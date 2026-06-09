Tras acusaciones de EEUU contra morenistas, Sheinbaum asegura que hay suficientes pruebas de que García Luna tenía vínculos con el CDS

Sheinbaum recordó las acusaciones contra García Luna por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo, durante su conferencia de prensa matutina, que el gobierno del ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, quien estuvo al frente del país del 2006 al 2012, estuvo ligado al Cártel de Sinaloa, de lo que, aseguró, hay suficientes pruebas.

Frente a medios de comunicación, la mandataria nacional aseguró que había muchos casos que había mencionado hace poco, que estaban vinculados con el caso del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en Estados Unidos, del cuál la Fiscalía General de la República ya había realizado detenciones.

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“¿De qué se trataba? García Luna, no solo en el periodo que fue Secretario de Seguridad con lo que ya conocemos de resultados de ese periodo, que fue más violencia, más homicidios, más dolor para el pueblo de México, y al mismo tiempo ya conocemos que en realidad más que una guerra contra el narco, decidieron asociarse a un cártel, es de todos conocido y hay suficientes pruebas para confirmar esto, se asociaron con el Cártel de Sinaloa en contra de otros grupos delictivo, cosa que nosotros jamás haríamos", señaló Sheinbaum.

“Nosotros no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie, ni con delincuentes comunes, ni con delincuencia organizada ni con delincuentes de cuello blanco”, señaló la presidenta de México.

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Sheinbaum recordó que en ese periodo, no solamente fue esta “desgracia” para México, sino que además se utilizaron recursos públicos para comprar equipo a precios muy altos, precios que no correspondían con lo que era.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ellos jamás tendrían algún tipo de asociación con grupos del crimen organizado. (Presidencia)

“García Luna sale de secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón y pone una empresa privada, o varias empresas privadas, que se dedican a la seguridad, a vender equipos para la seguridad, importados principalmente, vendía desde cámaras de seguridad hasta equipos muy elaborados, como de espionaje, entonces el gobierno de Peña Nieto y otros gobiernos estatales, durante ese periodo le compran a las empresas de García Luna equipo. Cuando se hace la investigación resulta que el equipo o nunca llegó o estaba al triple o al cuadruple o al quintuple de precio, es decir, había corrupción en esta venta”.

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Dijo que estas pruebas ya no se utilizaron en el juicio de García Luna que lo vincula con el narcotráfico en Estados Unidos, sin embargo, si son parte de investigaciones en la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Investigaciones de EEUU contra morenistas

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se dan en el contexto de señalamientos e investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de alto rango de México, pertenecientes al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que pertenece la mandataria.

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Y es que hace unas semanas, el Departamento de Justicia de EEUU señaló a 10 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, incluyendo al ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, de presuntos nexos con el crimen organizado, específicamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Según las investigaciones de EEUU, estos funcionarios dejaron operar al cártel libremente a cambio de sobornos millonarios.

Estados Unidos señaló a varios funcionarios de Sinaloa, incluyendo al Gobernador Rocha Moya, de vínculos con el crimen organizado. (Infoabe-Itzallana)

Dos de los funcionarios señalados por EEUU se entregaron en ese país vecino del norte.

Además, recientemente se dio a conocer que se retiró la visa estadounidense a los gobernadores Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Alfonso Durazo, de Sonora, ambos morenistas, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Ante esto, ambos funcionarios desmintieron la información, e incluso Américo Villarreal mostró su documento públicamente, aunque luego trascendió que aunque tenga la visa físicamente, puede estar inactiva y no se le podría permitir el ingreso al país vecino.