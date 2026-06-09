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Aaron Mercury sufre accidente y destroza camioneta valuada en más de 2 MDP: “Hay más cosas que celebrar que llorar”

El creador digital compartió los detalles del percance mediante un video en TikTok

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Un hombre joven con ropa oscura se apoya en el capó de un coche blanco con el frente gravemente dañado en una calle residencial
Aaron Mercury realizó una transmisión en vivo tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico. (Aaron Mercury: TikTok)

El influencer Aaron Mercury vivió el lunes 8 de junio una noche de tensión tras verse involucrado en un accidente automovilístico. El exintegrante de La Casa de los Famosos México compartió los detalles del percance mediante un video en TikTok, donde mostró los daños sufridos por su vehículo y explicó cómo ocurrieron los hechos.

Frente a la camioneta accidentada, el creador digital relató que se trataba del automóvil que había adquirido recientemente y que había presumido con entusiasmo en redes sociales. Según explicó, el incidente ocurrió mientras conducía de noche rumbo a su casa.

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Aaron reconoció que varios factores contribuyeron al choque. Entre ellos mencionó el desgaste de las llantas, las condiciones del pavimento mojado por la lluvia y que circulaba a una velocidad superior a la habitual.

“Iba un poquito rápido; tampoco una locura, pero más rápido de lo normal”, admitió.

De acuerdo con su testimonio, al intentar frenar perdió el control de la unidad debido al deslizamiento provocado por el asfalto húmedo. El vehículo terminó impactándose contra una barda que evitó una caída de varios metros.

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“Me deslicé y choqué. Fue un choque bastante fuerte en el cual yo estaba a una altura de unos 15 metros, y fue contra una barda que por suerte aguantó, si no sería otra historia y noticia no contada por mí”, expresó.

El influencer reconoció que el accidente estuvo cerca de convertirse en una tragedia. Incluso aseguró que otro tipo de vehículo probablemente habría terminado volcado o fuera del camino.

Una mujer con ropa oscura conversa con Aaron Mercury, quien está de pie junto al frente de un coche blanco con daños significativos en una calle
Una mujer se acerca a Aaron Mercury para ofrecerle palabras de aliento junto a su vehículo blanco visiblemente dañado en una calle urbana. (X: Aaron Mercury)

Aaron Mercury solo sufrió lesiones menores

A pesar de lo aparatoso del impacto, el creador de contenido informó que las consecuencias físicas fueron limitadas.

Físicamente me lastimé la rodilla, pero dentro de lo que cabe todo salió bien”, señaló.

También compartió que la situación generó preocupación entre sus familiares, especialmente su madre, su hermano y su abuela. Sin embargo, destacó que el saldo final fue positivo al tratarse únicamente de daños materiales.

Hay más cosas que celebrar que llorar”, afirmó al cierre de su mensaje.

La camioneta que Aaron Mercury compró hace apenas unos meses

El accidente cobra especial relevancia porque la unidad involucrada había sido adquirida recientemente por el influencer.

Hace apenas unos meses, Aaron celebró en redes sociales la compra de un BMW iX xDrive50, uno de los modelos eléctricos de lujo más exclusivos disponibles en el mercado mexicano.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Al anunciar la adquisición, compartió un mensaje en el que describió el vehículo como un logro personal tras años de esfuerzo.

Lo que era un sueño inalcanzable hoy se está logrando”, escribió entonces junto a fotografías de la camioneta.

La BMW iX xDrive50 destaca por su tecnología eléctrica, sistemas avanzados de seguridad y diseño futurista. De acuerdo con distribuidores y portales especializados, el modelo tiene un valor aproximado de 134 mil dólares, cifra que supera los 2 millones de pesos mexicanos, dependiendo de la configuración y equipamiento.

¿Quién es Aaron Mercury?

Aaron Mercury, cuyo nombre real es Aarón Hernández González, nació el 2 de noviembre de 2000 en Querétaro. Alcanzó popularidad a partir de 2019 gracias a sus videos en TikTok, donde construyó una comunidad de millones de seguidores con contenidos de entretenimiento, baile, humor y tendencias virales.

(Instagram: Supernovaboxing)
(Instagram: Supernovaboxing)

Con el paso de los años, amplió su presencia a otras plataformas digitales y también incursionó en la música. Su popularidad aumentó aún más tras participar en La Casa de los Famosos México, proyecto que lo acercó a nuevas audiencias y consolidó su posición como una de las figuras más reconocidas entre el público joven.

Actualmente mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, colaboraciones con otros creadores y proyectos relacionados con el entretenimiento digital.

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