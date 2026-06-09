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Paco Stanley y el PRI: el intento fallido por representar a la Cuauhtémoc

La breve carrera política de Paco Stanley en el PRI incluyó una candidatura fallida en la Cuauhtémoc y cargos dentro de la CNOP

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Paco Stanley
El sangriento asesinato de Paco Stanley es uno de los sucesos más violentos perpetrados contra una figura pública; conmocionó a la sociedad mexicana y a la fecha sigue siendo un misterio (Foto: Archivo)

Antes de que Francisco Jorge Stanley Albaitero se convirtiera en el conductor más popular de la televisión mexicana, transitó por los pasillos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con ambiciones que iban mucho más allá de los foros de televisión. Su militancia en el PRI no fue un episodio menor: ocupó cargos técnicos y operativos dentro de la estructura del partido durante la segunda mitad de los años ochenta.

El conductor estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y complementó su formación con conocimientos en psicología, mercadotecnia y publicidad. Esa base académica lo habilitó para moverse con soltura tanto en los medios de comunicación como en la maquinaria priista.

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La candidatura que no prosperó en la Cuauhtémoc

En 1988, Paco Stanley buscó un lugar en la Asamblea Ciudadana del entonces Distrito Federal como candidato por el III Distrito, que correspondía a la Colonia Roma, en la delegación Cuauhtémoc. La candidatura coincidió con el año electoral más tenso de la historia reciente del país: el mismo en que Carlos Salinas de Gortari competía por la presidencia de la República.

El intento fue infructuoso. Stanley no obtuvo el cargo y su paso por la contienda quedó registrado en el documental El Show: Crónica de un asesinato, estrenado en 2023, que recuperó declaraciones del propio conductor sobre aquella etapa.

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Tal y como ocurrió con otros artistas como Niurka Marcos, el comediante asesinando generaba polémica en sus programas por la forma en cómo trataba a sus invitados
Así fue la vez que Jorge Ortiz de Pinedo intentó hacer una broma a Paco Stanley, pero terminó humillado en vivo. Foto: Captura de Pantalla

En una entrevista rescatada por esa producción, Stanley dejó en claro su alineación política: “Me siento más que nada comprometido (…) insistimos en atender el problema de la inseguridad, seguimos los lineamientos de licenciado Carlos Salinas de Gortari, que es nuestro candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional”. La declaración reveló que su participación no fue simbólica, sino activa en la campaña presidencial priista dentro de la capital.

Su lugar en la estructura del PRI

Antes y durante ese mismo periodo, Stanley ocupó dos posiciones dentro del partido. Fue subsecretario de Comunicación de la Secretaría de Técnicos y Profesionales de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), uno de los sectores de base del PRI. También ejerció como titular técnico del Consejo Consultivo del Primer Distrito Electoral en la Ciudad de México, según registros del portal Corriente Alterna de la UNAM.

Ambos cargos ubican a Stanley dentro del aparato de comunicación y representación territorial del partido, no como figura decorativa sino como operador con funciones específicas. El PRI de esa época era aún el partido hegemónico del país, y pertenecer a su estructura implicaba una carrera política con proyección real.

El regreso a los medios y la fama nacional

Tras el fracaso electoral de 1988, Stanley abandonó las aspiraciones políticas y concentró su energía en la televisión. Su carrera en los medios no comenzó con los grandes programas de comedia: antes condujo noticias de espectáculos en ECO, el canal de paga de Grupo Televisa que dirigía el periodista Jacobo Zabludovsky.

'El Güero', quien sobrevivió al ataque donde murió Paco Stanley, fue un testigo clave en la línea de investigación que derivó en la detención de Durante, Mario Bezares y cuatro personas más
'El Güero', quien sobrevivió al ataque donde murió Paco Stanley, fue un testigo clave en la línea de investigación que derivó en la detención de Durante, Mario Bezares y cuatro personas más. Foto: Facebook Paco Stanley Fans

A partir de 1991 su perfil cambió por completo. Los programas vespertinos lo instalaron en el horario de mayor audiencia y lo convirtieron en una figura de alcance nacional. Títulos como ¡Pácatelas!, ¡Ándale!, Llévatelo y Sí hay... y bien definieron su estilo y lo separaron definitivamente del perfil político que había cultivado años antes.

En esos foros trabajó junto a Benito Castro y Mario Bezares, y en sus producciones se dieron a conocer figuras como Paola Durante. La combinación de humor popular, escándalos menores y carisma construyó una audiencia que ningún cargo en la Asamblea Ciudadana habría podido darle.

Un detalle que emergió tras su muerte

El 7 de junio de 1999, Stanley fue asesinado a tiros a la salida del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México. Un grupo de hombres armados disparó más de 20 veces contra su vehículo cerca del mediodía. El conductor murió en el acto; su guardaespaldas resultó herido de gravedad.

Después del crimen, el portal N+ reveló que Stanley poseía una credencial de la Secretaría de Gobernación, emitida durante el gobierno de Ernesto Zedillo, que lo autorizaba a portar armas de fuego. El dato añadió una capa más a la figura de un hombre cuya trayectoria combinó el derecho, la política priista, la televisión y, al final, una muerte que México todavía no ha resuelto del todo.

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