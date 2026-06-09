Greenpeace despliega lona en la Estela de Luz a días la inauguración del Mundial: “Esto también está en juego”

La intervención en el monumento de Paseo de la Reforma busca colocar en la agenda pública exigencias sobre movilidad humana, racismo, medio ambiente, violencia armada y personas no localizadas ante la atención internacional. (Infobae-Itzallana)

Activistas de la organización escalaron el emblemático monumento sobre Paseo de la Reforma para visibilizar demandas de migración con dignidad, justicia ambiental, fin a las armas y justicia para los desaparecidos ante la mirada global del torneo.

La acción en pleno corazón de Reforma

A días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, activistas de Greenpeace desplegaron una lona en la Estela de Luz, uno de los monumentos más emblemáticos del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. La acción, buscó llamar la atención sobre una serie de demandas sociales en el momento en que los ojos del mundo se posan sobre México como sede mundialista.

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La manta, visible desde la vialidad, condensó en frases directas las problemáticas que el colectivo considera urgentes: “Migración con dignidad”, “Alto al racismo y respeto a la autonomía”, “Justicia ambiental”, “Alto a las armas” y “Justicia para lxs desaparecidxs”. También incluyó la consigna “La gente antes que el comercio”, en referencia al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y remató con un mensaje dirigido a la audiencia internacional: “El mundo está viendo”.

El nombre de la intervención, “Esto también está en juego”, sintetiza la postura de la organización: que la celebración deportiva no debe opacar las crisis humanitarias y ambientales que atraviesa el país.

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Un momento estratégico: el Mundial como vitrina

La elección del momento no es casual. Colectivos y organizaciones de la sociedad civil han programado una serie de acciones en la Ciudad de México para los días 10, 11 y 12 de junio, aprovechando la inauguración del Mundial para visibilizar sus demandas ante la audiencia global.

Colectivos de búsqueda, entre ellos Luz de Esperanza, han denunciado que la Copa Mundial pretendería utilizarse como una simulación de normalidad, y han lanzado campañas para informar a turistas sobre la crisis humanitaria que enfrenta el país.

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En ese contexto, la intervención de Greenpeace en la Estela de Luz suma una voz más al conjunto de voces que buscan que la mirada internacional no se limite al campo de juego.

La intervención en Paseo de la Reforma, difundida por el periodista Alejandro Mendoza, busca colocar en la agenda demandas sobre migración, racismo, justicia ambiental, armas y personas desaparecidas ante la audiencia internacional. (Inofbae-Itzallana)

Las demandas en la lona

Los mensajes desplegados en el monumento apuntan a problemáticas de distinta naturaleza, pero con un hilo conductor: la exigencia de que los derechos humanos y el medio ambiente tengan lugar en la agenda pública durante el Mundial.

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Migración con dignidad y alto al racismo: en referencia a las políticas migratorias que afectan a personas en tránsito por México, en un contexto en que la política migratoria de Estados Unidos ha experimentado cambios significativos bajo la administración de Donald Trump, con medidas que afectan directamente a migrantes, solicitantes de asilo y familias latinas.

Justicia ambiental: demanda que Greenpeace ha sostenido en diversas acciones en México, vinculada a la protección de ecosistemas y al rechazo de proyectos que, según la organización, impactan zonas naturales de alto valor.

Alto a las armas: exigencia de políticas más estrictas frente a la violencia armada en el país.

Justicia para lxs desaparecidxs: México registra más de 133 mil personas desaparecidas, cifra que colectivos de madres buscadoras han denunciado públicamente en múltiples movilizaciones.

La gente antes que el comercio: alusión directa al T-MEC y al debate sobre si las reglas del libre comercio priorizan los intereses corporativos sobre los derechos de las comunidades.

El telón de fondo: protestas en la víspera del Mundial

La acción de Greenpeace se suma a un panorama de movilizaciones sociales que han marcado los días previos a la inauguración. Las actividades contemplan, entre otras cosas, una “cascarita por la justicia, contra el olvido” en el Zócalo y concentraciones a las afueras del Estadio Ciudad de México, con la participación de familiares de personas desaparecidas, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y organizaciones de derechos humanos.

Colectivos de búsqueda han adelantado que buscan exponer sus casos ante la mirada global, exigiendo que la sociedad no sea indiferente ante un sistema de justicia que, a su juicio, llega tarde o no llega.

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El jueves 11 de junio, el Estadio Ciudad de México —antes conocido como Estadio Azteca— recibirá el partido inaugural entre México y Sudáfrica. La lona en la Estela de Luz lanzó su mensaje antes de que el balón ruede: “El mundo está viendo”.