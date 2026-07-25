México

Los Majors de las grandes historias

Demostraron que la grandeza del golf no siempre pertenece a los favoritos, sino también a quienes convierten el sacrificio, la adversidad y la perseverancia en triunfos inolvidables

Guardar
Google icon
Imagen PY2ETIOB6RA63NROTRYW3GW2ZE

Durante los últimos años nos acostumbramos a pensar que los Majors estaban reservados para los grandes nombres del golf. Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka y Xander Schauffele aparecían como los candidatos naturales para levantar los trofeos más importantes de la temporada.

Sin embargo, 2026 nos recordó una de las mayores virtudes del deporte: siempre queda espacio para lo inesperado.

Con excepción de Rory McIlroy en el Masters, los otros tres Majors no terminaron en manos del número uno del mundo ni de las figuras más mediáticas. Sus campeones llegaron acompañados de historias construidas lejos de los reflectores, marcadas por el sacrificio, la perseverancia y la capacidad de sobreponerse a la adversidad.

PUBLICIDAD

Aaron Rai confirmó en el PGA Championship que el talento puede abrirse paso sin importar el origen. Su trayectoria, forjada mediante el trabajo silencioso y una disciplina constante, encontró finalmente recompensa en uno de los escenarios más importantes del golf.

Wyndham Clark volvió a demostrar en el U.S. Open que detrás de cada victoria existe una batalla que pocas veces alcanza a ver el público. Su camino ha estado marcado por pérdidas, dudas y una lucha interna que, lejos de derrotarlo, lo convirtió en un competidor más fuerte.

PUBLICIDAD

Pero quizá ninguna historia simboliza mejor el espíritu de esta temporada que la de Ryan Fox.

Imagen JMG4D5OE7ZBCBINWHS62F7MG4I

El neozelandés persistió cuando muchos habrían abandonado. Siguió creyendo cuando las oportunidades parecían agotarse y terminó levantando la Claret Jug. Después de conquistar The Open confesó que todo le parecía “surrealista”. No podía haber elegido una palabra más precisa para describir la materialización de un sueño perseguido durante toda una vida.

Su triunfo trasciende el resultado deportivo. Es un recordatorio de que el éxito no siempre llega primero para el jugador más famoso, el favorito de las apuestas o quien ocupa las primeras posiciones del ranking. En ocasiones, la gloria pertenece a quien permanece en el camino el tiempo suficiente, incluso cuando las derrotas, las lesiones o las dudas invitan a renunciar.

La historia de Fox puede inspirar a quienes comenzaron a jugar golf más tarde y ahora sueñan con obtener una beca universitaria. También representa a los miles de profesionales que continúan persiguiendo una meta pese a los tropiezos y a todas las veces que el reconocimiento pareció reservado para alguien más.

Los Majors de 2026 no fueron únicamente cuatro torneos para coronar campeones. También se convirtieron en escenarios donde quedaron expuestas las historias humanas que dan sentido al deporte.

Este año, el golf volvió a demostrar que su verdadera grandeza no siempre la escriben los favoritos. A veces pertenece a quienes avanzan en silencio, resisten cuando nadie los mira y se niegan a renunciar a sus sueños.

Temas Relacionados

GolfMajorsPGA ChampionshipGolf internacionalmexico-opiniónmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La universidad: educar para que los jóvenes contemplen

¿Bootcamps u otras opciones más prácticas y rápidas para obtener capacidades que el mercado valora pueden ser sustitutas de la educación formal superior?

La universidad: educar para que los jóvenes contemplen

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se conocen a la perfección: la prueba viral que desató peticiones de reconciliación en redes

Una dinámica por la película que promocionan mostró cuánto recuerdan de sus gustos y desató miles de mensajes de seguidores que ahora fantasean con verlos juntos otra vez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se conocen a la perfección: la prueba viral que desató peticiones de reconciliación en redes

Sin contrapesos: ¿El gobierno ya no está obligado a justificar previamente el acceso a tus datos personales?

La nueva legislación no necesita que el Estado concentre físicamente la información de los ciudadanos; le basta con contar con la facultad legal para obtenerla directamente de quienes la resguardan

Sin contrapesos: ¿El gobierno ya no está obligado a justificar previamente el acceso a tus datos personales?

De WhatsApp al quirófano: así operan las redes clandestinas de órganos en México

Las redes sociales creadas para promover la donación altruista de órganos en México se convirtieron en mercados ilegales donde un riñón se cotiza entre 80 mil y 500 mil pesos

De WhatsApp al quirófano: así operan las redes clandestinas de órganos en México

Las mejores decisiones financieras casi nunca se sienten como decisiones financieras

Las decisiones que más impactan nuestro patrimonio no siempre parecen financieras: elegir profesión, pareja, dónde vivir y cómo cuidar la salud también define nuestro futuro económico

Las mejores decisiones financieras casi nunca se sienten como decisiones financieras
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: estas son las ciudades donde el 80% de sus habitantes se siente inseguro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: estas son las ciudades donde el 80% de sus habitantes se siente inseguro

De WhatsApp al quirófano: así operan las redes clandestinas de órganos en México

Marina captura a presunto integrante del CJNG en Sinaloa: aseguró armas, vehículos y equipo táctico

Estas son las ciudades de México donde más del 80% de sus habitantes se siente inseguro

Detienen a seis integrantes de “La Empresa” en Morelos tras cateos, informa Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Diego Luna regresa al universo de Disney: este personaje interpretará en el live action de “Enredados”

Diego Luna regresa al universo de Disney: este personaje interpretará en el live action de “Enredados”

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se conocen a la perfección: la prueba viral que desató peticiones de reconciliación en redes

Natalia MX derrota a Clersss y se queda con el triunfo en La Velada del Año VI de Ibai Llanos

¿Quién es RoRo? La influencer española que enfrentará a la streamer mexicana Rivers en La Velada del Año VI

Pato Merlín da el salto al mundo de la moda al lanzar sus tenis

DEPORTES

Natalia MX derrota a Clersss y se queda con el triunfo en La Velada del Año VI de Ibai Llanos

Natalia MX derrota a Clersss y se queda con el triunfo en La Velada del Año VI de Ibai Llanos

¿Quién es RoRo? La influencer española que enfrentará a la streamer mexicana Rivers en La Velada del Año VI

Pato Merlín da el salto al mundo de la moda al lanzar sus tenis

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

Gilberto Mora rompe el silencio sobre Europa tras darle el triunfo a Xolos sobre el León en la Liga MX