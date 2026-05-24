Unicef advierte sobre desafíos críticos para las niñas, niños y adolescentes en México: 2.7 millones viven en pobreza extrema

Un grupo de niños camina por un sendero polvoriento con viviendas precarias hacia una escuela iluminada, simbolizando los desafíos de la pobreza extrema que enfrentan millones de menores en México, según UNICEF. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que millones de niñas, niños y adolescentes en México continúan enfrentando graves problemas de pobreza, violencia, rezago educativo y salud mental, pese a algunos avances registrados en los últimos años.

En su más reciente informe “Análisis de la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México 2018-2025”, el organismo internacional destacó que todavía hay cerca de 14 millones de menores viviendo en pobreza y alrededor de 2.7 millones en pobreza extrema en el país.

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El documento, elaborado con datos oficiales de instituciones como el INEGI, la Secretaría de Salud, el CONEVAL y la SEP, analiza el estado de los derechos de la infancia en cuatro dimensiones: supervivencia, desarrollo, protección y participación.

Niñas y niños indígenas, los más afectados por la pobreza

El informe expone que las desigualdades persisten de forma alarmante entre sectores vulnerables, especialmente entre la población indígena.

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Según el documento, el 82.3% de las niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena vive en situación de pobreza, casi el doble respecto a menores no indígenas. Además, el 93.9% presenta carencias de acceso a seguridad social.

El organismo internacional también alertó que los estados con mayores rezagos educativos y sociales concentran una gran parte de la niñez indígena, principalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

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Violencia sexual y homicidios siguen amenazando a la niñez

En materia de protección infantil, el análisis señala que la violencia continúa siendo una de las principales amenazas para la infancia y adolescencia en México.

La tasa de violencia sexual contra menores pasó de 58.4 a 127.2 víctimas por cada 100 mil habitantes entre 2018 y 2023, afectando principalmente a niñas y adolescentes.

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Además, UNICEF indicó que las entidades con mayores niveles de homicidios también presentan menores tasas de asistencia escolar, lo que evidencia el impacto de la inseguridad en el desarrollo infantil.

Salud mental y obesidad infantil, entre los retos más urgentes

El informe también pone énfasis en la salud mental de adolescentes mexicanos. En 2023, el 24.9% de la población de entre 10 y 19 años presentó síntomas depresivos, siendo las adolescentes mujeres las más afectadas.

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A esto se suma la llamada “triple carga de malnutrición”, integrada por desnutrición crónica, deficiencia de micronutrientes y obesidad.

Actualmente, el 38% de niñas y niños de entre 5 y 11 años vive con sobrepeso u obesidad, situación relacionada con problemas de alimentación y acceso limitado a agua potable y saneamiento.

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UNICEF pide aumentar inversión pública para las infancias

Otro de los puntos que preocupa al organismo es la disminución de recursos públicos destinados a niñas, niños y adolescentes.

El informe señala que la inversión pública dirigida a la infancia cayó del 26.5% del gasto social en 2018 al 15.8% en 2025, cifra que se encuentra por debajo del promedio regional.

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Ante este panorama, UNICEF llamó a fortalecer las políticas públicas enfocadas en reducir desigualdades, combatir la violencia, mejorar el acceso a salud y educación, así como garantizar recursos suficientes para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en México.

Reconocen algunos avances

De acuerdo con el análisis de UNICEF, la pobreza infantil en México disminuyó de 51.3% en 2016 a 38.7% en 2024, mientras que la mortalidad infantil también registró una reducción.

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Asimismo, la cobertura de vacunación infantil mostró una recuperación parcial tras la pandemia de COVID-19, al pasar a 86.6% en 2023, aunque todavía lejos del 96.7% registrado en 2015.

Otro de los avances señalados por el organismo fue el incremento en la escolaridad promedio, que pasó de 10.5 a 11.2 años durante el periodo analizado.