contra él y su familia

Al abordar el tema, el gobernador también descartó que integrantes de su familia estén sujetos a medidas migratorias por parte de autoridades estadounidenses.

Entre las versiones difundidas se mencionó a personas cercanas a su entorno, situación que el mandatario rechazó al asegurar que no existe ninguna acción oficial que involucre a sus familiares.

Además, reiteró que no ha sido informado sobre procedimientos administrativos o judiciales que pudieran derivar en una eventual cancelación de su documento migratorio, por lo que insistió en que las versiones difundidas carecen de sustento oficial.

Castro Cosío sostuvo que continuará desempeñando sus funciones de manera normal y que, hasta el momento, no existe ningún elemento que indique una modificación en su condición migratoria para ingresar a territorio estadounidense.

Funcionarios mexicanos mencionados en reportes sobre visas

Las declaraciones del gobernador sudcaliforniano ocurren en medio de una discusión pública generada por reportes periodísticos que han señalado posibles revisiones o cancelaciones de visas a funcionarios mexicanos.

En las últimas semanas han sido mencionados diversos nombres de gobernadores, alcaldes y exfuncionarios, aunque en varios casos no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades estadounidenses.

Entre los funcionarios que han aparecido en reportes y versiones difundidas públicamente se encuentran:

  • Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.
  • Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora.
  • Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas.
  • Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa.
  • Alcaldes y funcionarios de distintas entidades del país.

La mayoría de los señalados han rechazado públicamente las versiones o han indicado que no cuentan con información oficial sobre una eventual revocación de sus documentos migratorios.

Estados Unidos no ha confirmado nuevos casos

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha emitido información pública que confirme la revocación de la visa de Víctor Manuel Castro Cosío.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado previamente que los procesos relacionados con la emisión o cancelación de visas corresponden exclusivamente a las autoridades estadounidenses y que esa información generalmente no es compartida de manera formal con el gobierno mexicano.

Debido a ello, varios de los casos que han generado atención pública permanecen sin una confirmación oficial por parte de Washington, mientras continúan las especulaciones derivadas de publicaciones periodísticas y declaraciones de actores políticos.

Gobernador afirma que mantendrá transparencia ante cualquier señalamiento

Durante su mensaje, Castro Cosío aseguró que su administración responderá con transparencia a cualquier cuestionamiento relacionado con el tema y reiteró que informará oportunamente en caso de recibir alguna comunicación oficial.

El mandatario también afirmó que mantiene una relación institucional normal con autoridades estadounidenses e incluso señaló que cuenta con una invitación para participar en actividades conmemorativas relacionadas con el Día de la Independencia de Estados Unidos, programadas para el próximo 4 de julio.

Finalmente, insistió en que no existe ninguna restricción migratoria en su contra y sostuvo que las versiones difundidas sobre una supuesta cancelación de su visa carecen de respaldo oficial.

Con ello, el gobernador buscó desmentir los rumores que han circulado en los últimos días y reiteró que no enfrenta investigaciones conocidas por parte de autoridades de Estados Unidos.

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