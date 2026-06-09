Penta Zero Miedo supera a Rey Mysterio en París y consolida su reinado como Campeón Intercontinental de WWE

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La afición de WWE fue testigo de uno de los enfrentamientos más esperados de los últimos meses durante la edición de Monday Night RAW celebrada en París. Dos representantes de la lucha libre mexicana, separados por generaciones pero unidos por el legado de la máscara, chocaron en un combate por el Campeonato Intercontinental que mantuvo al público al borde de sus asientos.

El protagonista de la noche terminó siendo Penta, quien logró imponerse a Rey Mysterio para conservar el cinturón y extender una etapa de dominio que ya supera los tres meses desde que conquistó el título.

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La expectativa alrededor del combate era enorme. Por un lado estaba la experiencia y trayectoria de Rey Mysterio, considerado uno de los luchadores más influyentes en la historia moderna del pancracio mundial. Del otro aparecía Penta, quien continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de la empresa gracias a su carisma, estilo agresivo y popularidad entre los aficionados.

El escenario elegido para este duelo fue el Accor Arena de París, recinto que presentó una gran entrada para recibir a las estrellas de RAW. Desde el momento en que ambos luchadores caminaron hacia el cuadrilátero quedó claro que se trataba de una lucha especial.

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Antes de que sonara la campana, los dos gladiadores intercambiaron gestos de respeto, reconociendo la importancia que tienen como embajadores de la lucha libre mexicana en la escena internacional.

Una vez iniciado el combate, Penta tomó la iniciativa y buscó imponer condiciones desde los primeros minutos. El campeón mostró agresividad y confianza, intentando desgastar rápidamente a su rival para acercarse a una victoria temprana.

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Sin embargo, la experiencia de Rey Mysterio apareció en los momentos clave. El integrante del Salón de la Fama de WWE respondió con velocidad, movimientos aéreos y castigos que frenaron el impulso del monarca.

La lucha elevó su intensidad conforme avanzaron los minutos. Ambos competidores intercambiaron golpes, llaves y maniobras espectaculares que provocaron constantes reacciones de los aficionados franceses.

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Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Rey logró conectar no una, sino dos ejecuciones consecutivas de su tradicional 619. La maniobra parecía acercarlo a la conquista del campeonato, pero el oriundo de Ecatepec resistió el castigo y evitó la derrota.

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Consciente de que tenía una oportunidad inmejorable, Rey Mysterio intentó rematar el combate con un ataque aéreo desde la tercera cuerda. No obstante, Penta reaccionó en el momento preciso, levantó las rodillas para bloquear el impacto y tomó ventaja de inmediato.

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Aprovechando la vulnerabilidad de su adversario, el campeón ejecutó su devastador Mexican Destroyer, movimiento que dejó sin respuesta a la leyenda enmascarada. Segundos después llegó la cuenta de tres y con ello la defensa exitosa del Campeonato Intercontinental.

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La celebración, sin embargo, duró muy poco.

Apenas terminó el encuentro, Ethan Page y Rusev irrumpieron en escena para atacar tanto a Penta como a Rey Mysterio. La agresión provocó el caos en el cuadrilátero y dejó a ambos mexicanos en una situación complicada.

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La primera ayuda llegó gracias a la aparición de Dragon Lee, quien intentó equilibrar la balanza. A pesar de sus esfuerzos, también fue neutralizado tras recibir un fuerte castigo por parte de los agresores.

La situación alcanzó un nivel aún más polémico cuando Rey Mysterio fue despojado de su máscara, un acto considerado una de las mayores faltas de respeto dentro de la cultura luchística mexicana.

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Fue entonces cuando apareció Chad Gable, quien ingresó al ring para enfrentar a Ethan Page y Rusev. Tras dispersar el ataque, recuperó la máscara de Rey Mysterio y se la devolvió frente al público parisino, en una acción interpretada como una muestra de respeto hacia la tradición de la lucha libre mexicana.

La intervención resultó aún más llamativa porque horas antes Gable había ofrecido disculpas a Penta por los conflictos que ambos protagonizaron en semanas recientes.

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Con esta victoria, Penta continúa fortaleciendo su legado dentro de WWE, mientras que la rivalidad entre varias superestrellas parece estar lejos de terminar. Lo que comenzó como una exhibición de respeto entre dos íconos mexicanos terminó convirtiéndose en una noche de gloria, polémica y nuevas historias rumbo a los próximos grandes eventos de la empresa.

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