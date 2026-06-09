México registra inflación de 3.94% en mayo 2026: electricidad y verduras jalan los precios a la baja

La inflación en México continuó su tendencia a la baja. En mayo de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación anual de 3.94%, según el Boletín de Indicador 382/26 publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En términos mensuales, los precios bajaron 0.21% respecto a abril, lo que representa un alivio para los bolsillos de los hogares mexicanos.
¿Qué tan buena es esta cifra?
El dato de mayo de 2026 es el más bajo en comparación con los últimos meses. Para dimensionarlo:
- Mayo 2025: inflación anual de 4.42%
- Enero 2026: inflación anual de 3.79% (había repuntado por el IEPS a cigarrillos y refrescos)
- Mayo 2026: 3.94% anual
La meta de inflación del Banco de México es de 3% anual, con un rango de tolerancia de ±1 punto porcentual, es decir, entre 2% y 4%. Con el dato de mayo, la inflación general vuelve a quedar dentro del rango objetivo, aunque el componente subyacente, en 4.19%, todavía lo rebasa ligeramente.
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¿Qué jala los precios hacia abajo?
El factor decisivo en mayo fue el componente no subyacente, que descendió 1.65% mensual. Dentro de este rubro:
- Electricidad: bajó 17.88% mensual, al entrar en vigor las tarifas de temporada cálida en 11 ciudades del norte y occidente del país: Mexicali, Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, Hermosillo, Matamoros, Colima, La Paz, Huatabampo, Ciudad Jiménez y Esperanza.
- Frutas y verduras: cayeron 3.18% mensual; el tomate verde lideró la baja con un desplome de 28.73%, seguido del pepino (-31.50%) y el limón (-18.51%).
- Huevo: retrocedió 4.92% mensual.
Estos descensos compensaron las alzas en productos como papa y otros tubérculos (+12.68%), gas doméstico LP (+2.04%) y pollo (+1.52%).
La inflación subyacente, la que más preocupa
El índice subyacente —que excluye energéticos y agropecuarios por su alta volatilidad— subió 0.22% mensual y 4.19% anual. Esto significa que los precios de alimentos procesados, servicios, vivienda y educación siguen presionando al alza:
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- Alimentos, bebidas y tabaco: +5.13% anual
- Servicios educativos: +5.94% anual
- Restaurantes y servicios de alojamiento: +6.69% anual
¿Dónde subieron y bajaron más los precios?
A nivel regional, Hidalgo (0.55%), Yucatán (0.35%) y Jalisco (0.32%) fueron los estados con mayor alza mensual. En contraste, Sinaloa (-3.26%), Sonora (-2.88%) y Baja California Sur (-1.69%) registraron los descensos más pronunciados, explicados precisamente por los subsidios eléctricos de verano en esas regiones.
Canasta mínima, también a la baja
La Canasta de Consumo Mínimo —los 170 bienes y servicios de las canastas de pobreza del CONEVAL— registró una caída mensual de 0.29%, aunque en términos anuales acumula un alza de 4.02%, ligeramente por encima de la inflación general.
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La próxima publicación mensual del INPC está programada para el 9 de julio de 2026.
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