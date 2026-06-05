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¿Cuándo una injerencia extranjera justifica anular una elección en México? La nueva reforma abre el debate público

La TEPJF no sólo valida elecciones, sino que también resuelve controversias en consultas populares y procesos judiciales

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Ilustración: balanza con urna electoral mexicana en un platillo y mano depositando moneda con dólar en el otro. Fondo: Palacio Legislativo, TEPJF y magistrados.
Una ilustración editorial conceptual representa la balanza de la justicia con una urna electoral mexicana y papeletas en un platillo, mientras una mano extranjera deposita una moneda en el otro, observados por magistrados ante el TEPJF. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de la injerencia extranjera como nueva causal de nulidad electoral en la Constitución mexicana ha reavivado el debate entre expertos en derecho y política.

Si bien el propósito declarado es proteger la soberanía, la ambigüedad del concepto ha generado interrogantes sobre sus alcances y la autoridad responsable de definir cuándo una conducta externa amerita anular un proceso.

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La profesora Daniela Carrasco Berge, especialista en derecho constitucional de la Universidad Iberoamericana, manifestó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el órgano que posee la facultad exclusiva para invalidar elecciones federales, legislativas y de integrantes del Poder Judicial. Integrado por siete magistraturas, ha ido acumulando funciones decisivas en los últimos años, definiendo en buena medida el rumbo político e institucional en diversas regiones del país.

Todas sus atribuciones ha hecho que sus resoluciones sean determinantes para la conformación de los poderes públicos y para la validación de consultas populares y procesos de revocación de mandato.

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Riesgos y retos institucionales sobre la reforma

A diferencia de otras causales de cancelación como el rebase de topes de campaña o el financiamiento ilegal, la especialista manifestó que la iniciativa presenta mayores márgenes de interpretación. El concepto podría abarcar desde financiamiento internacional, campañas digitales promovidas fuera del país, declaraciones de gobiernos extranjeros, hasta acciones de organizaciones políticas internacionales.

Esta amplitud genera inquietud, ya que probar la influencia determinante de uno de estos factores en el resultado de una elección podría depender de la interpretación de la Sala Superior, lo que introduce un mayor grado de discrecionalidad en comparación con faltas electorales cuya comprobación es más objetiva.

Carrasco Berge advirtió que la preocupación aumenta debido a que el organismo no sólo valida elecciones, sino que también resuelve controversias en consultas populares y procesos judiciales, y desde la reforma judicial de 2024, interviene en la calificación de elecciones de personas juzgadoras.

Ilustración plana: Claudia Sheinbaum y siete magistrados del TEPJF. Documentos con 'reforma', burbujas de diálogo con bandera, dólar y redes sociales.
Claudia Sheinbaum impulsa la reforma de injerencia extranjera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva reforma también permite que los magistrados en funciones puedan competir nuevamente por el cargo, lo que ha generado cuestionamientos en torno a los incentivos y la independencia dentro del máximo tribunal electoral. De hecho, decisiones anteriores han permitido la sobrerrepresentación de partidos en el Congreso y la formación de mayorías legislativas capaces de modificar la Constitución.

El debate debe centrarse en el diseño institucional que asegure procesos democráticos sólidos y proteja la autonomía del órgano encargado de validar los comicios. Existe la necesidad de revisar los mecanismos que garanticen la independencia y limiten la discrecionalidad de quienes pueden decidir sobre la anulación de una elección fundamental para la vida democrática.

México podrá anular elecciones por injerencia extranjera

El Congreso mexicano ratificó reformas constitucionales que permiten anular elecciones federales y estatales si se detecta injerencia extranjera, además de aplazar la elección de integrantes del Poder Judicial hasta 2028. Estas modificaciones, ya aprobadas por la mayoría de los congresos estatales, establecen también un mecanismo para revisar candidaturas en todos los niveles y reorganizan la Suprema Corte en dos secciones, con una reducción en la duración de los cargos de magistrados y jueces electos.

El Senado aprobó la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, defendiendo que el aplazamiento busca fortalecer las instituciones y perfeccionar el marco normativo. Por otro lado, la incorporación de la injerencia internacional como causal de nulidad electoral fue justificada como una medida para asegurar que las decisiones nacionales estén libres de presiones y financiamiento externo. Sin embargo, legisladores de la oposición y expertos en derecho constitucional advierten que la redacción de esta normativa es ambigua y podría dar lugar a interpretaciones discrecionales.

Aunque las reformas ya forman parte de la Constitución, su aplicación práctica dependerá de la elaboración de leyes secundarias y sus efectos plenos se verán reflejados a partir de 2030, cuando se celebren los próximos comicios bajo este nuevo esquema.

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