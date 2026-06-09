FIFA obtiene respaldo judicial y frenan beneficios especiales para palcohabientes del Estadio Ciudad de México

El conflicto por palcos escala en tribunales a días de la inauguración del Mundial. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La disputa legal entre la FIFA y los propietarios de palcos y plateas del Estadio Ciudad de México sumó un nuevo capítulo a pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Un juzgado federal resolvió suspender las medidas precautorias que permitían a algunos palcohabientes ingresar vehículos, alimentos y bebidas al inmueble, al considerar que dichas excepciones podrían interferir con la organización del torneo internacional.

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Juez federal suspende medidas cautelares a favor de palcohabientes

La resolución fue emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil dentro del expediente 730/2026 y publicada en las notificaciones electrónicas del Poder Judicial de la Federación.

La organización del Mundial 2026 se impone sobre derechos de acceso en el Estadio Ciudad de México.

Con esta determinación quedaron sin efecto, por el momento, las medidas cautelares que previamente habían sido concedidas por los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito a integrantes de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP), organización que había impulsado diversos recursos legales para preservar derechos asociados a la propiedad de estos espacios durante el Mundial.

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La decisión representa un revés para los propietarios que buscaban mantener condiciones especiales de acceso dentro del inmueble durante la justa deportiva.

FIFA argumenta necesidad de reglas uniformes para el Mundial 2026

En su resolución, el juez señaló que la FIFA es la autoridad responsable de la organización del torneo y que tanto el estadio como las partes involucradas deben cumplir con los lineamientos establecidos para el desarrollo de la competencia.

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La FIFA argumenta la necesidad de reglas uniformes para garantizar la organización del Mundial 2026. REUTERS/Amanda Perobelli

El órgano jurisdiccional consideró que mantener vigentes las medidas precautorias podría afectar el interés público, ya que permitir excepciones relacionadas con el acceso de vehículos, alimentos o bebidas podría alterar la aplicación uniforme de las normas previstas para los 16 estadios que albergarán encuentros mundialistas en México, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, advirtió que negar la suspensión solicitada por la FIFA y la administración del estadio podría comprometer acuerdos previamente establecidos para la operación del certamen.

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El origen del conflicto entre la FIFA y los dueños de palcos

La controversia surgió luego de que los propietarios de palcos y plateas cuestionaran diversas restricciones implementadas con motivo de la Copa del Mundo.

El origen del conflicto entre la FIFA y los palcohabientes surge por restricciones impuestas rumbo al Mundial 2026.

Los integrantes de la AMTPP sostienen que sus contratos les otorgan derechos sobre el uso de estos espacios, incluidos beneficios relacionados con acceso, estacionamiento y consumo de alimentos y bebidas.

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Como parte de su estrategia legal, la asociación había obtenido previamente resoluciones favorables que buscaban garantizar dichos derechos durante la celebración del Mundial.

Cómo fue el proceso del conflicto

Los palcohabientes promovieron acciones legales para defender derechos derivados de sus contratos de propiedad.

Juzgados federales habían concedido medidas cautelares que favorecían a algunos propietarios.

La FIFA asumió el control operativo del inmueble bajo las reglas establecidas para la Copa Mundial 2026.

El Estadio Ciudad de México será sede del partido inaugural del torneo.

La disputa continúa en tribunales mientras se analiza el fondo del litigio.

Palcohabientes intentaron hacer valer resoluciones previas

Un día antes de la nueva resolución judicial, representantes de la asociación acudieron al estadio para notificar las medidas cautelares que les permitían ingresar alimentos y bebidas a sus espacios.

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Roberto Ruano, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, informó que este viernes vencía el plazo fijado por un juez para obtener las entradas. (AP)

Sin embargo, cuando algunos propietarios intentaron acceder al inmueble para ejercer esos derechos, fueron informados de que las medidas ya no se encontraban vigentes debido a la resolución emitida por el Juzgado Primero de Distrito.

De acuerdo con versiones difundidas por los propios involucrados, personal del estadio les comunicó que el recinto opera bajo la reglamentación de la FIFA y que las disposiciones suspendidas ya no producían efectos jurídicos.

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La batalla legal continúa rumbo a la inauguración del Mundial

Aunque la resolución favorece temporalmente a la FIFA y al Estadio Ciudad de México, el conflicto legal aún no está concluido.

La controversia sobre los derechos de los propietarios de palcos y plateas seguirá su curso mientras las autoridades judiciales resuelven el fondo del asunto.

La batalla legal entre la FIFA y los palcohabientes continúa rumbo al Mundial 2026. (Wikipedia)

En los últimos días, representantes de la asociación también han manifestado inconformidad por restricciones relacionadas con la reventa de boletos y otros aspectos vinculados al uso de sus espacios durante la Copa del Mundo.

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Por ahora, la suspensión otorgada por el juzgado busca evitar cualquier situación que, a criterio de la autoridad, pueda obstaculizar la organización, preparación y ejecución del Mundial 2026, cuya inauguración se celebrará en territorio mexicano el próximo 11 de junio.