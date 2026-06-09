México

Cárteles, turistas y 100 mil soldados: el Mundial más tenso de la historia reciente

A días del arranque del Mundial 2026, la sede mexicana con más partidos es también el corazón operativo del CJNG. El cartel que derribó helicópteros ahora recibe al mundo

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La elección de la ciudad jalisciense como sede llega marcada por el historial del grupo criminal y por un reciente episodio de bloqueos coordinados, mientras el gobierno anuncia 100,000 efectivos para evitar un incidente internacional. (Infobae-Jesúe Abraham)
La elección de la ciudad jalisciense como sede llega marcada por el historial del grupo criminal y por un reciente episodio de bloqueos coordinados, mientras el gobierno anuncia 100,000 efectivos para evitar un incidente internacional. (Infobae-Jesúe Abraham)

Guadalajara tiene historia mundialista. En 1970, el Brasil de Pelé jugó ahí. En 1986, Zico y Sócrates hicieron magia en esa misma tierra. “Hay un amor real entre Guadalajara y el futbol. Espero que sea una fiesta maravillosa”, dijo el periodista mexicano León Krauze en el podcast Today in Focus de The Guardian. El problema es que el 2026 es diferente.

Guadalajara no solo es la segunda ciudad de México. Es también la capital operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal más poderosa —y violenta— de la historia reciente del país.

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El cartel que derribó helicópteros y ahora “recibe” el Mundial

Fundado en 2009 como desprendimiento del Cártel Milenio, el CJNG construyó su dominio a través de violencia extrema: despliega drones armados, granadas propulsadas por cohetes y hasta sistemas antiaéreos. Las desapariciones forzadas, la tortura y la exhibición pública de cuerpos mutilados son sus herramientas de terror.

Krauze lo describió en el podcast sin eufemismos: el CJNG “militarizó más agresivamente y más abiertamente que casi cualquier cartel antes que él”. Derribó un helicóptero del ejército con un RPG, usa rifles Barrett calibre 50 y opera una red de tráfico humano y fentanilo con presencia global.

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Jalisco registra además el mayor número de personas desaparecidas en todo México: alrededor de 16,000 casos reportados.

Un oficial de la Guardia Nacional monta guardia a las afueras de un estadio que albergará partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Guadalajara, México, el martes 9 de junio de 2026.(AP Foto/Matías Delacroix)
Un oficial de la Guardia Nacional monta guardia a las afueras de un estadio que albergará partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Guadalajara, México, el martes 9 de junio de 2026.(AP Foto/Matías Delacroix)

Febrero de 2026: el ensayo del caos

A solo cuatro meses del arranque del torneo, México vivió su peor pesadilla de seguridad. En febrero, las autoridades de Jalisco declararon emergencia tras la muerte del líder del CJNG, “El Mencho”, a manos de fuerzas federales. La respuesta fue devastadora: en dos días murieron 30 agentes del gobierno y un número similar de integrantes del cartel.

En horas, operativos del CJNG lanzaron una campaña de represalias coordinada: en al menos 20 estados se levantaron alrededor de 250 bloqueos en llamas. Autobuses, camiones, bancos y supermercados fueron incendiados. Un lugarteniente del cartel ofreció 20 mil pesos por cada soldado mexicano muerto.

Para Krauze, esa demostración fue un mensaje calculado: “No fue caos aleatorio. Fue el cartel diciendo: ‘Quizás mataron al jefe, pero la estructura sigue en pie y puede paralizar parte del país cuando quiera’”.

¿Los cárteles van a “respetar” el Mundial?

La señal más reciente apunta a una tregua tácita. Según el periodista Ioan Grillo, altos mandos de grupos criminales habrían ordenado a sus operadores no cometer actos violentos durante el torneo para no atraer mayor presión de las autoridades. Una fuente dentro del crimen organizado le dijo que los cárteles “no quieren meterse en más problemas”.

Los propios datos lo respaldan: en los primeros cinco meses de 2026, los incidentes de violencia criminal organizada en Guadalajara cayeron 30% respecto al periodo anterior.

Pero Krauze advierte que no hay que confiarse: “Deberíamos tener cuidado al caracterizar a estas organizaciones criminales como actores puramente racionales, porque no lo son. Son criminales”.

Vista aérea del Estadio Guadalajara con su techo blanco y gradas rojas, rodeado de áreas verdes y estacionamientos, y el logo del Mundial FIFA 2026 superpuesto.
Una vista aérea del Estadio Guadalajara, una de las sedes designadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, con el logotipo oficial del evento superpuesto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum y la apuesta más alta

México desplegará 100 mil elementos de seguridad, vehículos militares, aeronaves y drones para el torneo. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum sabe que el riesgo no es solo futbolístico.

“Estamos a un incidente internacional de darle al gobierno de Trump una excusa para tomar un camino diferente”, advirtió Krauze en el podcast. Ese “camino diferente” tiene nombre: acción militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano.

La Embajada de Estados Unidos emitió una advertencia explícita: “En Guadalajara, las batallas entre grupos criminales han ocurrido en zonas turísticas. Tiroteos han herido o matado a civiles. Ciudadanos estadounidenses han sido secuestrados”.

Para Sheinbaum, que el Mundial transcurra sin incidentes no es solo una cuestión de imagen. Es, literalmente, una cuestión de soberanía.

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