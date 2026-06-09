México

Clima en Guadalajara 11 de junio: ¿Lloverá en el Corea vs República Checa en la inauguración del Mundial 2026?

Guadalajara recibe la inauguración entre calor, radiación UV muy alta y tormentas hacia la noche, un escenario que obliga a tomar previsiones para entrar al estadio y moverse por la zona

Guardar
Google icon
Estadio de fútbol bajo lluvia y tormenta. Banderas de Corea del Sur y República Checa, trofeo dorado central con fuegos artificiales, rayo en el cielo.
Guadalajara recibe este 11 de junio el partido Corea del Sur vs República Checa con pronóstico de lluvias durante la inauguración del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por el debut mundialista en Guadalajara crece junto a la incertidumbre por las condiciones climáticas.

Este 11 de junio, la ciudad recibe el partido entre Corea del Sur y República Checa en medio de un pronóstico que anticipa lluvias para gran parte del occidente del país.

PUBLICIDAD

Autoridades y expertos advierten sobre la posibilidad de precipitaciones durante la tarde y noche, justo en el horario programado para el encuentro inaugural en el Estadio Guadalajara.

El ambiente húmedo y la amenaza de tormenta se suman al ambiente festivo, obligando a jugadores, aficionados y organizadores a prepararse ante un arranque de Mundial marcado por la temporada de lluvias.

PUBLICIDAD

Vista panorámica de un estadio de fútbol con un partido en curso bajo lluvia intensa. Jugadores en el campo, gradas llenas de aficionados con ponchos y paraguas.
El Estadio Guadalajara coincide con el horario de chubascos y tormentas aisladas, según los reportes del SMN y la Universidad de Guadalajara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo estará el clima el 11 de junio durante el partido Corea contra República Checa?

El pronóstico meteorológico para Guadalajara este 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026 y del partido Corea vs República Checa, indica alta probabilidad de lluvias en la zona metropolitana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, se prevén lluvias constantes y abundantes a partir de la segunda semana de junio, con énfasis entre el 10 y el 13 de junio.

Las precipitaciones se esperan principalmente durante la tarde y noche, justo en el horario habitual de los encuentros mundialistas en el Estadio Guadalajara.

Además, el SMN señala que el arranque del torneo coincidirá con los días más activos del temporal de lluvias en la región occidente del país.

Sin embargo, a pesar del pronóstico de lluvia, a lo largo del día se pronostican temperaturas entre 28 y 29 °C por lo que durante la tarde se debe estar preparado para un día caluroso con altos niveles de radiación solar y lluvias ligeras que se intensificarán conforme caiga la tarde-noche.

Este panorama meteorológico exige que tanto asistentes como organizadores tomen precauciones. Las autoridades recomiendan llevar impermeable y prever posibles retrasos asociados a la lluvia.

Resumen por horas para el 11 de junio:

  • Mañana (08:00 - 12:00): Cielo parcialmente nublado. Temperaturas frescas al inicio del día que ascenderán rápidamente de 19°C a 23°C.
  • Tarde (13:00 - 17:00): Momento más caluroso del día con máximas que rondarán los 27°C a 32°C. ¡Ojo con el índice UV, que alcanzará niveles muy altos!
  • Noche (18:00 en adelante): Comienza el potencial de chubascos y tormentas aisladas, con un descenso gradual de temperatura hacia los 21°C.
Imagen aérea del mapa de México bajo una intensa tormenta con nubes oscuras, múltiples rayos, lluvia y granizo cayendo sobre la tierra y el mar.
En resumen: sí, se esperan lluvias la tarde y noche de este 11 de junio en Guadalajara, lo que podría impactar en el desarrollo del partido entre Corea y República Checa en el marco de la inauguración del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué precauciones deben tomar las personas que van a asistir al partido de Corea del Sur contra República Checa en Guadalajara

Las personas que asisten al partido entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara este 11 de junio deben considerar varias precauciones ante el pronóstico de lluvias:

  • Llevar impermeable o ropa adecuada para la lluvia, ya que se esperan precipitaciones durante la tarde y noche.
  • Usar calzado antiderrapante para evitar caídas en superficies mojadas dentro y fuera del estadio.
  • Proteger dispositivos electrónicos y objetos personales con bolsas plásticas o fundas impermeables.
  • Anticipar posibles retrasos en el transporte público y vialidades cercanas al estadio por encharcamientos o tráfico lento.
  • Considerar llegar con tiempo al inmueble, ya que los accesos pueden ser más lentos por las condiciones climáticas.
  • Evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas en caso de tormenta eléctrica.
  • Mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil, seguridad del estadio y autoridades locales durante el evento.
  • Tener identificada la ubicación de salidas de emergencia y puntos de resguardo dentro del estadio.

Estas medidas ayudan a disfrutar el partido de manera segura y a minimizar riesgos asociados al temporal de lluvias previsto para la jornada.

Temas Relacionados

ClimaCDMXMundial 2026Clima Guadalajaralluviasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué pasa en el Metro y Metrobús hoy 8 de junio?: retrasos en el servicio del MB por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué pasa en el Metro y Metrobús hoy 8 de junio?: retrasos en el servicio del MB por lluvias

Resultados del sorteo Chispazo del 8 de junio

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Resultados del sorteo Chispazo del 8 de junio

Colectivas de personas desaparecidas se manifestaron en el Estadio Cuauhtémoc previo al España vs Perú: “México es campeón en desaparición”

El colectivo “Voz de los Desaparecidos” utilizó el encuentro internacional para reclamar atención urgente al número de desaparecidos en el país rumbo al Mundial

Colectivas de personas desaparecidas se manifestaron en el Estadio Cuauhtémoc previo al España vs Perú: “México es campeón en desaparición”

Cuántas piezas de pan puede comer al día una persona con diabetes

La mejor elección suele ser la versión integral o de granos enteros, porque su fibra hace más lenta la absorción de carbohidratos y ayuda a mantener niveles más estables durante el día

Cuántas piezas de pan puede comer al día una persona con diabetes

Baja California Sur registra sismo de 4.3 de intensidad en Cabo San Lucas

El movimiento sísmico se produjo a las 20:59 horas, a una distancia de 420 km de Cabo San Lucas y tuvo una profundidad de 8 km

Baja California Sur registra sismo de 4.3 de intensidad en Cabo San Lucas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos hombres tras ataque contra agentes de seguridad en Zacatecas

Detienen a dos hombres tras ataque contra agentes de seguridad en Zacatecas

Detienen a “Blanco”, coordinador de sicarios de Los Mezcales en Colima

Vinculan a proceso a “El Borregas”, objetivo prioritario ligado a extorsión y hermano de exregidor prófugo de Ecatepec

Caso Roxana Guzmán: reportan la detención de seis involucrados en el secuestro de la periodista en Veracruz

Detienen a nueve sujetos armados en Culiacán que trataron de escapar entre techos de casas: hay menores arrestados

ENTRETENIMIENTO

Millonario, de Cártel de Santa, vuelve al escenario tras ser detenido por rapear en una casa ajena

Millonario, de Cártel de Santa, vuelve al escenario tras ser detenido por rapear en una casa ajena

Por qué el concierto de DPR IAN en México podría ser el último del cantante

J Balvin y El Recodo darán conciertos gratis en México como parte del Fan Fest

Banda El Recodo encenderá el Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Diego Schoening respalda a Paulina Rubio en el conflicto de custodia por su hijo con Colate

DEPORTES

Colectivas de personas desaparecidas se manifestaron en el Estadio Cuauhtémoc previo al España vs Perú: “México es campeón en desaparición”

Colectivas de personas desaparecidas se manifestaron en el Estadio Cuauhtémoc previo al España vs Perú: “México es campeón en desaparición”

Es oficial, Pumas confirma salida de Efraín Juárez luego de ser subcampeón

Quién es el árbitro brasileño que estará en el México vs Sudáfrica para la inauguración del Mundial 2026

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”

Papá de David Benavidez revela cuál es el rival más peligroso para hijo y explica por qué