Profesor de La Salle es buscado por abuso sexual contra alumnos: existe orden de aprehensión desde abril

Francisco "N" fue docente por más de 30 años en el plantel de la preparatoria La Salle campus Benjamín Franklin. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene vigente una orden de aprehensión contra Francisco “N”, profesor de la preparatoria La Salle campus Benjamín Franklin, investigado por el delito de abuso sexual calificado en agravio de alumnos adolescentes.

De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FIDCANNA/E/UI-E-11/00518/11-2024, el docente, con más de 30 años de trayectoria en la institución, es señalado por presuntos abusos ocurridos en distintos momentos dentro y fuera del entorno escolar, en espacios vinculados a la congregación lasallista.

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Las indagatorias refieren que el profesor también desempeñaba funciones de acompañamiento para estudiantes con problemáticas familiares, lo que le permitía establecer contacto cercano con alumnos fuera del plantel, bajo el argumento de actividades de apoyo y orientación.

Francisco “N” era una figura conocida dentro de la comunidad estudiantil. Además de impartir clases, participaba en actividades de formación y seguimiento de alumnos, una labor que le permitía mantener contacto frecuente con estudiantes fuera de las aulas.

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Uno de los casos documentados en la investigación señala un hecho ocurrido en abril de 2009, cuando un estudiante de 16 años fue trasladado desde el campus ubicado en la colonia Condesa hacia una de las denominadas Casas de los hermanos lasallistas, inmuebles utilizados por la congregación como espacios recreativos y de convivencia.

En su declaración ministerial, el alumno refiere que el traslado se realizó en un vehículo particular y que, al llegar al inmueble, el docente le mostró distintas áreas del lugar antes de conducirlo a una habitación. El testimonio incorporado en la carpeta señala que, en ese contexto, ocurrieron actos de carácter sexual.

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La investigación ministerial también refiere que, tras los hechos, el estudiante regresó al plantel junto con el profesor, quien habría hecho comentarios sobre la posibilidad de influir en sus calificaciones, lo que forma parte de los elementos integrados en la carpeta de investigación.

El expediente señala además que el docente habría mantenido contacto posterior con el alumno a través de medios electrónicos, así como que otros estudiantes habrían identificado conductas y mensajes inapropiados en redes sociales.

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(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La investigación apunta a otros posibles casos

La denuncia presentada ante la Fiscalía sostiene que el caso investigado no habría sido un hecho aislado. El denunciante manifestó que con el paso de los años conoció a otros exalumnos que le compartieron experiencias similares relacionadas con el docente.

Aunque esos señalamientos deberán ser corroborados por las autoridades, forman parte del contexto analizado por el Ministerio Público para determinar el alcance de las acusaciones y establecer si existen más personas afectadas.

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Los testimonios incorporados a la carpeta también refieren que los comentarios sobre el comportamiento del profesor llegaron a circular entre estudiantes de distintas generaciones. La Fiscalía deberá determinar si existen denuncias adicionales o personas que aporten información relacionada con los hechos investigados.

De acuerdo con las declaraciones incluidas en el expediente, algunos alumnos reportaron que las conductas atribuidas al profesor eran conocidas dentro de la comunidad escolar, aunque no se habrían activado medidas inmediatas en ese momento por parte de las autoridades institucionales.

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Señalamientos sobre la actuación de autoridades escolares

Según la denuncia, algunos alumnos buscaron apoyo de personal escolar tras conocer o experimentar situaciones relacionadas con el profesor. Los testimonios refieren que directivos y responsables de atención estudiantil fueron informados de diversos señalamientos, aunque los denunciantes consideran que las acciones adoptadas resultaron insuficientes.

Uno de los aspectos que la Fiscalía deberá esclarecer es qué información conocieron las autoridades del plantel y cuáles fueron las medidas implementadas tras recibir reportes sobre la conducta atribuida al docente. Hasta el momento no existe una determinación judicial sobre una posible responsabilidad institucional.

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Orden de aprehensión vigente desde abril

En paralelo a la investigación ministerial, el profesor, también conocido entre alumnos como “Paco Pachangas”, dejó de presentarse en el plantel mientras avanzaban los señalamientos en su contra.

La Fiscalía capitalina emitió posteriormente una orden de aprehensión por abuso sexual calificado, la cual permanece vigente desde abril de este año. Agentes de investigación continúan con las labores para ubicar al docente y ejecutar el mandato judicial.

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La investigación permanece abierta y uno de los puntos que la Fiscalía capitalina deberá determinar es si existen más personas afectadas además del caso que dio origen a la carpeta.

Hasta el momento, la institución educativa no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos contenidos en la carpeta de investigación ni sobre la orden de aprehensión vigente contra el docente.