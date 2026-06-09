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México registra inflación de 3.94% en mayo 2026: electricidad y verduras jalan los precios a la baja

El INPC registró una inflación anual en mayo de 2026, la más baja en meses, impulsada por la caída en tarifas eléctricas y precios agropecuarios

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Interior de un refrigerador abierto, mostrando estantes llenos de diversas frutas como fresas, uvas y aguacates, y verduras como lechugas, zanahorias, pimientos y tomates, junto a botellas y frascos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación en México continuó su tendencia a la baja. En mayo de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación anual de 3.94%, según el Boletín de Indicador 382/26 publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En términos mensuales, los precios bajaron 0.21% respecto a abril, lo que representa un alivio para los bolsillos de los hogares mexicanos.

La electricidad registra un descenso de 17.88% por las tarifas de temporada cálida en 11 ciudades, mientras las frutas y verduras retroceden 3.18% y el huevo baja 4.92%. (INEGI)
La electricidad registra un descenso de 17.88% por las tarifas de temporada cálida en 11 ciudades, mientras las frutas y verduras retroceden 3.18% y el huevo baja 4.92%. (INEGI)

¿Qué tan buena es esta cifra?

El dato de mayo de 2026 es el más bajo en comparación con los últimos meses. Para dimensionarlo:

  • Mayo 2025: inflación anual de 4.42%
  • Enero 2026: inflación anual de 3.79% (había repuntado por el IEPS a cigarrillos y refrescos)
  • Mayo 2026: 3.94% anual

La meta de inflación del Banco de México es de 3% anual, con un rango de tolerancia de ±1 punto porcentual, es decir, entre 2% y 4%. Con el dato de mayo, la inflación general vuelve a quedar dentro del rango objetivo, aunque el componente subyacente, en 4.19%, todavía lo rebasa ligeramente.

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¿Qué jala los precios hacia abajo?

El factor decisivo en mayo fue el componente no subyacente, que descendió 1.65% mensual. Dentro de este rubro:

  • Electricidad: bajó 17.88% mensual, al entrar en vigor las tarifas de temporada cálida en 11 ciudades del norte y occidente del país: Mexicali, Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, Hermosillo, Matamoros, Colima, La Paz, Huatabampo, Ciudad Jiménez y Esperanza.
  • Frutas y verduras: cayeron 3.18% mensual; el tomate verde lideró la baja con un desplome de 28.73%, seguido del pepino (-31.50%) y el limón (-18.51%).
  • Huevo: retrocedió 4.92% mensual.

Estos descensos compensaron las alzas en productos como papa y otros tubérculos (+12.68%), gas doméstico LP (+2.04%) y pollo (+1.52%).

La inflación subyacente, la que más preocupa

El índice subyacente —que excluye energéticos y agropecuarios por su alta volatilidad— subió 0.22% mensual y 4.19% anual. Esto significa que los precios de alimentos procesados, servicios, vivienda y educación siguen presionando al alza:

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  • Alimentos, bebidas y tabaco: +5.13% anual
  • Servicios educativos: +5.94% anual
  • Restaurantes y servicios de alojamiento: +6.69% anual
El indicador que excluye energéticos y agropecuarios avanza 0.22% mensual, con aumentos de 5.13% en alimentos, bebidas y tabaco, de 5.94% en educación y de 6.69% en restaurantes. (INEGI)
El indicador que excluye energéticos y agropecuarios avanza 0.22% mensual, con aumentos de 5.13% en alimentos, bebidas y tabaco, de 5.94% en educación y de 6.69% en restaurantes. (INEGI)

¿Dónde subieron y bajaron más los precios?

A nivel regional, Hidalgo (0.55%), Yucatán (0.35%) y Jalisco (0.32%) fueron los estados con mayor alza mensual. En contraste, Sinaloa (-3.26%), Sonora (-2.88%) y Baja California Sur (-1.69%) registraron los descensos más pronunciados, explicados precisamente por los subsidios eléctricos de verano en esas regiones.

Canasta mínima, también a la baja

La Canasta de Consumo Mínimo —los 170 bienes y servicios de las canastas de pobreza del CONEVAL— registró una caída mensual de 0.29%, aunque en términos anuales acumula un alza de 4.02%, ligeramente por encima de la inflación general.

La próxima publicación mensual del INPC está programada para el 9 de julio de 2026.

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