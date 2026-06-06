T-MEC: México no es el problema, es la pieza que sostiene a Norteamérica

TALYA ISCAN, Académica de la Escuela de Gobierno y Economia de la Universidad Panamericana y de la Facultad de Empresariales, experta en política internacional y seguridad

La discusión sobre el T-MEC vuelve a ocupar el centro de la política internacional y económica de América del Norte. No es un asunto técnico ni una simple revisión comercial.

Lo que está en juego es el futuro de la región como bloque productivo frente a China, la competencia tecnológica global, la relocalización industrial y la nueva etapa de proteccionismo estadounidense. En este escenario, México llega a la revisión no como un socio débil, sino como una pieza indispensable de la arquitectura económica norteamericana.

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El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entró en vigor el 1 de julio de 2020 y fue diseñado con una cláusula particular: una revisión conjunta a los seis años. Esa revisión está programada para el 1 de julio de 2026 y puede abrir la puerta a una extensión de 16 años si los tres países confirman su voluntad de mantener el acuerdo. Por eso las conversaciones recientes entre México y Estados Unidos no son una negociación menor; son el ensayo general de una decisión estratégica: si América del Norte quiere seguir integrada o si volverá a la incertidumbre arancelaria permanente.

La noticia más reciente es que México y Estados Unidos ya iniciaron rondas bilaterales vinculadas con esa revisión. La agenda incluye reglas de origen, seguridad económica, bienes industriales, agricultura y condiciones de competencia. Estos temas muestran el verdadero dilema de fondo: Estados Unidos quiere asegurar que los beneficios del tratado se queden dentro de la región; México quiere defender que esa integración no se convierta en excusa para imponer medidas unilaterales contra su economía.

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Y México tiene argumentos sólidos. El primero es numérico. En 2025, el comercio de bienes entre México y Estados Unidos alcanzó aproximadamente 872 mil millones de dólares. Estados Unidos exportó a México alrededor de 338 mil millones de dólares e importó desde México cerca de 535 mil millones. Esto significa que la relación comercial no es marginal, sino estructural. México no es un proveedor externo cualquiera: es parte del sistema productivo estadounidense.

En marzo de 2026, México fue el principal socio comercial de Estados Unidos en comercio de bienes, con 84 mil millones de dólares en intercambio mensual. En el acumulado enero-marzo de 2026, México también ocupó el primer lugar, con 231.3 mil millones de dólares, equivalente al 16.3% del comercio total estadounidense de bienes. Es decir, antes de hablar de amenazas, aranceles o presiones políticas, hay que reconocer una realidad: la economía estadounidense ya depende profundamente de México para producir, vender, abastecerse y competir.

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México también llega con cifras internas que refuerzan su posición. En 2025, las exportaciones mexicanas alcanzaron su nivel más alto en la historia, con casi 665 mil millones de dólares. Ese dato no es casualidad. Refleja tres décadas de acumulación industrial, especialización manufacturera, infraestructura fronteriza, cadenas automotrices, electrónicas, aeroespaciales y agroindustriales que conectan a México con el mercado estadounidense. La narrativa que presenta a México como simple beneficiario del T-MEC es incompleta: México también ha hecho posible que Norteamérica compita como región.

El segundo argumento es productivo. México no solo exporta productos baratos; exporta integración industrial. En sectores como automotriz, autopartes, equipo eléctrico, maquinaria, dispositivos médicos y agroindustria, la frontera no separa dos economías, sino que organiza una misma cadena de valor. Un automóvil puede cruzar varias veces la frontera antes de terminar como producto final. Lo mismo ocurre con partes electrónicas, componentes industriales y bienes intermedios. Castigar a México con aranceles no sería castigar a un competidor extranjero: sería encarecer la producción norteamericana.

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Por eso, cuando desde Washington se habla de déficit comercial con México, conviene matizar. Sí, Estados Unidos registra déficit en bienes con México. Pero una parte importante de ese déficit refleja cadenas compartidas, no una pérdida simple de capacidad productiva. Muchas importaciones desde México contienen insumos, tecnología, diseño, capital o maquinaria estadounidense. México no reemplaza a Estados Unidos; lo complementa. Esa es precisamente la diferencia entre importar desde una economía integrada y depender de cadenas lejanas en Asia.

El tercer argumento es geopolítico. En un mundo marcado por la rivalidad entre Estados Unidos y China, México ofrece algo que pocas economías pueden ofrecer: cercanía territorial, tratados comerciales, mano de obra calificada, experiencia manufacturera, conexión logística y acceso preferencial al mercado norteamericano. Si Washington quiere reducir dependencia de Asia, fortalecer reglas de origen y asegurar cadenas regionales, necesita a México. No como patio trasero, sino como socio estratégico.

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La inversión extranjera directa confirma esta lectura. México captó 40,871 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2025, una cifra histórica y 10.8% superior a la del año anterior. En el primer trimestre de 2026, la inversión extranjera directa volvió a marcar récord, con 23,591 millones de dólares. Estas cifras revelan que las empresas globales no están huyendo de México; están apostando por México. Y lo hacen porque el país se ha convertido en plataforma natural del nearshoring.

Aquí hay que dar crédito a México. En medio de tensiones comerciales, presiones arancelarias y discursos proteccionistas, el país ha mantenido una posición pragmática: defender el T-MEC, evitar una ruptura con Estados Unidos, fortalecer la relación con Canadá y al mismo tiempo exigir respeto a las reglas pactadas. México no está pidiendo privilegios; está pidiendo certidumbre. Y en comercio internacional, la certidumbre es tan importante como los aranceles.

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La discusión reciente sobre posibles aranceles estadounidenses derivados de investigaciones comerciales vuelve a mostrar la importancia de las reglas del T-MEC. México ha insistido en que una gran parte de sus exportaciones cumple con las reglas de origen del tratado. Ese punto es esencial: si un producto cumple con el T-MEC, debe recibir el trato preferencial pactado. De lo contrario, el tratado se vacía de contenido y se convierte en un instrumento sujeto al humor político de Washington.

Defender a México no significa negar sus desafíos. El país necesita mejorar infraestructura energética, seguridad logística, Estado de derecho, disponibilidad de agua, innovación tecnológica y capacitación laboral. También debe evitar que el nearshoring se concentre solo en unos cuantos estados del norte. Pero esos retos no cancelan el papel estratégico de México; al contrario, muestran dónde debe invertirse para que la integración regional sea más equilibrada y duradera.

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La revisión del T-MEC debe entenderse como una portunidad, no como una amenaza.

Puede servir para actualizar reglas de origen, fortalecer pequeñas y medianas empresas, mejorar mecanismos laborales, modernizar aduanas, proteger cadenas críticas y aumentar el contenido regional. Pero no debe convertirse en una herramienta de presión unilateral contra México. Si Estados Unidos quiere una Norteamérica más fuerte, no puede debilitar al socio que sostiene buena parte de su competitividad manufacturera.

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El gran error sería mirar a México como problema. México es parte de la solución. Es el país que conecta la producción norteamericana con el mercado global, que permite reducir dependencia de Asia, que atrae inversión, que exporta manufactura avanzada y que ofrece a Estados Unidos una ventaja que China no puede dar: proximidad, integración y confianza institucional bajo un tratado común.

La revisión de 2026 no debe ser una batalla para ver quién gana más. Debe ser una prueba de madurez regional. Norteamérica solo podrá competir en el siglo XXI si entiende que sus tres economías no son piezas aisladas, sino engranes de una misma maquinaria. En esa maquinaria, México ya no es periferia. México es centro productivo, socio geopolítico y condición indispensable para que el T-MEC siga siendo una de las plataformas económicas más importantes del mundo.