México lanza nuevo concurso para promover música alejada de la violencia

Ciudad de México, 11 may (EFE).- El Gobierno de México lanzó este lunes la segunda edición de ‘México canta’, un concurso binacional para jóvenes de México y Estados Unidos que este año estará enfocado en el regional mexicano y sus fusiones, y que busca promover nuevas narrativas alejadas de la apología de la violencia como los narcocorridos.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó que el programa tiene tres motivos centrales: impulsar música con contenidos distintos, fortalecer la producción musical en México y reconocer a los mexicanos en Estados Unidos como parte de una misma cultura.

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“Lo que hay que hacer es fomentar que no haya apología de la violencia en la música, y ese es el objetivo de este concurso”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum sostuvo que prohibir contenidos no resuelve el problema de violencia en el país y su enaltecimiento en la cultura mexicana, por lo que insistió en que el propósito es fomentar que nuevos cantantes no orienten su música hacia la apología del delito o de las drogas.

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En contra, afirmó, la propuesta busca apoyar “las narrativas más profundas de valores de México, desde el amor, el desamor hasta lo que nos mueve a los mexicanos y a las mexicanas”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, detalló que ‘México canta’ es una iniciativa de la Presidencia, a través de la Secretaría de Cultura y con el Consejo Mexicano de la Música.

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Curiel afirmó que el concurso forma parte de la estrategia integral de atención a las causas por la paz y contra las adicciones, bajo la convicción de que “la cultura, la música transforman vidas, construyen comunidad, generan paz”.

La funcionaria precisó que la convocatoria estará abierta del 11 de mayo al 10 de junio y podrán participar jóvenes de 18 a 29 años.

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Las canciones podrán interpretarse en español, inglés, lengua originaria o en una combinación de lenguas.

La edición anterior registró alrededor de 15.000 inscripciones, más de 11 millones de visualizaciones en 25 medios públicos y más de 220.000 votos digitales en la final.

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En la edición de 2025, los ganadores fueron Sergio Maya, de Hidalgo, y Carmen María y Galia Sirup, ambas de Tijuana.

Para esta edición se elegirán 14 semifinalistas: siete mexicanos y siete mexicoestadounidenses.

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La final será el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México, y los ganadores se presentarán el 15 de septiembre en el Zócalo capitalino.

La cantante Majo Aguilar llamó a los jóvenes a escribir y contar sus historias, mientras que Junior H defendió la evolución del género.

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“La cultura de paz no significa dejar de contar nuestra realidad, significa encontrar nuevas formas de expresarla”, concluyó el artista.