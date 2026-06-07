México

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy domingo 7 de junio en Ciudad de México?

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

Guardar
Google icon
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)

El valorde la gasolina y el diésel dependen de distintos factores nacionales como internacionales, ya sean la cotización del petróleo, el tipo de cambio frente al dólar, el margen de utilidad de las marcas gasolineras, los costos de logística, incluso los subsidios.

Estas factores provocan que el costo de la gasolina y el diésel se modifiquen todos los díastomando en ocasiones por sorpresa a los usuarios.

PUBLICIDAD

Por ello, dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publican constantemente los precios actualizados de las gasolinas en la Ciudad de México y todo el territorio mexicano.

La gasolina magna se encuentra en un promedio de 23.815 pesos por litro.

El precio de la gasolina por litro en la Ciudad de México

Por su parte, la gasolina premium, se vende en un promedio de 28.715 pesos por litro.

Finalmente, el diésel está en un promedio de 26.992 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Ciudad de MéxicoÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precios de la gasolina hoy en Jalisco: Litro de Magna, Premium y Diésel este sábado 6 de junio

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Precios de la gasolina hoy en Jalisco: Litro de Magna, Premium y Diésel este sábado 6 de junio

Precio de la gasolina en Jalisco este 7 de junio

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Jalisco este 7 de junio

Precios de la gasolina hoy en Nuevo León: Litro de Magna, Premium y Diésel este domingo 7 de junio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Precios de la gasolina hoy en Nuevo León: Litro de Magna, Premium y Diésel este domingo 7 de junio

Precio de la gasolina en Puebla este domingo 7 de junio

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Puebla este domingo 7 de junio

Precio de la gasolina en Puebla este 7 de junio

El costo de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Puebla este 7 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR interrumpe ruta logística de fentanilo en Sonora: detiene a conductor de tractocamión con 88 paquetes

FGR interrumpe ruta logística de fentanilo en Sonora: detiene a conductor de tractocamión con 88 paquetes

¿Sicarios del CJNG en Sinaloa?: Google captó un retén armado en Tepuche que refuerza la versión de una alianza con Los Chapitos

Camioneta abandonada en Badiraguato ocultaba un arsenal de guerra con ametralladoras antiaéreas, lanzagranadas y un fusil Barret

Alcalde de Cuautla queda vinculado a proceso: cumplirá cuatro meses de investigación en penal federal de Sonora

Exdirector de la DEA urge a Harfuch entregar a funcionarios de Sinaloa ligados al crimen organizado: “Cárteles de terror mexicano”

ENTRETENIMIENTO

Nodal y Dharius sorprenden con fusión de urbano y regional mexicano en ‘Ey Mezcal’

Nodal y Dharius sorprenden con fusión de urbano y regional mexicano en ‘Ey Mezcal’

Christian Nodal y Grupo Forajido enfrentan disputa por registro del nombre

Mona y Gero ya preparan bautizo tras vivir susto en el hospital con su bebé

Carlos Rivera: la historia del rechazo que cambió su vida y cómo su hijo le mostró “la cara de Dios”

Kenia Os se una a la lista de exnovias de Peso Pluma: ellas son las jóvenes en la vida del cantante

DEPORTES

República Checa llega a su base de entrenamiento para el Mundial 2026: así se está preparando para enfrentar a México

República Checa llega a su base de entrenamiento para el Mundial 2026: así se está preparando para enfrentar a México

Efraín Juárez reaparece en redes tras controversia sobre su salida de los Pumas

Quién es Ferran Reverter, el directivo del América que está siendo señalado como culpable de la salida de Jardine y Baños

Suecia habría pedido a la FIFA cambio de sede de entrenamiento tras quejas de la Selección de Japón

“Mamá soy el 15 del mundo”: el emotivo mensaje de Edgar Chairez tras ganar en la UFC