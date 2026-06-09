Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 9 de junio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,12 pesos mexicanos, sin variación porcentual respecto al precio de cierre anterior de 20,12, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una ligera subida de 0,09, aunque su variación interanual muestra un descenso del 7,22%.

El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída sostenida. La volatilidad actual del 3,35% es significativamente menor que la volatilidad de referencia del 5,73%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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