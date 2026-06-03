80 fotos: la recepción en la embajada de Italia por el Aniversario del Día de la República

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al empresario Martín Cabrales
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva
Manuel Adorni y Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio
El ministro de Salud, Mario Lugones
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie
La senadora nacional Patricia Bullrich y su pareja, Guillermo Yanco, junto al empresario Martín Cabrales
El secretario de Cultura, Leo Cifelli
Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE)
Teresa Bulgheroni, vicepresidente del Museo Malba
Tato Lanusse junto al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín
Fabián Perechodnik y su hija, Sofía
Santiago Marquevich, fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO); Eduardo Casal, procurador general de la Nación; Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación; Diego Iglesias, fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR); y Ezequiel Coscia, auxiliar fiscal
Mónica Gancia de Erize
Donato de Santis y Cristiano Rattazzi
El embajador de Georgia, Gvaram Khandamishvili
Ramzi Teymurov, embajador de Azerbaiyan
El juez federal Sebastián Casanello y el embajador de Portugal, Gonçalo Teles Gomes
Giorgio Alliata di Montereale, presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina
La ex senadora nacional María Laura Leguizamón y el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras
El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi
Sofía y Fabián Perechodnik junto a la periodista y escritora Nunzia Bulgheroni
Sebastián Parigi, director de Relaciones Institucionales del ACA; el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas; Joaquín Pena, tesorero del Automóvil Club Argentino; y María Mónica Radavero
Milan Zachar. embajador de la República Eslovaca
El embajador de Japón, Hoshino Yoshitaka
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
Diego Guelar, ex embajador argentino en los Estados Unidos
Manuel Adorni y Daniel Scioli
Yurii Klymenko, embajador de Ucrania
Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño
El embajador de Guatemala en Argentina, Héctor Iván Espinoza Farfán
La presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann
El empresario Cristiano Rattazzi
El chef Donato de Santis
Guillermo Stanley
Juan Pablo Maglier y Carolina Ades
El presidente del Banco Santander, Guillermo Tempesta Leeds
María Podestá, embajadora de la Soberana Orden de Malta
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli
El embajador de China, Wang Wei
Julio Bocca, director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón
El embajador de Suecia, Torsten Ericsson
El comisario general Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina (PFA)
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
La diputada nacional Juliana Santillán
La embajadora de Finlandia, Nicola Lindtz
Efstathios Paizis Paradelis, embajador de Grecia
La directora general del Palacio Libertad, Valeria Ambrosio
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y su esposa, Myriam Levi
Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
El diputado porteño Yamil Santoro, fundador y director ejecutivo de la Fundación Apolo
María Mónica Radavero junto a Joaquín Pena, tesorero del Automóvil Club Argentino, y Sebastián Parigi, director de Relaciones Institucionales del ACA
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña
El empresario Mariano Fernández (Kansai)
Hesham Hassan Ahmed Abdel, embajador de la Liga de los Países Árabes
Panam
Veljko Lazić, embajador de Serbia
María Victoria Alcaraz, directora general de la Dirección General de Cooperación Cultural Internacional
Manuel Adorni y Alejandra Monteoliva
El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg
Daniel Funes de Rioja
El fiscal federal Carlos Stornelli
Claudio Zin, ex senador italiano de la XVII Legislatura, y su esposa, Ana Casiraghi
Norberto Frigerio (La Nación)
Verónica Varano y Gustavo Bermúdez
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
La embajadora de México, Lilia Rossbach
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, y el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas
Erán Nagan, ministro consejero de la Delegación de la Unión Europea
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
Luciano Laspina, presidente de CIPPEC
El presidente del Mozarteum, Luis Alberto Erize
José Acosta Ramos, embajador de Colombia
Süleyman Ömür Budak, embajador de Turquía
Juan Pablo y Christian Orellana, presidente y director general del Club Diplomático de Argentina
Rosana Bertone y Marcelo Bomrad
Gino Bogani
La recepción en la embajada de Italia por el Aniversario del Día de la República /// RS Fotos