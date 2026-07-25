Los Majors de las grandes historias

Durante los últimos años nos acostumbramos a pensar que los Majors estaban reservados para los grandes nombres del golf. Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka y Xander Schauffele aparecían como los candidatos naturales para levantar los trofeos más importantes de la temporada.

Sin embargo, 2026 nos recordó una de las mayores virtudes del deporte: siempre queda espacio para lo inesperado.

Con excepción de Rory McIlroy en el Masters, los otros tres Majors no terminaron en manos del número uno del mundo ni de las figuras más mediáticas. Sus campeones llegaron acompañados de historias construidas lejos de los reflectores, marcadas por el sacrificio, la perseverancia y la capacidad de sobreponerse a la adversidad.

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Aaron Rai confirmó en el PGA Championship que el talento puede abrirse paso sin importar el origen. Su trayectoria, forjada mediante el trabajo silencioso y una disciplina constante, encontró finalmente recompensa en uno de los escenarios más importantes del golf.

Wyndham Clark volvió a demostrar en el U.S. Open que detrás de cada victoria existe una batalla que pocas veces alcanza a ver el público. Su camino ha estado marcado por pérdidas, dudas y una lucha interna que, lejos de derrotarlo, lo convirtió en un competidor más fuerte.

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Pero quizá ninguna historia simboliza mejor el espíritu de esta temporada que la de Ryan Fox.

El neozelandés persistió cuando muchos habrían abandonado. Siguió creyendo cuando las oportunidades parecían agotarse y terminó levantando la Claret Jug. Después de conquistar The Open confesó que todo le parecía “surrealista”. No podía haber elegido una palabra más precisa para describir la materialización de un sueño perseguido durante toda una vida.

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Su triunfo trasciende el resultado deportivo. Es un recordatorio de que el éxito no siempre llega primero para el jugador más famoso, el favorito de las apuestas o quien ocupa las primeras posiciones del ranking. En ocasiones, la gloria pertenece a quien permanece en el camino el tiempo suficiente, incluso cuando las derrotas, las lesiones o las dudas invitan a renunciar.

La historia de Fox puede inspirar a quienes comenzaron a jugar golf más tarde y ahora sueñan con obtener una beca universitaria. También representa a los miles de profesionales que continúan persiguiendo una meta pese a los tropiezos y a todas las veces que el reconocimiento pareció reservado para alguien más.

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Los Majors de 2026 no fueron únicamente cuatro torneos para coronar campeones. También se convirtieron en escenarios donde quedaron expuestas las historias humanas que dan sentido al deporte.

Este año, el golf volvió a demostrar que su verdadera grandeza no siempre la escriben los favoritos. A veces pertenece a quienes avanzan en silencio, resisten cuando nadie los mira y se niegan a renunciar a sus sueños.

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