Quién es “El Chuta”, prófugo que EEUU imputó por dotar de ametralladoras a “Los Chapitos”

El gobierno de EEUU identificó a un sujeto como principal responsable de traficar armas para Los Chapitos. (Infobae México/Jovani Pérez)

Un gran jurado federal del Distrito Norte de Illinois presentó una acusación formal contra Jesús Omar Ibarra Félix, conocido como “El Chuta”, uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa. La acusación lo señala como pieza clave en una red internacional de tráfico de drogas, operaciones armadas y, por primera vez, apoyo a una organización designada como terrorista.

Jesús Omar Ibarra Félix encabezaba un grupo armado de seguridad conocido como Las Fuerzas Especiales de Chuta (FECH), que participaba en enfrentamientos armados en nombre de la facción Guzmán del Cártel de Sinaloa, organización designada como terrorista extranjera por Estados Unidos, anteriormente dirigida por Joaquín Guzmán Loera, también conocido como “El Chapo”, según una acusación formal presentada el jueves en el Distrito Norte de Illinois.

El grupo de Ibarra Félix presuntamente brindaba seguridad armada en apoyo a los cuatro hijos de Guzmán Loera, conocidos colectivamente como “Los Chapitos”, quienes asumieron el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras la detención de Guzmán Loera en 2016. Guzmán Loera fue posteriormente condenado por un jurado federal en Brooklyn, Nueva York, y sentenciado a cadena perpetua.

La acusación sostiene que, entre 2016 y 2026, Ibarra Félix suministró ametralladoras a los Chapitos y conspiró con ellos y otros para importar metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos desde México. Uno de los presuntos co-conspiradores, Fausto Isidro Meza Flores, colaboró con Ibarra Félix en el despliegue de los guardias armados, según la acusación. Meza Flores fue acusado en 2019 en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia y actualmente figura en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

Éstas son las armas usadas por Los Chapitos. (Crédito: Infobae México | Jovani Pérez)

Además de liderar la FECH, la acusación señala a Ibarra Félix como “jefe de plaza”, supervisando las operaciones de tráfico de drogas en su región asignada cerca de Ahome, México, desde 2016 hasta 2025.

La acusación imputa a Ibarra Félix, también conocido como “El Chuta”, de 49 años, originario de Los Mochis, México, cargos de terrorismo, drogas y armas de fuego. Estos delitos conllevan una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal. Ibarra Félix no se encuentra bajo custodia y se ha emitido una orden de arresto en su contra.

Según la acusación divulgada por la Fiscalía estadounidense, Ibarra Félix habría iniciado estas actividades ilícitas al menos desde 2016, operando principalmente desde Ahome, Sinaloa, México, y coordinando el trasiego de grandes cantidades de metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos. La investigación identifica a “El Chuta” como conspirador junto a figuras prominentes de “Los Chapitos”, la facción del Cártel liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como otros asociados del cártel.

MÉXICO, DF 12MARZO2012.- Al presentar a Érick Valencia Salazar,"El 85", y sus presuntos cómplices Otoniel Mendoza, "Tony Montana", y José Luis Salazar Gutiérrez, "El Chelis", la PGR informó que ha solicitado una orden de arraigo de 40 días contra los implicados y que está por ser resuelto en las próximas horas. En el lugar fueron aseguradas seis armas cortas, 37 largas, incluidos 19 fusiles AR-15 con aditamento lanzagranadas, dos ametralladoras y dos fusiles Barret. También tres granadas, 119 cargadores, 69 mil cartuchos, tres silenciadores, equipo de comunicación, vestuario apocrifo de la Policia Estatal de Jalisco. FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el documento judicial, Ibarra Félix no solo coordinó la manufactura y distribución de narcóticos para su venta y distribución en el territorio estadounidense, sino que además fungía como jefe de plaza en la región de Ahome, supervisando las operaciones de la facción de los Guzmán.

La acusación también describe la estructura armada bajo el mando de “El Chuta”, conocida como “Las Fuerzas Especiales de Chuta” (FECH), encargada de proveer seguridad y participar en enfrentamientos armados para facilitar las actividades del cártel. En este sentido, se sostiene que Ibarra Félix intercambió fentanilo por armas de alto poder —incluyendo ametralladoras—, las cuales eran utilizadas para proteger las operaciones logísticas y enfrentarse a grupos rivales.

Uno de los cargos más novedosos es el relacionado con terrorismo transnacional. El 20 de febrero de 2025, el Cártel de Sinaloa fue oficialmente designado como “organización terrorista extranjera” por las autoridades estadounidenses. Posterior a esta designación, la acusación sostiene que Ibarra Félix proporcionó apoyo material y recursos al cártel con pleno conocimiento de su nuevo estatus legal y de sus actividades vinculadas al terrorismo.

CULIACÁN, SINALOA, 17OCTUBRE2019.- Hombres armados han accionado armas de grueso calibre en diversos puntos de la capital, como en la zona de Tres Ríos, muy cerca del edificio de la Fiscalía General del Estado y posteriormente, sobre el cruce Enrique Sánchez Alonso y Universitarios, versiones no confirmadas dicen que los enfrentamientos se deben a la detención de Iván Archivaldo Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín Guzman "El Chapo". FOTO: CUARTOSCURO.COM

Además de los cargos principales por narcotráfico y terrorismo, el gobierno estadounidense solicita la confiscación de cualquier bien que derive de las actividades criminales de Ibarra Félix, así como de aquellos que hayan facilitado los delitos imputados.

La acusación fue firmada por los fiscales federales Andrew S. Boutros y Adam Gordon, de los Distritos Norte de Illinois y Sur de California, quienes enfatizaron la gravedad de las acusaciones y la prioridad que representa para las autoridades frenar el tráfico de fentanilo, una sustancia responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos.

Hasta el momento Jesús Omar Ibarra Félix no ha sido detenido o extraditado a Estados Unidos para enfrentar estos cargos, que podrían significarle penas de cadena perpetua.