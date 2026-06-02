Cuerpo aboga por reforzar alianzas entre "potencias medianas" como España y México: "Nos necesitamos"

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha apostado por impulsar alianzas entre "potencias medianas" con un tamaño económico similar, como México y España, ante el actual contexto de incertidumbre en torno a la geopolítica internacional.

"Nos necesitamos. Tenemos que aliarnos más que nunca en el nuevo contexto para ser capaces de sobrevivir juntos", ha trasladado el vicepresidente primero durante el encuentro empresarial España-México, celebrado con motivo de su visita al país.

Según Cuerpo, actualmente se registran unas "cifras excelentes de inversión" y de confianza entre ambos países, algo de lo que dan "fe" los 70.000 millones de 'stock' de inversión de empresas españolas en México, así como su apuesta por impulsar sus negocios en el país a largo plazo con un sentido finalista.

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"Estamos hablando de empresas españolas líderes a nivel mundial que apuestan por México en el ámbito de la energía, en el ámbito de las infraestructuras, en el ámbito de la digitalización...", ha puesto de ejemplo el titular de Economía.

En el ámbito institucional, el vicepresidente cree que también se avanza en una hoja de ruta de refuerzo de la relación bilateral entre los dos países. "Es importantísimo tener socios confiables", ha señalado Cuerpo en una conversación con el secretario de Estado de Economía de México, Marcelo Ebrard.

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Y es que, ante la incertidumbre en torno al contexto geopolítico internacional, Cuerpo ha apostado por alianzas y relaciones bilaterales más a largo plazo.

"Tenemos que entender que las potencias medianas, podríamos decir, con un tamaño económico similar, como México y España, los países de la Unión Europea, Canadá, otros, nos necesitamos. Tenemos que aliarnos más que nunca para ser capaces de sobrevivir juntos", ha remarcado.

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SE REUNIRÁ HOY CON SHEINBAUM

Tras este encuentro, Cuerpo mantendrá una reunión con la presidenta Sheinbaum en la que se abordarán las prioridades de la relación económica compartida y los sectores con mayor potencial de cooperación, entre ellos la transición energética, las infraestructuras, los servicios financieros y la economía digital. Además, se prevé que se reúna con los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Energía, respectivamente.

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Mañana miércoles, el vicepresidente primero mantendrá diversos encuentros con inversores y directivos de las principales corporaciones mexicanas con interés en el mercado español. La jornada concluirá con un 'roadshow' de emprendimiento orientado a facilitar la entrada de startups españolas en el ecosistema local mexicano.

ESPAÑA, SEGUNDO PAÍS INVERSOR EN MÉXICO

España es el segundo país inversor en México, solo por detrás de Estados Unidos, con unas 6.000 empresas de capital español presentes en sectores clave --desde servicios financieros y energía hasta infraestructuras, turismo, tecnología y manufactura-- que respaldan cerca de medio millón de empleos.

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México es el primer destino de las exportaciones españolas en América Latina, con más de 10.300 empresas exportadoras al país. México, por su parte, se ha consolidado como el principal inversor latinoamericano en España, con cerca de 700 empresas que generan alrededor de 55.000 empleos y un stock acumulado cercano a 35.000 millones de euros, más de la mitad del total procedente de toda América Latina.

El intercambio comercial bilateral de bienes y servicios se ha incrementado más de 44% desde la pandemia, a casi 17.000 millones de euros en 2025, a pesar de los repetidos 'shocks' que ha afrontado la economía mundial en los últimos años.

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