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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 22 de julio

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,87 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,03% en relación con el cierre anterior de 19,88 pesos, según reporta Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso de -0,32%, mientras que su evolución interanual refleja una caída del -8,31%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos dos días, reflejando presiones en la cotización. La volatilidad actual del 6,48% se encuentra por encima de la volatilidad de referencia del 5,56%, indicando un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

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