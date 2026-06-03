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80 fotos: la recepción en la embajada de Italia por el Aniversario del Día de la República

La sede diplomática, encabezada por el embajador Fabrizio Nicoletti, realizó el tradicional festejo con la presencia de importantes personalidades

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80 años República Italiana
El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al empresario Martín Cabrales
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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva
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Manuel Adorni y Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes
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El secretario de Justicia, Sebastián Amerio
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El ministro de Salud, Mario Lugones
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El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie
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La senadora nacional Patricia Bullrich y su pareja, Guillermo Yanco, junto al empresario Martín Cabrales
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El secretario de Cultura, Leo Cifelli
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Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE)
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Teresa Bulgheroni, vicepresidente del Museo Malba
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Tato Lanusse junto al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie
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El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín
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Fabián Perechodnik y su hija, Sofía
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Santiago Marquevich, fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO); Eduardo Casal, procurador general de la Nación; Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación; Diego Iglesias, fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR); y Ezequiel Coscia, auxiliar fiscal
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Mónica Gancia de Erize
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Donato de Santis y Cristiano Rattazzi
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El embajador de Georgia, Gvaram Khandamishvili
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Ramzi Teymurov, embajador de Azerbaiyan
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El juez federal Sebastián Casanello y el embajador de Portugal, Gonçalo Teles Gomes
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Giorgio Alliata di Montereale, presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina
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La ex senadora nacional María Laura Leguizamón y el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras
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El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi
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Sofía y Fabián Perechodnik junto a la periodista y escritora Nunzia Bulgheroni
Lamelas
Sebastián Parigi, director de Relaciones Institucionales del ACA; el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas; Joaquín Pena, tesorero del Automóvil Club Argentino; y María Mónica Radavero
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Milan Zachar. embajador de la República Eslovaca
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El embajador de Japón, Hoshino Yoshitaka
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Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
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Diego Guelar, ex embajador argentino en los Estados Unidos
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Manuel Adorni y Daniel Scioli
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Yurii Klymenko, embajador de Ucrania
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Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño
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El embajador de Guatemala en Argentina, Héctor Iván Espinoza Farfán
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La presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann
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El empresario Cristiano Rattazzi
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El chef Donato de Santis
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Guillermo Stanley
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Juan Pablo Maglier y Carolina Ades
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El presidente del Banco Santander, Guillermo Tempesta Leeds
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María Podestá, embajadora de la Soberana Orden de Malta
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El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli
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El embajador de China, Wang Wei
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Julio Bocca, director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón
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El embajador de Suecia, Torsten Ericsson
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El comisario general Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina (PFA)
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El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
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La diputada nacional Juliana Santillán
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La embajadora de Finlandia, Nicola Lindtz
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Efstathios Paizis Paradelis, embajador de Grecia
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La directora general del Palacio Libertad, Valeria Ambrosio
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El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y su esposa, Myriam Levi
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Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
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El diputado porteño Yamil Santoro, fundador y director ejecutivo de la Fundación Apolo
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María Mónica Radavero junto a Joaquín Pena, tesorero del Automóvil Club Argentino, y Sebastián Parigi, director de Relaciones Institucionales del ACA
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Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña
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El empresario Mariano Fernández (Kansai)
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Hesham Hassan Ahmed Abdel, embajador de la Liga de los Países Árabes
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Panam
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Veljko Lazić, embajador de Serbia
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María Victoria Alcaraz, directora general de la Dirección General de Cooperación Cultural Internacional
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Manuel Adorni y Alejandra Monteoliva
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El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg
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Daniel Funes de Rioja
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El fiscal federal Carlos Stornelli
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Claudio Zin, ex senador italiano de la XVII Legislatura, y su esposa, Ana Casiraghi
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Norberto Frigerio (La Nación)
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Verónica Varano y Gustavo Bermúdez
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El embajador de Marruecos, Fares Yassir
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La embajadora de México, Lilia Rossbach
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El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, y el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas
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Erán Nagan, ministro consejero de la Delegación de la Unión Europea
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El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
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Luciano Laspina, presidente de CIPPEC
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El presidente del Mozarteum, Luis Alberto Erize
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José Acosta Ramos, embajador de Colombia
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Süleyman Ömür Budak, embajador de Turquía
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Juan Pablo y Christian Orellana, presidente y director general del Club Diplomático de Argentina
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Rosana Bertone y Marcelo Bomrad
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Gino Bogani
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La recepción en la embajada de Italia por el Aniversario del Día de la República /// RS Fotos

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