Sin detenidos tras el hallazgo de 59 explosivos en la México-Cuernavaca: el límite jurídico de la flagrancia

El comunicado de la SSC no reportó arrestos ni identificó a algún responsable directo del transporte de los explosivos. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La localización de 59 artefactos explosivos de fabricación casera durante una revisión a unidades de transporte de pasajeros en la autopista México-Cuernavaca generó una interrogante: ¿por qué no hubo personas detenidas pese a que la legislación mexicana sanciona la posesión, fabricación y traslado de explosivos sin autorización?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el hallazgo ocurrió durante un dispositivo de inspección aplicado a vehículos de pasajeros que circulaban por esa vía la tarde del lunes. Tras detectar el material, personal especializado del agrupamiento Zorros intervino para asegurar los artefactos y colocarlos bajo resguardo para su manejo seguro.

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Sin embargo, el comunicado oficial no reportó arrestos ni identificó a algún responsable directo de los explosivos, un detalle que llamó la atención debido a que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula de manera estricta la fabricación, posesión, almacenamiento y transporte de este tipo de materiales.

La ausencia de detenidos no implica necesariamente que las autoridades hayan descartado la comisión de un delito. En términos jurídicos, el aseguramiento de objetos ilícitos y la detención de personas son procedimientos distintos que requieren elementos diferentes para su ejecución.

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Mientras las autoridades pueden decomisar de forma inmediata materiales considerados peligrosos para proteger a la población, una detención exige contar con indicios que permitan atribuir la posesión, custodia o control del objeto a una persona específica.

El material explosivo es de elaboración artesanal, de acuerdo con las autoridades. (Crédito: SSC)

Ese requisito adquiere relevancia en casos que involucran transporte colectivo. Cuando un objeto prohibido es localizado dentro de una unidad donde viajan múltiples pasajeros y existe equipaje compartido o áreas comunes de almacenamiento, la identificación del responsable puede requerir actos de investigación adicionales.

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Esto establece la Constitución

La Constitución establece que una persona puede ser detenida en flagrancia cuando es sorprendida cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Sin embargo, la sola presencia de material ilícito dentro de un vehículo no siempre permite atribuir automáticamente la responsabilidad penal a todos sus ocupantes.

Hasta ahora, la SSC únicamente ha señalado que los 59 dispositivos quedaron bajo resguardo de especialistas para las diligencias correspondientes.

Las investigaciones federales deberán establecer el origen y propósito del material asegurado. A partir de esos resultados, las autoridades ministeriales podrán determinar si existen elementos para ejercer acción penal contra alguna persona por delitos relacionados con explosivos.

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El caso muestra una diferencia frecuente en las investigaciones: el hallazgo de objetos cuya posesión puede constituir un delito no siempre deriva en detenciones inmediatas, especialmente cuando aún no se ha individualizado al presunto responsable.

Casos recientes en los que ha habido sentencias

Casos recientes muestran que en México la posesión, transporte y uso de explosivos sí ha derivado en vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias cuando las autoridades logran identificar a una persona responsable y acreditar su control sobre el material asegurado.

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Chihuahua: vinculan a proceso a un hombre con 87 explosivos

En febrero de 2026, la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de un hombre detenido en Moris, Chihuahua, por posesión de explosivos. Al momento de su captura le aseguraron 87 “salchichas” de emulsión explosiva, 19 cilindros para fabricar explosivos y equipo táctico. Un juez federal le impuso prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Zacatecas: condenan a dos personas por portar explosivos improvisados

En diciembre de 2025, la FGR obtuvo una sentencia condenatoria contra dos personas por portación de armas de fuego y artefactos explosivos improvisados. El juez les impuso penas de seis años, 11 meses y 14 días de prisión, además de multas económicas.

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Proveedor de drones explosivos para cárteles recibió sentencia

En febrero de 2026, un juez federal condenó a ocho años de prisión a José Luis “N”, identificado por la FGR como proveedor de drones equipados con explosivos para grupos criminales en Guanajuato y Jalisco. La sentencia derivó de una investigación por delincuencia organizada vinculada al tráfico y acopio de armamento.

En contraste con estos expedientes, donde las autoridades lograron individualizar a los responsables y acreditar la posesión o control del material, el aseguramiento de 59 artefactos explosivos en la autopista México-Cuernavaca no ha derivado hasta ahora en detenciones.

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